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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Генгам
2:4
Конец матча
Лион
0'
1:0
22' Гол
Тюрам Маркус
1:1
62' Гол
Ауа Уссем
1:2
67' Гол
Депай Мемфис
69' Желтая карточка
Блас Людовик
1:3
73' Гол
Депай Мемфис
75' Желтая карточка
Депай Мемфис
78' Желтая карточка
Морель Жереми
2:3
79' Пенальти
Тюрам Маркус
2:4
83' Гол
Корне Максвелл
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Удар от ворот произведет Генгам
94'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
93'
Денайе Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Сорбон Жереми из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
92'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
Угловой
92'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
92'
Удар от ворот произведет Лион
91'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
90'
Терье Мартен наказан за толчок Сорбон Жереми
90'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
89'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
89'
Назначен штрафной. Пострадал Сорбон Жереми, его свалил Терье Мартен.
Фол, нарушение
88'
Ребошу Педру из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Рафаэль да Сильва пострадал.
88'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
87'
Рафаэль да Сильва задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
85'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Корне Максвелл из команды Лион забил гол! Легко это для такого игрока, как Корне Максвелл
83'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный кросс...
83'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
83'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
82'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Сорбон Жереми из команды Генгам играет слишком грубо. Дембеле Мусса I оказался на газоне.
81'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Удар от ворот произведет Генгам
81'
Менди Ферлан не смог попасть в створ ударом издали
80'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Тюрам Маркус из команды Генгам забивает с точки!
78'
Матч возобновлен
Желтая карточка
78'
Морель Жереми получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Морель Жереми играет рукой в штрафной! Морель Жереми вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
77'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Кербра Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
76'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Тактическая замена. Тете Кенни уходит с поля и его заменяет Рафаэль да Сильва
Желтая карточка
75'
Депай Мемфис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. Ребошу Педру пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
73'
Г О О О О Л Депай Мемфис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
72'
Удар от ворот произведет Генгам
72'
Лион начинает контратаку
71'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Жюлан Натаэль
71'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Удар от ворот произведет Генгам
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Менди Ферлан нанес удар в каркас ворот!
Желтая карточка
69'
Блас Людовик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
69'
Блас Людовик из команды Генгам играет слишком грубо. Тусар Люка оказался на газоне.
68'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
68'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
67'
Отличный гол забил Депай Мемфис
67'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Кербра Кристоф из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
Офсайд
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
65'
Так близко к голу! Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йонссон Карл-Йохан!
65'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Лион контролирует мяч.
64'
Лион контролирует мяч.
64'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
63'
Лион контролирует мяч.
62'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!
62'
Депай Мемфис из команды Лион увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
61'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Генгам
60'
ШАНС! Дембеле Мусса I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
59'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Менди Ферлан оказался на газоне.
59'
Лион контролирует мяч.
58'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Менди Ферлан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
Фол, нарушение
57'
Депай Мемфис наказан за толчок Сорбон Жереми
56'
Лион контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Генгам контролирует мяч.
54'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Удар от ворот произведет Генгам
52'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
52'
Дембеле Мусса I нанес удар головой, но Йонссон Карл-Йохан спокойно отбил мяч.
51'
Тусар Люка из команды Лион отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Лион
50'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
49'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Удар от ворот произведет Лион
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
47'
Удар от ворот произведет Лион
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Тусар Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Марсело Антонио наказан за толчок Тюрам Маркус
43'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Коко Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
43'
Фофана Гессума из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
42'
Генгам контролирует мяч.
42'
Лион контролирует мяч.
41'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
39'
Кербра Кристоф наказан за толчок Менди Ферлан
39'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
39'
Блас Людовик из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
39'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
38'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
38'
Блас Людовик мяч отрикошетил от ворот
38'
Удар от ворот произведет Лион
38'
Дидо Этьен не смог попасть в створ ударом издали
37'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
36'
Удар от ворот произведет Генгам
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Депай Мемфис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Лион контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Генгам
33'
ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
32'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Фофана Гессума из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Генгам имеет хороший шанс забить.
31'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Ауа Уссем из команды Лион делает пас партнеру.
30'
Лион контролирует мяч.
29'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Лион
28'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
28'
Сорбон Жереми наказан за толчок Депай Мемфис
27'
Удар от ворот произведет Генгам
27'
Удар от ворот произведет Лион
Угловой
27'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
26'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Бенезе Николя, его свалил Депай Мемфис.
22'
Ребошу Педру сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГОООООЛ - Тюрам Маркус Генгам забивает ударом головой
21'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Лион
21'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
20'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Лион контролирует мяч.
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Удар от ворот произведет Лион
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Кербра Кристоф, его свалил Дембеле Мусса I.
16'
Удар от ворот произведет Генгам
16'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Лион имеет хороший шанс забить.
15'
Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Депай Мемфис наказан за толчок Сорбон Жереми
12'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Генгам
12'
Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали
11'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
10'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Матч возобновлен
10'
До Лука получил травму и заменен. Фофана Гессума выходит на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Удар от ворот произведет Лион
7'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
7'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Менди Ферлан задерживает мяч рукой
5'
Удар от ворот произведет Лион
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
Фол, нарушение
5'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
4'
Менди Ферлан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Лион контролирует мяч.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
1'
Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Удар от ворот произведет Лион
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Генгам начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 2:4 Лион
Генгам
6.3% (11)
Ничья:
8.6% (15)
Лион
85.1% (148)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
40.2% (70)
Лион:
17.2% (30)
Лион:
16.7% (29)
Ничья:
8% (14)
Лион:
5.7% (10)
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