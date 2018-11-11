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Стадион: Stade Le Cannonier
0:0
Перерыв
27' Желтая карточкаМалиновский Руслан
30' Желтая карточкаМеле Йоаким
|
30'
Состав команд
33
Бутез
Жан
31
Годо
Бруно
15
Бойя
Франк
31
Меле
Йоаким
45
Айду
Джозеф
25
Берге
Сандер
Мускрон-Перювельз 4-3-3
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 13 Галициос Георгиос Защитник
- 2 Дюссенн Ноэ Защитник
- 25 Дьедью Кристоф Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 28 Bilal Chibani Полузащитник
- 15 Бойя Франк Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Нападающий
- 23 Frantzdy Pierrot Нападающий
- 19 Андрес Сармиенто Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 4 Nathan De Medina Защитник
- 3 Катранис Александрос Защитник
- 77 Кузманович Мичо Нападающий
- 9 Мбомбо Янис
- 16 Clement Libertiaux
- Главный тренер: Шторк Бернд
Генк 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 45 Айду Джозеф Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 8 Жегрова Эдон Нападающий
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- 77 Ндонгаля Дьемерси Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Вандервоордт Маартен Вратарь
- 21 Уронен Йере Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- 19 Пётровски Якуб Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 03.11.2018 Серкль Брюгге 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.10.2018 Мускрон-Перювельз 3:1 Гент ПДА
- 27.10.2018 Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2018 Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард ПДА
- 06.10.2018 Сент-Трюйден 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.09.2018 Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен ПДА
- 26.09.2018 Дессель 0:3 Мускрон-Перювельз К
- 22.09.2018 Локерен 0:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 01.09.2018 Шарлеруа 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 25.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Эйпен ПДА
- 17.08.2018 Андерлехт 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 11.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.08.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Брюгге ПДА
- 28.07.2018 Остенде 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз ТМК
- 18.05.2018 Мускрон-Перювельз 5:0 АХ Лёвен ПДА
- 11.05.2018 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 08.05.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Льерс ПДА
- 05.05.2018 Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз ПДА
Генк (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 08.11.2018 Генк 1:1 Бешикташ ЛЕ
- 03.11.2018 Генк 1:1 Брюгге ПДА
- 31.10.2018 Ройал Антверпен 2:4 Генк ПДА
- 28.10.2018 Стандард 1:1 Генк ПДА
- 25.10.2018 Бешикташ 2:4 Генк ЛЕ
- 20.10.2018 Генк 2:1 Эйпен ПДА
- 07.10.2018 Гент 1:5 Генк ПДА
- 04.10.2018 Сарпсборг-08 3:1 Генк ЛЕ
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 12
Генк: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 3
- 14.07.2018 Генк 5:2 Мускрон-Перювельз Товарищеские матчи. Клубы
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Первый дивизион А
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 04.02.2017 Генк 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 15.10.2016 Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Лига Про
- 06.02.2016 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк Лига Про
- 16.12.2015 Генк 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок
- 23.10.2015 Генк 0:4 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 23.01.2015 Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 23.01.2015 Генк 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 20.09.2014 Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 28.11.2009 Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Премьер-лига
- 01.08.2009 Генк 1:2 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 20.02.2009 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 28.09.2008 Мускрон-Перювельз 1:2 Генк Премьер-лига
- 21.03.2008 Генк 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 20.10.2007 Мускрон-Перювельз 1:1 Генк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|0:0
|15
|10
|5
|0
|39 - 15
|35
|2.
|Брюгге
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|15
|9
|4
|2
|23 - 13
|31
|4.
|Андерлехт
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|5.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|6.
|Гент
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|7.
|Стандард
|15
|6
|5
|4
|21 - 16
|23
|8.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|10.
|Остенде
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Эйпен
|15
|5
|1
|9
|19 - 31
|16
|12.
|Кортрейк
|15
|4
|4
|7
|20 - 26
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|3
|9
|23 - 35
|12
|14.
|Васланд-Беверен
|15
|1
|8
|6
|16 - 22
|11
|15.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|15
|2
|4
|9
|10 - 21
|10
|16.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Меле Йоаким получил желтую карточку от судьи
27'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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