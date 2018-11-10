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  5. Лига 1
Стадион:
Сент-Этьен
2:0
Второй тайм: 46'
Реймс
0'
1:0
1' Гол
Дебюши Матьё
18' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
27' Желтая карточка
Амума Ромен
2:0
39' Гол
Хазри Вахби
46'
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Второй тайм
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Сент-Этьенн делает замену. Перрен Лоик уходит с поля, а Габриэль Сильва выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
49'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
48'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Менди Эдуар из команды Реймс сделал отличный сейв!
48'
Суботич Невен оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Менди Эдуар перевел мяч на угловой.
Фол, нарушение
47'
Абдельамид Юнис из команды Реймс толкнул локтем оппонента. Это Дьони Луа заработал фол
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Удин Реми из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Сельнес Оле
46'
Фокет Томас из команды Реймс делает неудачный навес.
46'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Дингом Тристан из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
45'
[player1] из команды [team] толкнул локтем оппонента. Это [player2] заработал фол
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
44'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
43'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Чаварриа Пабло из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
42'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Реймс
41'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
39'
Сельнес Оле сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Хазри Вахби изменил счет на табло!
39'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Мбемба Нолан ошибается в защите.
39'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Кафаро Матьё
Фол, нарушение
36'
Кафаро Матьё из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Кабелла Реми пострадал.
36'
Хазри Вахби нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
35'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
35'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
35'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
35'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кафаро Матьё из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
34'
Реймс контролирует мяч.
33'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
33'
ШАНС! Чаварриа Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Удар от ворот произведет Реймс
33'
Дьони Луа из команды Сент-Этьенн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Фол, нарушение
33'
Конан Гислен наказан за толчок Хазри Вахби
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Удин Реми
31'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
31'
Фокет Томас из команды Реймс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Чаварриа Пабло из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
О, нет. Из многообещающей позиции Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
29'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает отличный кросс...
29'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
После штрафного удара,который нанес Кафаро Матьё мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
27'
Амума Ромен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Амума Ромен наказан за толчок Конан Гислен
26'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
25'
Конан Гислен задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
24'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Удин Реми из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
23'
Дебюши Матьё возвращается на поле.
Фол, нарушение
23'
Фокет Томас из команды Реймс играет слишком грубо. Хазри Вахби оказался на газоне.
22'
Реймс контролирует мяч.
22'
[team] вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Желтая карточка
18'
Шавалерин Ксавье получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
18'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Шавалерин Ксавье грубо играет против соперника. Пострадал Дебюши Матьё
17'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Абдельамид Юнис оказался на газоне.
16'
Удар от ворот произведет Реймс
16'
О, нет. Из многообещающей позиции Дьони Луа из команды Сент-Этьенн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
16'
Хазри Вахби разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Сент-Этьенн контролирует мяч.
15'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
14'
Реймс контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Реймс
13'
Менди Эдуар взял и забрал мяч на выходе
13'
Хазри Вахби из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
12'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Сент-Этьенн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
11'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
11'
Удин Реми мяч отрикошетил от ворот
11'
So close! Удар головой нанес Энгельс Бьорн но мяч выбили с ленточки!
Угловой
11'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
10'
Удин Реми мяч отрикошетил от ворот
10'
Кафаро Матьё из команды Реймс делает пас партнеру.
10'
Удин Реми из команды Реймс отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
9'
ШАНС! Мбемба Нолан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Шавалерин Ксавье из команды Реймс подал угловой слева.
8'
Суботич Невен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Хорошую попытку сделал Удин Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Кафаро Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
5'
Удин Реми из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
М'Вила Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Шавалерин Ксавье навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Дебюши Матьё задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
4'
Удар от ворот произведет Реймс
4'
Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали
4'
Реймс контролирует мяч.
Офсайд
3'
Чаварриа Пабло из команды Реймс в офсайде
3'
Матч возобновлен
2'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
1'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
Описание гола
1'
ГОООООЛ - Дебюши Матьё Сент-Этьенн забивает ударом головой
1'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Конан Гислен нарушает правила. Амума Ромен пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сент-Этьенн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Реймс
Сент-Этьен
88.6% (148)
Ничья:
10.8% (18)
Реймс
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
40.7% (68)
Сент-Этьен:
33.5% (56)
Ничья:
10.2% (17)
Сент-Этьен:
10.2% (17)
Сент-Этьен:
1.8% (3)
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