Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

94' Удар от ворот произведет Генгам

94' Матч возобновлен

93' Денайе Джейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Сорбон Жереми из команды Генгам не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

92' Удар от ворот произведет Лион

91' Менди Ферлан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

89' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

85' Депай Мемфис из команды Лион сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

83' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Генгам

81' Менди Ферлан не смог попасть в створ ударом издали

80' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

79' Г О О О О Л - Тюрам Маркус из команды Генгам забивает с точки!

78' Матч возобновлен

78' Морель Жереми получил желтую карточку от судьи

77' Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.

77' Денайе Джейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Марсело Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Депай Мемфис получил желтую карточку от судьи

75' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

74' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

73' Г О О О О Л Депай Мемфис закручивает штрафной в сетку! Великолепно

72' Удар от ворот произведет Генгам

71' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Генгам

70' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

70' ШТАНГА! Так было близко к голу - Менди Ферлан нанес удар в каркас ворот!

69' Блас Людовик получил желтую карточку от судьи

68' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

67' Г О О О О Л - Депай Мемфис из команды Лион переиграл вратаря дальним ударом!

65' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

64' Дидо Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Г О О О О Л - Ауа Уссем изменил счет на табло!

61' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Генгам

60' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

58' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

55' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Генгам

52' Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали

51' Удар от ворот произведет Лион

50' Генгам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

49' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Лион

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Лион

47' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Генгам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля