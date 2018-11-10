Стадион: Стад дю Рудуру
1:0
22' ГолТюрам Маркус
1:1
62' ГолАуа Уссем
1:2
67' ГолДепай Мемфис
69' Желтая карточкаБлас Людовик
1:3
73' ГолДепай Мемфис
75' Желтая карточкаДепай Мемфис
78' Желтая карточкаМорель Жереми
2:3
79' ПенальтиТюрам Маркус
2:4
83' ГолКорне Максвелл
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
94'
Матч возобновлен
93'
Денайе Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
93'
92'
Сорбон Жереми из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
92'
Жюлан Натаэль из команды Генгам делает передачу одноклубнику.
92'
92'
91'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
Корне Максвелл из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
90'
Терье Мартен наказан за толчок Сорбон Жереми
90'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
89'
89'
Назначен штрафной. Пострадал Сорбон Жереми, его свалил Терье Мартен.
88'
Ребошу Педру из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Рафаэль да Сильва пострадал.
88'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
87'
87'
87'
Рафаэль да Сильва задерживает мяч рукой
86'
Судья сигнализирует, что Бенезе Николя из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
85'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
85'
Судья сигнализирует, что Тусар Люка из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бенезе Николя
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Депай Мемфис из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Корне Максвелл из команды Лион забил гол! Легко это для такого игрока, как Корне Максвелл
83'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный кросс...
83'
83'
Тактическая замена. Дембеле Мусса I уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
82'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Рафаэль да Сильва из команды Лион отправил кросс в штрафную...
82'
Сорбон Жереми из команды Генгам играет слишком грубо. Дембеле Мусса I оказался на газоне.
81'
81'
81'
Менди Ферлан не смог попасть в створ ударом издали
80'
Ауа Уссем нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
80'
Судья сигнализирует, что Икоко Джордан из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Менди Ферлан
79'
Г О О О О Л - Тюрам Маркус из команды Генгам забивает с точки!
78'
Матч возобновлен
78'
Морель Жереми получил желтую карточку от судьи
78'
ПЕНАЛЬТИ! - Морель Жереми играет рукой в штрафной! Морель Жереми вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
77'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
77'
Кербра Кристоф нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
76'
Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Тактическая замена. Тете Кенни уходит с поля и его заменяет Рафаэль да Сильва
75'
Депай Мемфис получил желтую карточку от судьи
75'
Депай Мемфис из команды Лион опасно и грубо сыграл. Ребошу Педру пострадал.
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
74'
74'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
73'
Г О О О О Л Депай Мемфис закручивает штрафной в сетку! Великолепно
73'
Судья сигнализирует, что Фофана Гессума из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
72'
72'
Лион начинает контратаку
71'
Тактическая замена. Блас Людовик уходит с поля и его заменяет Жюлан Натаэль
71'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Менди Ферлан нанес удар в каркас ворот!
69'
Блас Людовик получил желтую карточку от судьи
69'
Блас Людовик из команды Генгам играет слишком грубо. Тусар Люка оказался на газоне.
68'
Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе
68'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Ауа Уссем из команды Лион поставил подножку. Пострадал Икоко Джордан
67'
Отличный гол забил Депай Мемфис
67'
Ауа Уссем сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!
66'
Судья сигнализирует, что Кербра Кристоф из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Дембеле Мусса I
65'
Тюрам Маркус из команды Генгам в офсайде
65'
Так близко к голу! Дембеле Мусса I имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Йонссон Карл-Йохан!
65'
Тете Кенни из команды Лион делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
64'
64'
Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Тете Кенни из команды Лион отправил кросс в штрафную...
63'
62'
Депай Мемфис сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!
62'
Депай Мемфис из команды Лион увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
61'
61'
60'
ШАНС! Дембеле Мусса I нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
59'
Коко Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Менди Ферлан оказался на газоне.
59'
58'
58'
Менди Ферлан нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Тактическая замена. Н'Домбеле Тангай уходит с поля и его заменяет Терье Мартен
57'
Депай Мемфис наказан за толчок Сорбон Жереми
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
55'
Генгам контролирует мяч.
54'
53'
53'
52'
Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали
52'
Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Н'Домбеле Тангай
52'
Дембеле Мусса I нанес удар головой, но Йонссон Карл-Йохан спокойно отбил мяч.
51'
Тусар Люка из команды Лион отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Ауа Уссем
49'
48'
48'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Фофана Гессума
47'
47'
47'
46'
Тусар Люка нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
45'
45'
44'
44'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Марсело Антонио наказан за толчок Тюрам Маркус
43'
Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Коко Маркус нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Тюрам Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
43'
Фофана Гессума из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
42'
Генгам контролирует мяч.
42'
41'
40'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Кербра Кристоф наказан за толчок Менди Ферлан
39'
Бенезе Николя из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
39'
Блас Людовик из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Бенезе Николя из команды Генгам разыграл угловой с левого угла.
38'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
38'
Блас Людовик мяч отрикошетил от ворот
38'
38'
Дидо Этьен не смог попасть в створ ударом издали
37'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Менди Ферлан из команды Лион поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
Депай Мемфис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
34'
34'
33'
ШАНС! Ауа Уссем нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Менди Ферлан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Фофана Гессума из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Марсело Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
32'
Коко Маркус из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Генгам имеет хороший шанс забить.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
Н'Домбеле Тангай нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
29'
29'
28'
Ребошу Педру из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Сорбон Жереми наказан за толчок Депай Мемфис
27'
27'
27'
26'
Коко Маркус из команды Генгам делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
25'
Назначен штрафной. Пострадал Бенезе Николя, его свалил Депай Мемфис.
22'
Ребошу Педру сделал результативную передачу.
22'
ГОООООЛ - Тюрам Маркус Генгам забивает ударом головой
21'
Ребошу Педру из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Тете Кенни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Дидо Этьен из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
19'
19'
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
17'
Назначен штрафной. Пострадал Кербра Кристоф, его свалил Дембеле Мусса I.
16'
16'
16'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Лион имеет хороший шанс забить.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
14'
13'
Депай Мемфис наказан за толчок Сорбон Жереми
12'
12'
12'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Тусар Люка не смог попасть в створ ударом издали
11'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
10'
Матч возобновлен
10'
До Лука получил травму и заменен. Фофана Гессума выходит на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
7'
Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
6'
Менди Ферлан задерживает мяч рукой
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
5'
Н'Домбеле Тангай из команды Лион играет слишком грубо. Бенезе Николя оказался на газоне.
4'
Судья сигнализирует, что До Лука из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Тусар Люка
4'
Менди Ферлан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Морель Жереми из команды Лион поставил подножку. Пострадал Тюрам Маркус
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Генгам начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 2:4 Лион
Генгам
6.3% (11)
Ничья:
8.6% (15)
Лион
85.1% (148)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лион:
40.2% (70)
0:1 Лион:
17.2% (30)
0:2 Лион:
16.7% (29)
1:1 Ничья:
8% (14)
1:3 Лион:
5.7% (10)
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