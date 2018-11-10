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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
0:1
Второй тайм: 48'
Амьен
0'
0:1
28' Гол
Блен Алексис
31' Желтая карточка
Аденон Халед
45' Желтая карточка
Kalidou Sidibe
48'
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Второй тайм
48'
Удар от ворот произведет Амьен
47'
Дурмаз Джимми не смог попасть в створ ударом издали
47'
Амьен-Аду Кельвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Крафт Эмиль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
47'
Гансо Пауло из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
46'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Желтая карточка
46'
Kalidou Sidibe совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Kalidou Sidibe грубо играет против соперника. Пострадал Блен Алексис
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
45'
Дурмаз Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
45'
Морейра Стивен из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Лефор Жордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
44'
Годдос Саман из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Жюльен Кристофер пострадал.
42'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
42'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
42'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Гансо Пауло задерживает мяч рукой
41'
Лефор Жордан нарушает правила. Kalidou Sidibe пострадал
40'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Тулуза контролирует мяч.
39'
Лейя-Исека Аарон пробует нанести удар издали, но Гартнер Регис держит все под контролем
38'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Амьен контролирует мяч.
38'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза направляет мяч в штрафную площадку, но Гартнер Регис выбегает и ловит мяч
38'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Тулуза контролирует мяч.
37'
Гарсия Мануэль II нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
36'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Гансо Пауло
35'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Каюзак Янник атаковал сзади соперника. Это Крафт Эмиль заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
34'
Крафт Эмиль из команды Амьен играет слишком грубо. Градель Макс-Ален оказался на газоне.
33'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Kalidou Sidibe из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Блен Алексис пострадал.
32'
Градель Макс-Ален пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
31'
Аденон Халед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Аденон Халед из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Дурмаз Джимми
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Амьен контролирует мяч.
29'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Годдос Саман сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Блен Алексис из команды Амьен переиграл вратаря дальним ударом!
28'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Блен Алексис и Годдос Саман из команды Амьен.
Офсайд
28'
Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза в офсайде
Травма, повреждение
28'
Монкондю Томас возвращается на поле.
27'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Монкондю Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
27'
Монкондю Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Kalidou Sidibe грубо играет против соперника. Пострадал Монкондю Томас
25'
Почти гол! Гарсия Мануэль II пробил головой по воротам, но Гартнер Регис спас!
25'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает передачу одноклубнику.
Угловой
25'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
25'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
24'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Тулуза начинает контратаку
24'
Амьен контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Дибасси Бакай из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Дурмаз Джимми заработал фол
22'
Амьен контролирует мяч.
22'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Амьен
21'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Гнаоре Эдди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой слева.
20'
Аденон Халед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
19'
Градель Макс-Ален задерживает мяч рукой
19'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Блен Алексис из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
18'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лефор Жордан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
17'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Годдос Саман нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Амьен контролирует мяч.
15'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
14'
Амьен контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Амьен
14'
Шанс! Лейя-Исека Аарон из команды Тулуза пробил головой, но мимо
14'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает пас партнеру.
13'
Мубандже Жак-Франсуа нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
13'
Градель Макс-Ален нанес удар издали, а Гартнер Регис отбил его обратно в игру!
13'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Градель Макс-Ален и Каюзак Янник из команды Тулуза.
13'
Тулуза начинает контратаку
13'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Амьен начинает контратаку
11'
Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Матч возобновлен
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Амьен контролирует мяч.
7'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Амьен контролирует мяч.
6'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Амьен контролирует мяч.
5'
Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Удар от ворот произведет Тулуза
4'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Гуано Принс-Десир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Градель Макс-Ален и попал в перекладину!
3'
Тулуза начинает контратаку
Фол, нарушение
2'
Kalidou Sidibe из команды Тулуза играет слишком грубо. Гнаоре Эдди оказался на газоне.
1'
Тулуза контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Тулуза начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Амьен
Тулуза
89.8% (150)
Ничья:
9.6% (16)
Амьен
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
47.9% (80)
Тулуза:
26.3% (44)
Тулуза:
12.6% (21)
Ничья:
8.4% (14)
Тулуза:
1.2% (2)
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