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  5. Лига 1
Стадион:
Ренн
1:1
Второй тайм: 47'
Нант
0'
7' Желтая карточка
Туре Абдулайе
1:0
8' Гол
Юханссон Якоб
1:1
16' Гол
Сала Эмилиано
21' Желтая карточка
Кватенг Энок
47'
Второй тайм
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
46'
Тактическая замена. Кватенг Энок уходит с поля и его заменяет Фабио да Сильва
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гренье Клеман из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
47'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
46'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Отличные скиллы показывает Зеффан Мехди, обводя своих соперников
46'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
43'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
41'
Удар от ворот произведет Ренн
41'
Уорис Маджид не смог попасть в створ ударом издали
41'
Ренн контролирует мяч.
40'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Ренн имеет хороший шанс забить.
39'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Нант
39'
Какой промах! Эну Адриен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
38'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
38'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
37'
Опасность! Андре Бенжамин из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гренье Клеман из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
35'
Отличные скиллы показывает Гренье Клеман, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Ренн контролирует мяч.
33'
Хорошую попытку сделал Сала Эмилиано. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Ренн
33'
Карлос Диего Сантос не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
31'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Отличные скиллы показывает Сала Эмилиано, обводя своих соперников
31'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
31'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
29'
Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
29'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Нант контролирует мяч.
27'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
25'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Гренье Клеман из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
25'
Юханссон Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
23'
Бенсебаини Рами из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Татарушану Чиприан заработал фол
Угловой
23'
Гренье Клеман из команды Ренн подал угловой слева.
23'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
21'
Кватенг Энок совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Кватенг Энок грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Исмаила
21'
Удар от ворот произведет Нант
21'
Юханссон Якоб не смог попасть в створ ударом издали
21'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Сарр Исмаила, его свалил Кватенг Энок.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Туре Абдулайе наказан за толчок Эну Адриен
20'
Зеффан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
19'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
19'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
19'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Нант контролирует мяч.
17'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Удар от ворот произведет Нант
16'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГОООООЛ - Сала Эмилиано Нант забивает ударом головой
16'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
15'
Назначен штрафной. Пострадал Андре Бенжамин, его свалил Жиротто Андрей.
14'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
13'
Бенсебаини Рами из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сала Эмилиано заработал фол
Фол, нарушение
12'
Жиротто Андрей из команды Нант играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
12'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бошилья Габриэл пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
11'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
11'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Зеффан Мехди из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
10'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Ренн контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Нант контролирует мяч.
8'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Юханссон Якоб изменил счет на табло!
8'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
7'
Туре Абдулайе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Туре Абдулайе атаковал сзади соперника. Это Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной
7'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
6'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ронжье Валентин
5'
Удар от ворот произведет Нант
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой справа.
4'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
4'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Туре Абдулайе наказан за толчок Сарр Исмаила
Офсайд
3'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
3'
Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Нант контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
1'
Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ренн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Нант
Ренн
42.8% (74)
Ничья:
46.2% (80)
Нант
11% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41% (71)
Ренн:
23.7% (41)
Ренн:
14.5% (25)
Нант:
6.9% (12)
Ничья:
2.9% (5)
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