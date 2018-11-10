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2018-2019
Стадион: Марин Анастасовичи
1:0
Второй тайм: 47'
32' Желтая карточкаAndrei Sin
33' Желтая карточкаРошу Нелуц
41' Вторая желтая карточкаAndrei Sin
1:0
43' ГолГеорге Валентин
|
32'
33'
41'
43'
1:0
Состав команд
70
Белу
Клаудиу
25
Mike
Cestor
24
Мрзляк
Филип
88
Бег
Жюльен
13
Рошу
Нелуц
12
Русу
Денис
19
Andrei
Sin
92
Кака
Камер
77
Moussa
Sanoh
70
Dylan
Flores
Астра
- Основной состав
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 70 Белу Клаудиу Защитник
- 25 Mike Cestor Защитник
- 6 Бейян Флориан Защитник
- 3 Радунович Ристо Защитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 88 Бег Жюльен Полузащитник
- 13 Рошу Нелуц Полузащитник
- 8 Ciprian Biceanu Полузащитник
- 11 Георге Валентин Полузащитник
- 7 Алибек Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Бутян Михай Полузащитник
- 91 Баамбула Дилан Полузащитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 9 Зуа Жак Нападающий
- 17 Буш Лауренциу Нападающий
- 27 Radu Crisan
- 18 Miguel Santos I
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 12 Русу Денис Вратарь
- 2 Adria Gallego Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 19 Andrei Sin Защитник
- 92 Кака Камер Полузащитник
- 77 Moussa Sanoh Полузащитник
- 20 Платини Суареш Полузащитник
- 70 Dylan Flores Полузащитник
- 7 Patrick Petre Полузащитник
- 10 Кристя Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 5 Бэдик Нарчис Полузащитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 29 Lewis Enoh Нападающий
- 21 Bekui Lawson
- 90 Alexandru Zaharia
- 3 Ionut Pantiru
- Главный тренер: Flavius Stoican
Предыдущие игры
Астра (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 04.11.2018 Стяуа 1:0 Астра ПЛ
- 26.10.2018 Астра 0:3 Университатя Крайова ПЛ
- 20.10.2018 Германнштадт 0:2 Астра ПЛ
- 06.10.2018 Астра 1:2 ЧФР Клуж ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 24.09.2018 Астра 3:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Астра 0:0 Волунтари ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 18.08.2018 Астра 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 04.08.2018 Астра 1:1 Сепси ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
- 20.05.2018 Стяуа 1:0 Астра Л1
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 02.11.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Университатя Крайова ПЛ
- 26.10.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Германнштадт ПЛ
- 19.10.2018 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 16.09.2018 Волунтари 2:3 КСМ Студенцеск ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 25.08.2018 Дунэря Кэлэраши 2:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 11.08.2018 Сепси 3:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра ПЛ
- 23.07.2018 Университатя Крайова 0:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 12.07.2018 Коньяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 10.07.2018 Малатьяспор 2:0 КСМ Студенцеск ТМК
- 20.05.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
Последние игры между собой
Астра: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
КСМ Студенцеск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 28.07.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Астра Первая лига
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Лига 1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Лига 1
- 18.08.2017 Астра 0:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 02.03.2017 КСМ Студенцеск 2:3 Астра Первая лига
- 26.09.2016 Астра 1:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 06.12.2015 КСМ Студенцеск 1:1 Астра Первая лига
- 23.08.2015 Астра 4:1 КСМ Студенцеск Первая лига
- 15.03.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|8
|5
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Стяуа
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|3.
|Университатя Крайова
|15
|7
|5
|3
|27 - 12
|26
|4.
|Вииторул Констанца
|14
|8
|1
|5
|17 - 15
|25
|5.
|Астра
|1:0
|15
|6
|5
|4
|17 - 12
|23
|6.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|7.
|Сепси
|15
|5
|5
|5
|17 - 15
|20
|8.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|9.
|Конкордия Кьяжна
|14
|4
|4
|6
|10 - 19
|16
|10.
|Дунэря Кэлэраши
|14
|3
|7
|4
|12 - 14
|16
|11.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|12.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|13.
|КСМ Студенцеск
|0:1
|15
|4
|2
|9
|11 - 23
|14
|14.
|Волунтари
|14
|1
|5
|8
|14 - 25
|8
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Георге Валентин бьет в цель!
41'
Andrei Sin получает вторую желтую карточку. Удаление.
33'
Рошу Нелуц получил желтую карточку от судьи
32'
Andrei Sin получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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