Стадион: Дес Костьерес
0:0
6' Не забитый пенальтиБозок Умут
14' Желтая карточкаМауасса Фет
17' Желтая карточкаДанило Барбоза
21' Вторая желтая карточкаМауасса Фет
29' Желтая карточкаБалотелли Марио
45' Красная карточкаЛандре Лоик
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Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
51'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
51'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Тактическая замена. Бозок Умут уходит с поля и его заменяет Либой Эрве
50'
Матч возобновлен
48'
Аталь Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
УДАЛЕНИЕ! - Ландре Лоик удален за серьёзный фол
47'
Ландре Лоик из команды Ним опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
46'
46'
Жалле Кристоф наказан за толчок Рипар Рено
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
45'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Буанга Денис возвращается на поле.
44'
44'
44'
Матч возобновлен
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
41'
Валь Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Жалле Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
40'
40'
Балотелли Марио нарушает правила. Ландре Лоик пострадал
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
39'
39'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
38'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
Судья сигнализирует, что Маолида Мизиан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
37'
Маолида Мизиан из команды Ницца в офсайде
37'
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
35'
34'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Гийом Батист из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
32'
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
29'
Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
29'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Бриансон Антони пострадал.
29'
29'
Маолида Мизиан не смог попасть в створ ударом издали
28'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Маолида Мизиан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
26'
Балотелли Марио из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Буанга Денис из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
24'
Сиприен Вилан возвращается на поле.
24'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиприен Вилан получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
УДАЛЕНИЕ! - Мауасса Фет удален из-за второго грубого нарушения
20'
Мауасса Фет из команды Ним опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
20'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Сиприен Вилан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
19'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
18'
Бозок Умут из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
18'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Данило Барбоза получил желтую карточку от судьи
17'
Данило Барбоза из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
16'
16'
Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
16'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Балотелли Марио из команды Ницца пробил со штрафного, но очень мимо цели.
14'
Мауасса Фет получил желтую карточку от судьи
14'
Мауасса Фет из команды Ним играет слишком грубо. Данило Барбоза оказался на газоне.
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
12'
12'
Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
11'
10'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Данило Барбоза
10'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
10'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
9'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
8'
Данило Барбоза нарушает правила. Гийом Батист пострадал
8'
7'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Валь Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
6'
СПАСЕНО - Бозок Умут пробил пенальти, но Бенитес Вальтер отбивает!
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Матч возобновлен
4'
Тиуб Сада на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
ПЕНАЛЬТИ - Сарр Маланг из команды Ницца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тиуб Сада.
3'
2'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хорошую попытку сделал Буанга Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 0:0 Ницца
Ним
16.7% (28)
Ничья:
51.2% (86)
Ницца
32.1% (54)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
47% (79)
1:2 Ницца:
14.3% (24)
1:0 Ним:
11.9% (20)
0:1 Ницца:
11.3% (19)
2:1 Ним:
3.6% (6)
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