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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Анже
0:0
Второй тайм: 48'
Монпелье
0'
12' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
48'
Второй тайм
Травма, повреждение
48'
Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
47'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рен-Аделед Жефф пострадал.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
46'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
45'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
41'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Монпелье контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
39'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Молле Флоран из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Сантамария Батист заработал фол
37'
Анже контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Монпелье
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Плохо сыграл Илтон Виторино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Баокен Стефан из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
Монпелье контролирует мяч.
33'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Удар от ворот произведет Анже
29'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
28'
Анже контролирует мяч.
27'
Баокен Стефан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
26'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
26'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Удар от ворот произведет Монпелье
25'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
24'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
23'
Удар от ворот произведет Анже
22'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
22'
Монпелье контролирует мяч.
21'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
20'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Манко Венсан пострадал.
17'
Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
16'
Н'Дойе Шейк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
16'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
16'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Анже контролирует мяч.
15'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
Монпелье контролирует мяч.
Желтая карточка
12'
Лаборд Гаэтан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Лаборд Гаэтан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
12'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Делор Анди задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
10'
Монпелье контролирует мяч.
9'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
Угловой
8'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
8'
Павлович Матео исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
6'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
5'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
Удар от ворот произведет Анже
4'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
4'
Удар от ворот произведет Монпелье
4'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
4'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
3'
Анже контролирует мяч.
2'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Ле Таллек Дамьен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
1'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Монпелье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:0 Монпелье
Анже
13.1% (22)
Ничья:
32.1% (54)
Монпелье
54.8% (92)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
26.2% (44)
Монпелье:
23.2% (39)
Монпелье:
20.2% (34)
Монпелье:
8.3% (14)
Анже:
6.5% (11)
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