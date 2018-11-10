Стадион: Жоффруа Гишар
2:0
Второй тайм: 46'
1:0
1' ГолДебюши Матьё
18' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
27' Желтая карточкаАмума Ромен
2:0
39' ГолХазри Вахби
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Второй тайм
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Сент-Этьенн делает замену. Перрен Лоик уходит с поля, а Габриэль Сильва выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
48'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Менди Эдуар из команды Реймс сделал отличный сейв!
48'
Суботич Невен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Менди Эдуар перевел мяч на угловой.
47'
Абдельамид Юнис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Дьони Луа заработал фол
47'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
46'
Фокет Томас из команды Реймс делает неудачный навес.
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
45'
Дингом Тристан из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
[player1] из команды [team] толкнул локтем оппонента. Это [player2] заработал фол
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
44'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
42'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
42'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
39'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Мбемба Нолан ошибается в защите.
39'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
38'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
36'
Кафаро Матьё из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
36'
Хазри Вахби нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
35'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
35'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
34'
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
33'
ШАНС! Чаварриа Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
33'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Конан Гислен наказан за толчок Хазри Вахби
32'
Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Удин Реми
31'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
31'
Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
29'
О, нет. Из многообещающей позиции Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
29'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
29'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
28'
После штрафного удара,который нанес Кафаро Матьё мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
27'
Амума Ромен получил желтую карточку от судьи
26'
Амума Ромен наказан за толчок Конан Гислен
26'
25'
Конан Гислен задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дебюши Матьё возвращается на поле.
23'
Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
22'
22'
[team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
18'
Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
18'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Безумный фол. Шавалерин Ксавье грубо играет против соперника. Пострадал Дебюши Матьё
17'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Абдельамид Юнис оказался на газоне.
16'
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Дьони Луа из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
16'
Хазри Вахби разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
14'
13'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
13'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
12'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
12'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
11'
11'
Удин Реми мяч отрикошетил от ворот
11'
So close! Удар головой нанес Энгельс Бьорн но мяч выбили с ленточки!
11'
10'
Удин Реми мяч отрикошетил от ворот
10'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает пас партнеру.
10'
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
9'
ШАНС! Мбемба Нолан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
8'
7'
7'
Хорошую попытку сделал Удин Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Кафаро Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
5'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Дебюши Матьё задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
4'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
3'
Матч возобновлен
2'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
1'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
1'
ГОООООЛ - Дебюши Матьё Сент-Этьенн забивает ударом головой
1'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Конан Гислен нарушает правила. Амума Ромен пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Реймс
Сент-Этьен
88.6% (148)
Ничья:
10.8% (18)
Реймс
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сент-Этьен:
40.7% (68)
1:0 Сент-Этьен:
33.5% (56)
1:1 Ничья:
10.2% (17)
2:0 Сент-Этьен:
10.2% (17)
3:1 Сент-Этьен:
1.8% (3)
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