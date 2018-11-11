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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Марсель
1:0
Перерыв
Дижон
0'
12' Желтая карточка
Лаутоа Веслей
44' Желтая карточка
Симан Лоран
1:0
45' Гол
Рами Адиль
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
48'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГОООООЛ - Рами Адиль Марсель забивает ударом головой
Угловой
48'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
48'
Лопес Максим из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
47'
Марсель контролирует мяч.
47'
Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
46'
Дижон контролирует мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Сарр Буна из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
45'
Симан Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Бальмон Флорен получил травму и заменен. Хаддади Уссама выходит на поле.
Желтая карточка
44'
Симан Лоран получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
Офсайд
43'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
43'
Дижон контролирует мяч.
42'
Удар от ворот произведет Дижон
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Бальмон Флорен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
42'
Бальмон Флорен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Пайе Димитри нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
40'
Саид Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
40'
Рунарссон Рунар отбил мяч на угловой после удара Окампос Лукас из штрафной площади.
40'
Отличные скиллы показывает Окампос Лукас, обводя своих соперников
39'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Марсель начинает контратаку
39'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Удар от ворот произведет Марсель
38'
Бальмон Флорен из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
37'
Марсель контролирует мяч.
36'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Удар от ворот произведет Дижон
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Окампос Лукас из команды Марсель делает пас партнеру.
34'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный кросс...
34'
Отличные скиллы показывает Товен Флорьян, обводя своих соперников
33'
Дижон контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Марсель
32'
Бальмон Флорен не смог попасть в створ ударом издали
32'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Дижон начинает контратаку
32'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу одноклубнику.
Угловой
32'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
31'
Товен Флорьян мяч отрикошетил от ворот
31'
Митроглу Константинос из команды Марсель делает пас партнеру.
31'
Товен Флорьян из команды Марсель делает пас партнеру.
31'
Марсель контролирует мяч.
30'
Марсель контролирует мяч.
30'
Пайе Димитри из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Марсель контролирует мяч.
29'
Дижон начинает контратаку
29'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом
28'
Марсель контролирует мяч.
28'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Сарр Буна из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
28'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
О, нет. Из многообещающей позиции Сарр Буна из команды Марсель наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
25'
Пайе Димитри из команды Марсель делает пас партнеру.
25'
Марсель имеет хороший шанс забить.
24'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Симан Лоран из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Митроглу Константинос
23'
Шафик Фуад из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Дижон
22'
Кулибали Сену получил травму и заменен. Симан Лоран выходит на поле.
22'
Товен Флорьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Сену получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Травма, повреждение
19'
Кулибали Сену на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кулибали Сену из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
18'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
18'
Окампос Лукас задерживает мяч рукой
18'
Товен Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Дижон контролирует мяч.
16'
Марсель контролирует мяч.
16'
Лойодиче Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Дижон
15'
Как он промахнулся? Митроглу Константинос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Стротман Кевин из команды Марсель делает пас партнеру.
14'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
14'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Удар от ворот произведет Дижон
14'
Шанс! Рами Адиль из команды Марсель пробил головой, но мимо
13'
Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Лаутоа Веслей получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
12'
Удар от ворот произведет Марсель
11'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
11'
Дижон контролирует мяч.
10'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Слити Наим нанес удар издали, а Манданда Стив отбил его обратно в игру!
10'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
10'
Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Бальмон Флорен из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Дижон контролирует мяч.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пайе Димитри
Фол, нарушение
8'
Назначен штрафной. Пострадал Сарр Буна, его свалил Лаутоа Веслей.
8'
Плохо сыграл Густаво Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
7'
Саид Уэсли наказан за толчок Густаво Луис
7'
Лопес Максим из команды Марсель пасует в штрафную, но Рунарссон Рунар выходит и ловит мяч.
6'
Стротман Кевин из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
6'
Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Митроглу Константинос
4'
Шанс! Рами Адиль из команды Марсель пробил головой, но мимо
Угловой
4'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
4'
Кулибали Сену предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
3'
Лаутоа Веслей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Марсель контролирует мяч.
2'
Дижон контролирует мяч.
2'
Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Марсель контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Стротман Кевин из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Дижон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Марсель 1:0 Дижон
Марсель
98.2% (168)
Ничья:
1.8% (3)
Дижон
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
45% (77)
Марсель:
28.1% (48)
Марсель:
10.5% (18)
Марсель:
8.8% (15)
Марсель:
3.5% (6)
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