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Стадион:
Лилль
0:0
Первый тайм: 37'
Страсбург
0' 37'
Первый тайм
Фол, нарушение
37'
Мотиба Лебо из команды Страсбург играет слишком грубо. Сумаоро Адама оказался на газоне.
37'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Удар от ворот произведет Страсбург
36'
Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Сумаоро Адама из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
34'
Аанеба Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
34'
Бамба Джонатан мяч отрикошетил от ворот
33'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
33'
Фонте Жозе нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
33'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Аанеба Исмаэль из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
32'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
32'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Шека делает длинную передачу вперед
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Отличные скиллы показывает Мендес Тьяго, обводя своих соперников
30'
Выглядело как неплохой момент. Иконе Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
29'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
29'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Иконе Джонатан нанес удар издали, а Селс Матц отбил его обратно в игру!
29'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
28'
Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
23'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
21'
Мотиба Лебо наказан за толчок Сумаоро Адама
21'
Удар от ворот произведет Страсбург
21'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Мотиба Лебо наказан за толчок Челик Зеки
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
Удар от ворот произведет Страсбург
19'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Иконе Джонатан из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
19'
Балло Фоде из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Фонте Руй из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.
17'
Селс Матц делает длинную передачу вперед
17'
Шека нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
17'
Челик Зеки из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
16'
Корнье Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отличные скиллы показывает Балло Фоде, обводя своих соперников
16'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Удар от ворот произведет Страсбург
13'
Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
13'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Бамба Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
12'
Фонте Руй из команды Лилль делает пас партнеру.
12'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Страсбург
11'
Шанс! Фонте Руй из команды Лилль пробил головой, но мимо
11'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
10'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Лилль контролирует мяч.
8'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
8'
Фонте Руй задерживает мяч рукой
8'
Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Челик Зеки из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Лилль контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Лилль
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Митрович Стефан из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Удар от ворот произведет Страсбург
4'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
4'
Мендес Тьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
3'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Страсбург
Лилль
89.8% (159)
Ничья:
7.3% (13)
Страсбург
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
48% (85)
Лилль:
23.2% (41)
Лилль:
9.6% (17)
Ничья:
5.6% (10)
Лилль:
4.5% (8)
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