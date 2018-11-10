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Эргрюте
2:0
Второй тайм: 54'
Ландскруна
0'
31' Желтая карточка
David Engstroem
37' Желтая карточка
Philip Ljung
1:0
44' Гол
Diego Montiel II
45' Желтая карточка
Diego Montiel II
2:0
53' Гол
 54'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Diego Montiel получил желтую карточку от судьи
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Diego Montiel бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Philip Ljung получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
David Engstroem получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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