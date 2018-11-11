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2018-2019
Стадион:
Динамо Бухарест
1:0
Первый тайм: 45'
Стяуа
0'
39' Желтая карточка
Бэлгрэдян Кристиан
1:0
40' Пенальти
Саломау Диогу
45'
Первый тайм
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест забивает с точки!
Желтая карточка
39'
Бэлгрэдян Кристиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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