Стадион: Роазон Парк
7' Желтая карточкаТуре Абдулайе
1:0
8' ГолЮханссон Якоб
1:1
16' ГолСала Эмилиано
21' Желтая карточкаКватенг Энок
Второй тайм
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
46'
Тактическая замена. Кватенг Энок уходит с поля и его заменяет Фабио да Сильва
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гренье Клеман из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Отличные скиллы показывает Зеффан Мехди, обводя своих соперников
46'
46'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гренье Клеман из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
44'
Сала Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Судья сигнализирует, что Бошилья Габриэл из команды Нант поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
43'
42'
Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Татарушану Чиприан держит все под контролем
41'
Удар от ворот произведет Ренн
41'
Уорис Маджид не смог попасть в створ ударом издали
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
40'
40'
40'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Ренн имеет хороший шанс забить.
39'
39'
39'
Какой промах! Эну Адриен имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает пас партнеру.
38'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
38'
37'
Судья сигнализирует, что Эну Адриен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
37'
Опасность! Андре Бенжамин из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
35'
Зеффан Мехди из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Кватенг Энок выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гренье Клеман из команды Ренн забрасывает мяч в штрафную.
35'
Отличные скиллы показывает Гренье Клеман, обводя своих соперников
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
34'
34'
33'
Хорошую попытку сделал Сала Эмилиано. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Сала Эмилиано из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
33'
Удар от ворот произведет Ренн
33'
Карлос Диего Сантос не смог попасть в створ ударом издали
32'
Судья сигнализирует, что Лима Лукас из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
31'
31'
Сала Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Отличные скиллы показывает Сала Эмилиано, обводя своих соперников
31'
Ронжье Валентин из команды Нант делает пас партнеру.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
30'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Опасность предотвращена - Паллуа Николя из команды Нант вступил в отбор удачно
29'
Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
28'
Бошилья Габриэл из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
27'
26'
26'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Гренье Клеман из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Юханссон Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
23'
Бенсебаини Рами из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Татарушану Чиприан заработал фол
23'
23'
Гренье Клеман пробил со штрафного прямо в стенку
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
21'
Кватенг Энок совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
21'
Безумный фол. Кватенг Энок грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Исмаила
21'
21'
Юханссон Якоб не смог попасть в створ ударом издали
21'
Андре Бенжамин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Татарушану Чиприан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Назначен штрафной. Пострадал Сарр Исмаила, его свалил Кватенг Энок.
20'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
20'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Туре Абдулайе наказан за толчок Эну Адриен
20'
Зеффан Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой слева.
19'
Бенсебаини Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Ронжье Валентин из команды Нант подал угловой справа.
19'
Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Бошилья Габриэл из команды Нант отправил кросс в штрафную...
18'
18'
17'
17'
16'
Лима Лукас сделал результативную передачу.
16'
ГОООООЛ - Сала Эмилиано Нант забивает ударом головой
16'
Лима Лукас из команды Нант делает отличный кросс...
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
15'
Назначен штрафной. Пострадал Андре Бенжамин, его свалил Жиротто Андрей.
14'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Бенсебаини Рами из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Сала Эмилиано заработал фол
12'
Жиротто Андрей из команды Нант играет слишком грубо. Андре Бенжамин оказался на газоне.
12'
12'
Бошилья Габриэл пробует нанести удар издали, но Коубек Томаш держит все под контролем
11'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
11'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Зеффан Мехди из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бошилья Габриэл
11'
Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
9'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
9'
8'
Гренье Клеман сделал результативную передачу.
8'
Г О О О О Л - Юханссон Якоб изменил счет на табло!
8'
7'
Туре Абдулайе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
7'
Судья свистит. Туре Абдулайе атаковал сзади соперника. Это Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной
7'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
6'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Гренье Клеман из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ронжье Валентин
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
5'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн подал угловой справа.
4'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
4'
Туре Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
4'
Туре Абдулайе наказан за толчок Сарр Исмаила
3'
Эну Адриен из команды Ренн в офсайде
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Лима Лукас
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ренн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ренн 1:1 Нант
Ренн
42.8% (74)
Ничья:
46.2% (80)
Нант
11% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41% (71)
1:0 Ренн:
23.7% (41)
2:1 Ренн:
14.5% (25)
1:2 Нант:
6.9% (12)
0:0 Ничья:
2.9% (5)
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