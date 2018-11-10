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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:0
Второй тайм: 54'
31' Желтая карточкаDavid Engstroem
37' Желтая карточкаPhilip Ljung
1:0
44' ГолDiego Montiel II
45' Желтая карточкаDiego Montiel II
|
31'
37'
44'
1:0
45'
53'
2:0
Состав команд
27
Фуре
Ларс
22
Adi
Nalic
11
Karim
Sadat
Эргрюте 4-4-2
- Основной состав
- 1 Лукич Стоян Вратарь
- 22 Filip Almstroem-Taehti Защитник
- 23 David Engstroem Защитник
- 3 Karl-Johan Lindblad Защитник
- 18 Эрикссон Якоб Защитник
- 7 Слипер Даниэль Полузащитник
- 9 Simon Nilsson Полузащитник
- 6 Hannes Sahlin-Gustavsson Полузащитник
- 27 Фуре Ларс Полузащитник
- 15 Gustav Ludwigson Нападающий
- 20 Diego Montiel II Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Danny Ervik Полузащитник
- 28 Kevin Fransson
- 31 Tyler Sernling
- 25 Max Vinberg
- 30 Oskar Blank
- 19 Jesper Joernvik
- 16 Otto Peterson
Ландскруна 3-5-2
- Основной состав
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 5 Philip Ljung Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 3 Jetmir Haliti Защитник
- 4 Сампстед Альфонс Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 19 Akram Mansour Полузащитник
- 16 Dennis Olofsson Полузащитник
- 22 Adi Nalic Нападающий
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Beck Dane Wallgard
- 21 Kevin Jensen
- 18 Jakob Andersson
- 15 Noor Zadran
- 14 Emil Joensson
Предыдущие игры
Эргрюте (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 03.11.2018 Хальмстад 1:2 Эргрюте С
- 30.10.2018 Эргрюте 5:2 Варберг БоИС С
- 19.10.2018 Норрбю 0:1 Эргрюте С
- 09.10.2018 Эргрюте 2:0 Дегерфорс С
- 02.10.2018 Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте С
- 23.09.2018 Эргрюте 4:1 Браге С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Эргрюте 1:0 Эстер С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 28.08.2018 Эргрюте 1:3 ГАИС С
- 23.08.2018 Хисингсбака 1:5 Эргрюте К
- 20.08.2018 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 14.08.2018 Эргрюте 3:4 Хельсинборг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 12.06.2018 ГАИС 4:4 Эргрюте С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
Ландскруна (последние 20 матчей: +2 =4 -14)
- 03.11.2018 Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг С
- 26.10.2018 Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна С
- 20.10.2018 ГАИС 3:1 Ландскруна С
- 06.10.2018 Эстер 5:0 Ландскруна С
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 25.09.2018 Хальмстад 2:1 Ландскруна С
- 18.09.2018 Ландскруна 0:2 Варберг БоИС С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Браге 5:1 Ландскруна С
- 22.08.2018 Русенгор 2:0 Ландскруна К
- 19.08.2018 Хельсинборг 2:0 Ландскруна С
- 10.08.2018 Ландскруна 1:2 Дегерфорс С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 01.07.2018 Ландскруна 2:3 Эстер С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Ландскруна 1:2 Браге С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
Последние игры между собой
Эргрюте: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Ландскруна: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте Суперэттан
- 23.08.2015 Ландскруна 2:1 Эргрюте Первый дивизион
- 26.05.2015 Эргрюте 0:2 Ландскруна Первый дивизион
- 16.08.2010 Ландскруна 0:0 Эргрюте Суперэттан
- 05.05.2010 Эргрюте 1:1 Ландскруна Суперэттан
- 11.09.2008 Эргрюте 0:2 Ландскруна Суперэттан
- 26.05.2008 Ландскруна 1:2 Эргрюте Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|17
|9
|4
|56 - 30
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:2
|30
|18
|5
|7
|61 - 34
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|30
|13
|15
|2
|39 - 15
|54
|4.
|Эргрюте
|1:0
|30
|15
|7
|8
|53 - 37
|52
|5.
|Хальмстад
|2:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 37
|51
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|7.
|Браге
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|8.
|Эстер
|0:2
|30
|11
|8
|11
|47 - 41
|41
|9.
|Фрей
|1:0
|30
|10
|7
|13
|46 - 56
|37
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|8
|13
|31 - 38
|35
|11.
|ГАИС
|2:0
|30
|8
|11
|11
|40 - 41
|35
|12.
|Норрбю
|0:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 50
|34
|13.
|Вернаму
|0:1
|30
|9
|5
|16
|31 - 48
|32
|14.
|Варберг БоИС
|1:0
|30
|8
|8
|14
|43 - 51
|32
|15.
|Гефле
|1:1
|30
|6
|7
|17
|30 - 59
|25
|16.
|Ландскруна
|0:1
|30
|5
|7
|18
|35 - 53
|22
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Diego Montiel получил желтую карточку от судьи
44'
Г О О О О Л - Diego Montiel бьет в цель!
37'
Philip Ljung получил желтую карточку от судьи
31'
David Engstroem получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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