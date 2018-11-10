Стадион: Мунисипал
0:1
28' ГолБлен Алексис
31' Желтая карточкаАденон Халед
45' Желтая карточкаKalidou Sidibe
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Второй тайм
48'
47'
Дурмаз Джимми не смог попасть в створ ударом издали
47'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
47'
Гансо Пауло из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Kalidou Sidibe совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Безумный фол. Kalidou Sidibe грубо играет против соперника. Пострадал Блен Алексис
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Морейра Стивен из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Жюльен Кристофер пострадал.
42'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
42'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
41'
Гансо Пауло задерживает мяч рукой
41'
Лефор Жордан нарушает правила. Kalidou Sidibe пострадал
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
39'
Лейя-Исека Аарон пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
38'
38'
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза направляет мяч в штрафную площадку, но Гартнер Регис выбегает и ловит мяч
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
37'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гансо Пауло
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
34'
Судья свистит. Каюзак Янник атаковал сзади соперника. Это Крафт Эмиль заработал своей команде штрафной
34'
Крафт Эмиль из команды Амьен играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
33'
33'
Kalidou Sidibe из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Блен Алексис пострадал.
32'
Градель Макс-Ален пробил со штрафного прямо в стенку
31'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
31'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
30'
29'
28'
Годдос Саман сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О Л - Блен Алексис из команды Амьен переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Блен Алексис и Годдос Саман из команды Амьен.
28'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза в офсайде
28'
Монкондю Томас возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Безумный фол. Kalidou Sidibe грубо играет против соперника. Пострадал Монкондю Томас
25'
Почти гол! Гарсия Мануэль II пробил головой по воротам, но Гартнер Регис спас!
25'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
25'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
23'
Дибасси Бакай из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Дурмаз Джимми заработал фол
22'
22'
21'
21'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
20'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
19'
Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
19'
18'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
18'
17'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
14'
14'
14'
Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пробил головой, но мимо
14'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает пас партнеру.
13'
Мубандже Жак-Франсуа нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
13'
Градель Макс-Ален нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Градель Макс-Ален и Каюзак Янник из команды Тулуза.
13'
13'
12'
Амьен начинает контратаку
11'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
7'
6'
6'
5'
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Удар от ворот произведет Тулуза
4'
3'
3'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Градель Макс-Ален и попал в перекладину!
3'
2'
Kalidou Sidibe из команды Тулуза играет слишком грубо. Гнаоре Эдди оказался на газоне.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Амьен
Тулуза
89.8% (150)
Ничья:
9.6% (16)
Амьен
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
47.9% (80)
2:1 Тулуза:
26.3% (44)
2:0 Тулуза:
12.6% (21)
1:1 Ничья:
8.4% (14)
3:0 Тулуза:
1.2% (2)
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