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  5. Лига 1
Стадион:
Ним
0:0
Перерыв
Ницца
0'
0:0
6' Не забитый пенальти
Бозок Умут
14' Желтая карточка
Мауасса Фет
17' Желтая карточка
Данило Барбоза
21' Вторая желтая карточка
Мауасса Фет
29' Желтая карточка
Балотелли Марио
45' Красная карточка
Ландре Лоик
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Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
51'
Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
51'
Балотелли Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Тактическая замена. Бозок Умут уходит с поля и его заменяет Либой Эрве
50'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Аталь Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
УДАЛЕНИЕ! - Ландре Лоик удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
47'
Ландре Лоик из команды Ним опасно и грубо сыграл. Аталь Юсеф пострадал.
46'
Ницца контролирует мяч.
Фол, нарушение
46'
Жалле Кристоф наказан за толчок Рипар Рено
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
45'
Сиприен Вилан пробует нанести удар издали, но Бернардони Поль держит все под контролем
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
45'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
44'
Буанга Денис возвращается на поле.
44'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Буанга Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Буанга Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Ним поставил подножку. Пострадал Эрей Кристоф
41'
Валь Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Жалле Кристоф из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Валь Тео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
40'
Удар от ворот произведет Ницца
Фол, нарушение
40'
Балотелли Марио нарушает правила. Ландре Лоик пострадал
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
39'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Ним
39'
Балотелли Марио не смог попасть в створ ударом издали
38'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Маолида Мизиан из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
Офсайд
37'
Маолида Мизиан из команды Ницца в офсайде
37'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Удар от ворот произведет Ним
36'
Удар от ворот произведет Ницца
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Ницца контролирует мяч.
34'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Гийом Батист из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тамез Адриен
32'
Ницца контролирует мяч.
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Травма, повреждение
29'
Бриансон Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Балотелли Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Балотелли Марио из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Бриансон Антони пострадал.
29'
Удар от ворот произведет Ним
29'
Маолида Мизиан не смог попасть в створ ударом издали
28'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Маолида Мизиан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
27'
Ницца контролирует мяч.
26'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
26'
Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
26'
Балотелли Марио из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Удар от ворот произведет Ницца
25'
Буанга Денис из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
25'
Удар от ворот произведет Ним
Травма, повреждение
24'
Сиприен Вилан возвращается на поле.
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Сиприен Вилан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Сиприен Вилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
УДАЛЕНИЕ! - Мауасса Фет удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
20'
Мауасса Фет из команды Ним опасно и грубо сыграл. Сиприен Вилан пострадал.
20'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
20'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Сиприен Вилан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
19'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
19'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Ним контролирует мяч.
18'
Бозок Умут из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
18'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой слева.
18'
Мауасса Фет из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
17'
Данило Барбоза получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Данило Барбоза из команды Ницца опасно и грубо сыграл. Саванье Тежи пострадал.
16'
Удар от ворот произведет Ницца
16'
Саванье Тежи не смог попасть в створ ударом издали
16'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Саванье Тежи из команды Ним подал угловой справа.
15'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Балотелли Марио из команды Ницца пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
14'
Мауасса Фет получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Мауасса Фет из команды Ним играет слишком грубо. Данило Барбоза оказался на газоне.
13'
Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Матч возобновлен
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
13'
Ницца контролирует мяч.
12'
Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Саванье Тежи пробует нанести удар издали, но Бенитес Вальтер держит все под контролем
11'
Ним контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Тиуб Сада из команды Ним поставил подножку. Пострадал Данило Барбоза
10'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
10'
Мауасса Фет из команды Ним отправил кросс в штрафную...
10'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
9'
Удар от ворот произведет Ницца
9'
Тамез Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Рипар Рено из команды Ним отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Данило Барбоза нарушает правила. Гийом Батист пострадал
8'
Удар от ворот произведет Ним
7'
Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Валь Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
Описание гола
6'
СПАСЕНО - Бозок Умут пробил пенальти, но Бенитес Вальтер отбивает!
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
4'
Тиуб Сада на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
ПЕНАЛЬТИ - Сарр Маланг из команды Ницца привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тиуб Сада.
3'
Удар от ворот произведет Ницца
2'
Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Хорошую попытку сделал Буанга Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
1'
Тиуб Сада из команды Ним отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Ним начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ним 0:0 Ницца
Ним
16.7% (28)
Ничья:
51.2% (86)
Ницца
32.1% (54)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
47% (79)
Ницца:
14.3% (24)
Ним:
11.9% (20)
Ницца:
11.3% (19)
Ним:
3.6% (6)
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