- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Босуил
1:0
Перерыв
7' Желтая карточкаФас Ваут
1:0
21' ГолМбокани Дьёмерси
38' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
43' Красная карточкаAristote Nkaka
|
7'
21'
1:0
38'
43'
Состав команд
30
Бута
Аурелиу
38
Арун
Фарис
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
Ройал Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 30 Бута Аурелиу Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 6 Юклеред Симен Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 29 Назарина Егор Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 11 Рафаэлов Лиор Полузащитник
- 9 Болинжи Жонатан Полузащитник
- 70 Мбокани Дьёмерси Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Тенкен Йенс Вратарь
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 20 Ламкель Зе Дидье Полузащитник
- 21 Dylan Batubinsika Полузащитник
- 14 Баби Амара Полузащитник
- 10 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- 19 Овусу Вильям Полузащитник
- Главный тренер: Ласло Болони
Остенде 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Ондоа Джозеф Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 4 Фас Ваут Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 3 Де Бок Лоренс Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 17 Ванлерберг Жорди Полузащитник
- 14 Aristote Nkaka Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 11 Боонен Инди Нападающий
- 10 Гури Синдри Нападающий
- 7 Сакала Фэшн Нападающий
- 25 Jelle Bataille
- Главный тренер: Gert Verheyen
Предыдущие игры
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 04.11.2018 Стандард 0:2 Ройал Антверпен ПДА
- 31.10.2018 Ройал Антверпен 2:4 Генк ПДА
- 28.10.2018 Васланд-Беверен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 20.10.2018 Ройал Антверпен 2:1 Локерен ПДА
- 06.10.2018 Эйпен 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Мехелен 3:1 Ройал Антверпен К
- 22.09.2018 Сент-Трюйден 2:0 Ройал Антверпен ПДА
- 16.09.2018 Ройал Антверпен 5:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 25.08.2018 Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге ПДА
- 19.08.2018 Ройал Антверпен 1:1 Брюгге ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 29.07.2018 Шарлеруа 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 22.07.2018 Ройал Антверпен 2:1 Панатинаикос ТМК
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 08.07.2018 Оснабрюк 0:1 Ройал Антверпен ТМК
- 03.07.2018 Дуйсбург 1:2 Ройал Антверпен ТМК
- 27.06.2018 Брассхаат 1:4 Ройал Антверпен ТМК
Остенде (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 02.11.2018 Остенде 2:1 Шарлеруа ПДА
- 30.10.2018 Брюгге 4:0 Остенде ПДА
- 27.10.2018 Локерен 0:0 Остенде ПДА
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 06.10.2018 Васланд-Беверен 1:1 Остенде ПДА
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Хогстратен 1:3 Остенде К
- 22.09.2018 Эйпен 1:2 Остенде ПДА
- 15.09.2018 Остенде 1:1 Серкль Брюгге ПДА
- 01.09.2018 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 24.08.2018 Остенде 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.07.2018 Остенде 0:1 Локомотив Загреб ТМК
- 17.07.2018 Остенде 2:3 Рузеларе ТМК
- 14.07.2018 Зульте-Варегем 1:4 Остенде ТМК
- 11.07.2018 Хапоэль Хайфа 0:2 Остенде ТМК
- 06.07.2018 Брюзе Бойс 0:14 Остенде ТМК
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 8
Остенде: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 7
- 19.05.2018 Остенде 3:1 Ройал Антверпен Первый дивизион А
- 02.04.2018 Ройал Антверпен 3:3 Остенде Первый дивизион А
- 17.02.2018 Ройал Антверпен 0:0 Остенде Первый дивизион А
- 27.08.2017 Остенде 3:4 Ройал Антверпен Первый дивизион А
- 21.09.2016 Ройал Антверпен 0:2 Остенде Кубок
- 13.07.2016 Ройал Антверпен 2:3 Остенде Товарищеские матчи. Клубы
- 23.09.2015 Остенде 0:2 Ройал Антверпен Кубок
- 14.04.2013 Ройал Антверпен 0:2 Остенде Бельгийская вторая лига
- 25.11.2012 Остенде 2:1 Ройал Антверпен Бельгийская вторая лига
- 26.02.2012 Остенде 1:0 Ройал Антверпен 2-й класс
- 15.10.2011 Ройал Антверпен 1:1 Остенде 2-й класс
- 17.04.2011 Остенде 1:3 Ройал Антверпен 2-й класс
- 27.11.2010 Ройал Антверпен 1:0 Остенде 2-й класс
- 11.04.2010 Остенде 1:2 Ройал Антверпен 2-й класс
- 21.11.2009 Ройал Антверпен 0:3 Остенде 2-й класс
- 04.04.2009 Ройал Антверпен 3:1 Остенде 2-й класс
- 23.11.2008 Остенде 2:1 Ройал Антверпен 2-й класс
- 20.01.2008 Остенде 0:2 Ройал Антверпен 2-й класс
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|1:0
|15
|9
|4
|2
|22 - 13
|31
|4.
|Андерлехт
|14
|8
|3
|3
|27 - 16
|27
|5.
|Гент
|14
|7
|2
|5
|29 - 26
|23
|6.
|Сент-Трюйден
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|7.
|Стандард
|14
|5
|5
|4
|19 - 16
|20
|8.
|Остенде
|0:1
|15
|5
|3
|7
|16 - 27
|18
|9.
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|17
|10.
|Эйпен
|14
|5
|1
|8
|18 - 27
|16
|11.
|Кортрейк
|14
|4
|4
|6
|20 - 24
|16
|12.
|Серкль Брюгге
|14
|4
|4
|6
|16 - 26
|16
|13.
|Васланд-Беверен
|14
|1
|8
|5
|16 - 20
|11
|14.
|Локерен
|14
|2
|4
|8
|12 - 23
|10
|15.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
|16.
|Зульте-Варегем
|14
|2
|3
|9
|21 - 35
|9
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
УДАЛЕНИЕ! - Aristote Nkaka увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
38'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Мбокани Дьёмерси бьет в цель!
7'
Фас Ваут получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация