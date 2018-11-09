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Стадион:
Ройал Антверпен
1:0
Перерыв
Остенде
0'
7' Желтая карточка
Фас Ваут
1:0
21' Гол
Мбокани Дьёмерси
38' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
43' Красная карточка
Aristote Nkaka
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
УДАЛЕНИЕ! - Aristote Nkaka увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
38'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Мбокани Дьёмерси бьет в цель!
Желтая карточка
7'
Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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