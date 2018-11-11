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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Бордо
0:0
Первый тайм: 44'
Кан
0'
20' Желтая карточка
Паленсия Серги
21' Желтая карточка
Санко Баиссама
28' Желтая карточка
Лерагер Лукас
30' Желтая карточка
Мбенге Адама
44'
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Первый тайм
Фол, нарушение
44'
Гильберт Фредерик из команды Кан играет слишком грубо. Калу Сэмьюэл оказался на газоне.
44'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
43'
Хауи Саиф-Эдин из команды Кан подал угловой слева.
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Пабло Кастро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Пабло Кастро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
41'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
41'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
40'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бове Клаудио из команды Кан делает пас партнеру.
39'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Кан
38'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
38'
Камано Франсуа из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
37'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Кан
36'
ШАНС! Камано Франсуа нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо делает пас партнеру.
36'
Бордо начинает контратаку
36'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
34'
Бордо контролирует мяч.
34'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Чуамени Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Мбенге Адама из команды Кан отправил кросс в штрафную...
33'
Хорошую попытку сделал Калу Сэмьюэл. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
33'
Бордо начинает контратаку
33'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
32'
Кан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
Удар от ворот произведет Кан
32'
ШАНС! Пабло Кастро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
32'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Кунде Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Камано Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Желтая карточка
30'
Мбенге Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
29'
Бордо контролирует мяч.
29'
Матч возобновлен
Желтая карточка
28'
Судья подбегает и показывает Лерагер Лукас из команды Бордо отложенную желтую карточку за фол.
28'
Матч остановлен
28'
Кан контролирует мяч.
27'
Бордо контролирует мяч.
27'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Бордо контролирует мяч.
26'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Офсайд
25'
Джику Александр из команды Кан в офсайде
25'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Кунде Жюль наказан за толчок Кривелли Энцо
23'
Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Калу Сэмьюэл бьет со штрафного в створ, но Самба Брис держит все под контролем
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Кан поставил подножку. Пострадал Бриан Джимми
Желтая карточка
21'
Санко Баиссама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Санко Баиссама из команды Кан опасно и грубо сыграл. Чуамени Орельен пострадал.
21'
Удар от ворот произведет Бордо
20'
Отличные скиллы показывает Кривелли Энцо, обводя своих соперников
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
20'
Паленсия Серги получает желтую карточку за неспортивное поведение
19'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Кан
18'
Бордо контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Кан
18'
Шанс! Пабло Кастро из команды Бордо пробил головой, но мимо
Угловой
17'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
17'
Паленсия Серги из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Бордо контролирует мяч.
16'
Судья сигнализирует, что Чуамени Орельен из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
15'
Удар от ворот произведет Кан
15'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
15'
Бордо контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Кан контролирует мяч.
14'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
13'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо подал угловой справа.
13'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Паленсия Серги из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Камано Франсуа из команды Бордо в офсайде
12'
Отличные скиллы показывает Калу Сэмьюэл, обводя своих соперников
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мбенге Адама
11'
Матч возобновлен
11'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Травма, повреждение
10'
Калу Сэмьюэл возвращается на поле.
Фол, нарушение
10'
Джику Александр наказан за толчок Пабло Кастро
Угловой
9'
Фахир Файсал из команды Кан подал угловой справа.
Фол, нарушение
8'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок Отавио Пассос
8'
Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Мбенге Адама из команды Кан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Калу Сэмьюэл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
7'
Калу Сэмьюэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Отавио Пассос из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
5'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
5'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Бове Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Калу Сэмьюэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Мбенге Адама из команды Кан поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
3'
Удар от ворот произведет Бордо
3'
Бове Клаудио не смог попасть в створ ударом издали
3'
Кан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
3'
Калу Сэмьюэл из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Онианге Принс из команды Кан поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бове Клаудио из команды Кан поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Бордо начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Кан
Бордо
93.6% (162)
Ничья:
4.6% (8)
Кан
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
46.8% (81)
Бордо:
28.3% (49)
Бордо:
13.3% (23)
Ничья:
3.5% (6)
Бордо:
2.3% (4)
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