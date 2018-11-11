Стадион: Велодром
12' Желтая карточкаЛаутоа Веслей
44' Желтая карточкаСиман Лоран
1:0
45' ГолРами Адиль
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
48'
ГОООООЛ - Рами Адиль Марсель забивает ударом головой
48'
48'
Лопес Максим из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
47'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
47'
47'
Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
45'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Бальмон Флорен получил травму и заменен. Хаддади Уссама выходит на поле.
44'
Симан Лоран получил желтую карточку от судьи
44'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
43'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
43'
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Бальмон Флорен получил травму и медбригада забирает его с поля.
42'
Бальмон Флорен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Пайе Димитри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Саид Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Рунарссон Рунар отбил мяч на угловой после удара Окампос Лукас из штрафной площади.
40'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
39'
39'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Марсель начинает контратаку
39'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
38'
Бальмон Флорен из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
36'
35'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Окампос Лукас из команды Марсель делает пас партнеру.
34'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный кросс...
34'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
33'
33'
32'
Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
Дижон начинает контратаку
32'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
32'
31'
Товен Флорьян мяч отрикошетил от ворот
31'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает пас партнеру.
31'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
31'
30'
30'
Пайе Димитри из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
29'
Дижон начинает контратаку
29'
28'
Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
28'
28'
28'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Митроглу Константинос наказан за толчок Симан Лоран
25'
25'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
25'
Марсель имеет хороший шанс забить.
24'
24'
23'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Митроглу Константинос
23'
Шафик Фуад из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
22'
22'
Кулибали Сену получил травму и заменен. Симан Лоран выходит на поле.
22'
Товен Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Сену получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
19'
Кулибали Сену на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
18'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Окампос Лукас задерживает мяч рукой
18'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
16'
Лойодиче Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
15'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Стротман Кевин из команды Марсель делает пас партнеру.
14'
14'
14'
14'
Шанс! Рами Адиль из команды Марсель пробил головой, но мимо
13'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Лаутоа Веслей получил желтую карточку от судьи
12'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
12'
11'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
11'
10'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Слити Наим нанес удар издали, а Манданда Стив отбил его обратно в игру!
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
9'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
8'
Назначен штрафной. Пострадал Сарр Буна, его свалил Лаутоа Веслей.
8'
Плохо сыграл Густаво Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Саид Уэсли наказан за толчок Густаво Луис
7'
Лопес Максим из команды Марсель пасует в штрафную, но Рунарссон Рунар выходит и ловит мяч.
6'
Стротман Кевин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Митроглу Константинос
4'
Шанс! Рами Адиль из команды Марсель пробил головой, но мимо
4'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
4'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
3'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
2'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Стротман Кевин из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Дижон
Марсель
98.2% (168)
Ничья:
1.8% (3)
Дижон
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Марсель:
45% (77)
2:1 Марсель:
28.1% (48)
1:0 Марсель:
10.5% (18)
3:1 Марсель:
8.8% (15)
3:0 Марсель:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация