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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Андерлехт
1:0
Второй тайм: 57'
Гент
0'
1:0
4' Гол
Кумс Свен
28' Желтая карточка
Эсити Андерсон
34' Красная карточка
Верстрате Биргер
40' Желтая карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо
57'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Самби Локонга Альберт-Мбойо получил желтую карточку от судьи
34'
УДАЛЕНИЕ! - Верстрате Биргер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
32'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Кумс Свен бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин
Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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