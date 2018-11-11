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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Мускрон-Перювельз
0:0
Перерыв
Генк
0'
27' Желтая карточка
Малиновский Руслан
30' Желтая карточка
Меле Йоаким
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Меле Йоаким получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Малиновский Руслан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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