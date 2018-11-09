Стадион: Пьер Моруа
Первый тайм
37'
Мотиба Лебо из команды Страсбург играет слишком грубо. Сумаоро Адама оказался на газоне.
37'
36'
36'
36'
Челик Зеки не смог попасть в створ ударом издали
35'
Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Сумаоро Адама из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
34'
Аанеба Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
34'
Бамба Джонатан мяч отрикошетил от ворот
33'
33'
Фонте Жозе нанес удар головой, но Селс Матц спокойно отбил мяч.
33'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Аанеба Исмаэль из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
32'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
32'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
Шека делает длинную передачу вперед
31'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
30'
Корнье Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
30'
Мендес Тьяго из команды Лилль отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
Отличные скиллы показывает Мендес Тьяго, обводя своих соперников
30'
Выглядело как неплохой момент. Иконе Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
29'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
29'
29'
Иконе Джонатан нанес удар издали, а Селс Матц отбил его обратно в игру!
29'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой справа.
28'
Коне Ламин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
28'
27'
26'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
26'
Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
23'
23'
22'
21'
Мотиба Лебо наказан за толчок Сумаоро Адама
21'
21'
Иконе Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
20'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Иконе Джонатан из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
20'
Мотиба Лебо наказан за толчок Челик Зеки
20'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
20'
19'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
19'
О, нет. Из многообещающей позиции Иконе Джонатан из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
19'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
19'
Балло Фоде из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Соперник делает почти голевой пас, но Меньян Майк из команды Лилль начеку и спасает ситуацию.
17'
Селс Матц делает длинную передачу вперед
17'
16'
Мендес Тьяго из команды Лилль подал угловой слева.
16'
Корнье Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отличные скиллы показывает Балло Фоде, обводя своих соперников
16'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
15'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
14'
14'
Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
13'
Игра в одни ворота сейчас. Лилль доминирует и владеет мячом
13'
Пепе Николя нанес удар, но промахнулся очень сильно.
12'
12'
Бамба Джонатан нанес удар, мяч был парирован, но Селс Матц не удержал его в руках.
12'
Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
11'
11'
11'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
11'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Бамба Джонатан из команды Лилль делает пас партнеру.
10'
10'
Балло Фоде из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
10'
10'
9'
Лилль контролирует мяч.
8'
Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Фонте Руй задерживает мяч рукой
8'
7'
Челик Зеки из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Лилль контролирует мяч.
6'
Удар от ворот произведет Лилль
5'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
5'
Митрович Стефан из команды Страсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
5'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Иконе Джонатан из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Льенар Димитри пострадал.
4'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
4'
4'
Как он промахнулся? Пепе Николя имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
4'
ШАНС! Пепе Николя вышел один-на-один с голкипером...
4'
Мендес Тьяго разрезает оборону соперника отличным пасом
3'
Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Пепе Николя пробует нанести удар издали, но Селс Матц держит все под контролем
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Страсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лилль 0:0 Страсбург
Лилль
89.8% (159)
Ничья:
7.3% (13)
Страсбург
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лилль:
48% (85)
1:0 Лилль:
23.2% (41)
2:0 Лилль:
9.6% (17)
1:1 Ничья:
5.6% (10)
3:1 Лилль:
4.5% (8)
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