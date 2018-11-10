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2018-2019
Стадион:
Астра
1:0
Второй тайм: 47'
КСМ Студенцеск
0'
32' Желтая карточка
Andrei Sin
33' Желтая карточка
Рошу Нелуц
41' Вторая желтая карточка
Andrei Sin
1:0
43' Гол
Георге Валентин
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Георге Валентин бьет в цель!
41'
Andrei Sin получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
33'
Рошу Нелуц получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Andrei Sin получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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