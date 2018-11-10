Стадион: Раймон Копа
12' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
Второй тайм
48'
Рен-Аделед Жефф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Ле Таллек Дамьен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рен-Аделед Жефф пострадал.
47'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Молле Флоран
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Коцца Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Манко Венсан из команды Анже отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
44'
44'
43'
Капелле Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
41'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
41'
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
39'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
39'
39'
Сантамария Батист из команды Анже отправил кросс в штрафную...
38'
Молле Флоран из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Сантамария Батист заработал фол
37'
36'
36'
Капелле Пьеррик из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Плохо сыграл Илтон Виторино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Баокен Стефан из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
34'
33'
33'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
31'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
29'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
28'
27'
Баокен Стефан из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже в офсайде
26'
Тэт Флавьен из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
25'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
24'
Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
23'
22'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
22'
21'
21'
21'
20'
Судья сигнализирует, что Н'Дойе Шейк из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
20'
Игрок из команды Анже вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
19'
18'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Манко Венсан пострадал.
17'
17'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Анже поставил подножку. Пострадал Коцца Николя
16'
Н'Дойе Шейк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
16'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
16'
Манко Венсан из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
15'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
Лаборд Гаэтан из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
14'
12'
Лаборд Гаэтан получил желтую карточку от судьи
12'
Лаборд Гаэтан упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
12'
12'
Н'Дойе Шейк из команды Анже отправил кросс в штрафную...
11'
Делор Анди задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
10'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
10'
9'
Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
Шанс! Н'Дойе Шейк из команды Анже пробил головой, но мимо
8'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
8'
Павлович Матео исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
6'
Агилар Рубен из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Тэт Флавьен пострадал.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
4'
4'
Ле Таллек Дамьен не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
4'
Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
3'
2'
2'
Ле Таллек Дамьен бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
1'
Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Скири Эйе
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Монпелье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Анже 0:0 Монпелье
Анже
13.1% (22)
Ничья:
32.1% (54)
Монпелье
54.8% (92)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
26.2% (44)
1:2 Монпелье:
23.2% (39)
0:1 Монпелье:
20.2% (34)
0:2 Монпелье:
8.3% (14)
1:0 Анже:
6.5% (11)
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