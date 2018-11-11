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Стадион: Констант Ванден Сток
1:0
4' ГолКумс Свен
28' Желтая карточкаЭсити Андерсон
34' Красная карточкаВерстрате Биргер
40' Желтая карточкаСамби Локонга Альберт-Мбойо
|
4'
1:0
28'
34'
Состав команд
20
Кумс
Свен
Андерлехт 4-4-2
- Основной состав
- 16 Дидийон Томас Вратарь
- 7 Найяр Энди Защитник
- 3 Лоуренс Джеймс Защитник
- 4 Санне Бубакарр Защитник
- 40 Амузу Френсис Защитник
- 48 Самби Локонга Альберт-Мбойо Полузащитник
- 5 Макаренко Евгений Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 9 Димата Нани Нападающий
- 38 Дауда Мохаммед Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Букс Франк Вратарь
- 56 Салемакерс Алексис Защитник
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 15 Сайеф Кеннет Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Полузащитник
- 99 Баккали Закария Нападающий
- 19 Сантини Иван Нападающий
- 11 Мусона Ноуледж Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Гент 4-4-2
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 2 Суке Арно Защитник
- 4 Рустед Сигурд Защитник
- 5 Пластун Игорь Защитник
- 21 Асаре Нана Защитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 7 Чакветадзе Георгий Нападающий
- 17 Яремчук Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 76 Дерейк Тимоти Защитник
- 28 Бронн Дилан Защитник
- 11 Жан-Люк Домпе Полузащитник
- 22 Aboubakary Koita Нападающий
- 23 Андрияшевич Франко Нападающий
- 16 Jonathan David
- Главный тренер: Торуп Йесс
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 08.11.2018 Фенербахче 2:0 Андерлехт ЛЕ
- 04.11.2018 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 01.11.2018 Андерлехт 1:1 Локерен ПДА
- 28.10.2018 Эйпен 2:1 Андерлехт ПДА
- 25.10.2018 Андерлехт 2:2 Фенербахче ЛЕ
- 21.10.2018 Андерлехт 4:2 Серкль Брюгге ПДА
- 07.10.2018 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.10.2018 Андерлехт 0:2 Динамо Загреб ЛЕ
- 30.09.2018 Андерлехт 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 27.09.2018 Андерлехт 0:3 Юнион Сент-Жилуаз К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Спартак Трнава 1:0 Андерлехт ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Андерлехт 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 26.08.2018 Брюгге 2:1 Андерлехт ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 12.08.2018 Шарлеруа 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.08.2018 Андерлехт 5:2 Остенде ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Андерлехт 3:2 Ренн ТМК
Гент (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 03.11.2018 Гент 3:1 Кортрейк ПДА
- 30.10.2018 Мускрон-Перювельз 3:1 Гент ПДА
- 26.10.2018 Гент 2:1 Шарлеруа ПДА
- 21.10.2018 Остенде 0:4 Гент ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 30.09.2018 Ройал Антверпен 2:2 Гент ПДА
- 26.09.2018 Виртон 2:4 Гент К
- 23.09.2018 Гент 0:4 Брюгге ПДА
- 16.09.2018 Гент 1:2 Сент-Трюйден ПДА
- 02.09.2018 Серкль Брюгге 0:3 Гент ПДА
- 30.08.2018 Бордо 2:0 Гент ЛЕ
- 26.08.2018 Гент 2:1 Локерен ПДА
- 23.08.2018 Гент 0:0 Бордо ЛЕ
- 19.08.2018 Эйпен 2:3 Гент ПДА
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Гент 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 04.08.2018 Гент 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 27.07.2018 Стандард 3:2 Гент ПДА
- 23.07.2018 Гент 1:0 Страсбург ТМК
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Гент: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 13.05.2018 Гент 1:0 Андерлехт Первый дивизион А
- 01.04.2018 Андерлехт 0:2 Гент Первый дивизион А
- 26.12.2017 Андерлехт 1:0 Гент Первый дивизион А
- 27.08.2017 Гент 0:0 Андерлехт Первый дивизион А
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 22.12.2016 Гент 2:3 Андерлехт Лига Про
- 28.08.2016 Андерлехт 2:2 Гент Лига Про
- 01.05.2016 Андерлехт 2:0 Гент Лига Про
- 21.04.2016 Гент 1:1 Андерлехт Лига Про
- 17.01.2016 Гент 2:0 Андерлехт Лига Про
- 09.08.2015 Андерлехт 1:1 Гент Лига Про
- 24.05.2015 Андерлехт 2:1 Гент Лига Жюпиле
- 30.04.2015 Гент 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.03.2015 Андерлехт 1:2 Гент Лига Жюпиле
- 12.02.2015 Андерлехт 3:0 Гент Кубок Бельгии
- 04.02.2015 Гент 0:2 Андерлехт Кубок Бельгии
- 09.11.2014 Гент 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 15.12.2013 Гент 1:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 11.08.2013 Андерлехт 4:1 Гент Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|15
|9
|4
|2
|23 - 13
|31
|4.
|Андерлехт
|1:0
|15
|9
|3
|3
|28 - 16
|30
|5.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|6.
|Гент
|0:1
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|7.
|Стандард
|14
|5
|5
|4
|19 - 16
|20
|8.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|10.
|Остенде
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Кортрейк
|14
|4
|4
|6
|20 - 24
|16
|12.
|Эйпен
|15
|5
|1
|9
|19 - 31
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|3
|9
|23 - 35
|12
|14.
|Васланд-Беверен
|15
|1
|8
|6
|16 - 22
|11
|15.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|16.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Самби Локонга Альберт-Мбойо получил желтую карточку от судьи
34'
УДАЛЕНИЕ! - Верстрате Биргер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
32'
Верстрате Биргер получил желтую карточку от судьи
28'
Эсити Андерсон получил желтую карточку от судьи
4'
Г О О О О Л - Кумс Свен бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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