- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2018-2019
Стадион: Националь
1:0
Первый тайм: 45'
39' Желтая карточкаБэлгрэдян Кристиан
1:0
40' ПенальтиСаломау Диогу
|
40'
1:0
Состав команд
26
Пенедо
Хайме
10
Нистор
Дан
98
Ман
Деннис
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 22 Deian Sorescu Защитник
- 6 Mihai Popescu Защитник
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 93 Sergiu Popovici Защитник
- 21 Tomislav Gomelt Полузащитник
- 4 Ханка Серджу Полузащитник
- 18 Купер Армандо Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 19 Daniel Popa III Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Vlad Olteanu Защитник
- 30 Аксенте Мирча Нападающий
- 88 Зенке Симон Нападающий
- 29 Mihai Neicutescu
- 12 Mihai Esanu
- 27 Ricardo Grigore
- 13 Denis Ciobotariu
- Главный тренер: Mircea Rednic
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 20 Бензар Ромарио Защитник
- 16 Планич Богдан Защитник
- 8 Филип Лучан Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 11 Olimpiu Morutan Полузащитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 10 Тэнасе Флорин Полузащитник
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 17 Яколиш Антонио Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 33 Златински Христо Полузащитник
- 7 Коман Флоринел Полузащитник
- 24 Русеску Раул Нападающий
- 21 Ianis Stoica
- Главный тренер: Дикэ Николае
Предыдущие игры
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.11.2018 Волунтари 0:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.10.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.10.2018 Динамо Бухарест 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 08.10.2018 Ботошани 2:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 28.09.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси ПЛ
- 21.09.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 14.09.2018 Динамо Бухарест 1:2 Астра ПЛ
- 01.09.2018 Университатя Крайова 3:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 19.08.2018 ЧФР Клуж 3:1 Динамо Бухарест ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Газ Метан Mедиаш 3:2 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 22.07.2018 Динамо Бухарест 2:1 Волунтари ПЛ
- 01.06.2018 Динамо Бухарест 0:0 Сепси Л1ГБ
- 28.05.2018 Поли Тимишоара 1:3 Динамо Бухарест Л1
- 23.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
Стяуа (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 04.11.2018 Стяуа 1:0 Астра ПЛ
- 27.10.2018 Стяуа 2:1 Волунтари ПЛ
- 21.10.2018 Университатя Крайова 2:1 Стяуа ПЛ
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.09.2018 Германнштадт 1:3 Стяуа ПЛ
- 23.09.2018 Стяуа 2:0 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 16.09.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 Стяуа 2:0 Сепси ПЛ
- 16.08.2018 Стяуа 2:1 Хайдук ЛЕ
- 12.08.2018 Газ Метан Mедиаш 1:3 Стяуа ПЛ
- 09.08.2018 Хайдук 0:0 Стяуа ЛЕ
- 05.08.2018 Стяуа 4:0 КСМ Студенцеск ПЛ
- 02.08.2018 Стяуа 4:0 Рудар Веленье ЛЕ
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест ПЛ
- 26.07.2018 Рудар Веленье 0:2 Стяуа ЛЕ
- 21.07.2018 Астра 1:0 Стяуа ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
Стяуа: победы: 5, ничьи: 10, поражения: 5
- 29.07.2018 Стяуа 3:3 Динамо Бухарест Первая лига
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Лига 1
- 24.09.2017 Стяуа 1:0 Динамо Бухарест Лига 1
- 01.05.2017 Динамо Бухарест 2:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 02.04.2017 Стяуа 2:1 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 01.03.2017 Стяуа 1:3 Динамо Бухарест Кубок лиги
- 22.12.2016 Динамо Бухарест 4:1 Стяуа Кубок лиги
- 30.11.2016 Динамо Бухарест 3:1 Стяуа Первая лига
- 20.08.2016 Стяуа 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 20.04.2016 Стяуа 2:2 Динамо Бухарест Кубок
- 10.04.2016 Стяуа 1:1 Динамо Бухарест Лига 1. Группа А
- 06.03.2016 Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 03.03.2016 Динамо Бухарест 0:0 Стяуа Кубок
- 22.11.2015 Динамо Бухарест 3:1 Стяуа Первая лига
- 09.08.2015 Стяуа 0:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 03.05.2015 Динамо Бухарест 1:3 Стяуа Первая лига
- 31.10.2014 Стяуа 3:0 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.04.2014 Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Кубок
- 27.03.2014 Стяуа 5:2 Динамо Бухарест Кубок
- 01.03.2014 Стяуа 1:1 Динамо Бухарест Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|2.
|Стяуа
|0:1
|15
|8
|3
|4
|28 - 15
|27
|3.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|Университатя Крайова
|15
|7
|5
|3
|27 - 12
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Астра
|15
|5
|5
|5
|17 - 14
|20
|7.
|Сепси
|15
|5
|5
|5
|17 - 15
|20
|8.
|Динамо Бухарест
|1:0
|15
|5
|4
|6
|15 - 20
|19
|9.
|КСМ Студенцеск
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|10.
|Конкордия Кьяжна
|15
|4
|5
|6
|10 - 19
|17
|11.
|Дунэря Кэлэраши
|15
|3
|8
|4
|12 - 14
|17
|12.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|13.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|14.
|Волунтари
|14
|1
|5
|8
|14 - 25
|8
Первый тайм
40'
Г О О О О Л - Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест забивает с точки!
39'
Бэлгрэдян Кристиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация