- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Гульденспоренстадион
0:1
1' ГолЛестьенн Максим
27' Желтая карточкаАзуни Ларри
28' Желтая карточкаКарсела-Гонсалес Мехди
33' Желтая карточкаЛуйиндама Кристиан
42' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
|
1'
0:1
27'
Состав команд
21
Фаи
Коллинс
Кортрейк 4-3-3
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 5 Азуни Ларри Защитник
- 13 Brendan Hines-Ike Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 10 Rubenilson Kanu II Полузащитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- 11 Jovan Stojanovic I Нападающий
- 7 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 15 Christophe Lepoint Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 26 Elohim Rolland Полузащитник
- 21 Харисис Харилаос Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 39 Эзекиль Имох Полузащитник
- 20 Авенатти Фелипе Нападающий
- Главный тренер: Глен де Боек
Стандард 4-3-3
- Основной состав
- 13 Очоа Гильермо Вратарь
- 21 Фаи Коллинс Защитник
- 3 Ванхесден Зиньо Защитник
- 26 Луйиндама Кристиан Защитник
- 34 Лаифис Костас Защитник
- 8 Цимирот Гойко Полузащитник
- 28 Бастьен Самюэль Полузащитник
- 40 Мпоку Поль-Жозе Полузащитник
- 22 Лестьенн Максим Нападающий
- 10 Карсела-Гонсалес Мехди Нападающий
- 9 Эмон Рено Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Жийе Жан-Франсуа Вратарь
- 6 Косанович Милош Защитник
- 2 Горё Режиналь Защитник
- 7 Са Орланду Полузащитник
- 5 Уче Агбо Полузащитник
- 18 Марин Рэзван Полузащитник
- 19 Дженепо Мусса Нападающий
- Главный тренер: Прюдомм Мишель
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.11.2018 Гент 3:1 Кортрейк ПДА
- 31.10.2018 Кортрейк 2:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.10.2018 Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк ПДА
- 20.10.2018 Кортрейк 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 06.10.2018 Локерен 1:3 Кортрейк ПДА
- 28.09.2018 Кортрейк 1:3 Эйпен ПДА
- 25.09.2018 СВ Харелбеке 0:1 Кортрейк К
- 21.09.2018 Зульте-Варегем 0:2 Кортрейк ПДА
- 16.09.2018 Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 25.08.2018 Шарлеруа 0:2 Кортрейк ПДА
- 18.08.2018 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 10.08.2018 Брюгге 3:0 Кортрейк ПДА
- 04.08.2018 Ройал Антверпен 0:0 Кортрейк ПДА
- 28.07.2018 Кортрейк 1:4 Андерлехт ПДА
- 21.07.2018 Кортрейк 1:2 Метц ТМК
- 12.07.2018 Рузеларе 1:1 Кортрейк ТМК
- 30.06.2018 KSK Geluwe 1:11 Кортрейк ТМК
- 26.06.2018 KFC Mandel United 0:2 Кортрейк ТМК
- 23.06.2018 KRC Bissegem 1:9 Кортрейк ТМК
Стандард (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 08.11.2018 Краснодар 2:1 Стандард ЛЕ
- 04.11.2018 Стандард 0:2 Ройал Антверпен ПДА
- 01.11.2018 Зульте-Варегем 3:1 Стандард ПДА
- 28.10.2018 Стандард 1:1 Генк ПДА
- 25.10.2018 Стандард 2:1 Краснодар ЛЕ
- 20.10.2018 Мускрон-Перювельз 0:0 Стандард ПДА
- 07.10.2018 Стандард 3:1 Брюгге ПДА
- 04.10.2018 Стандард 2:1 Акхисар ЛЕ
- 30.09.2018 Остенде 1:3 Стандард ПДА
- 26.09.2018 Стандард 1:2 Кнокке К
- 23.09.2018 Андерлехт 2:1 Стандард ПДА
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 15.09.2018 Стандард 0:0 Шарлеруа ПДА
- 01.09.2018 Эйпен 2:1 Стандард ПДА
- 25.08.2018 Стандард 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 18.08.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 14.08.2018 Аякс 3:0 Стандард ЛЧ
- 11.08.2018 Стандард 0:0 Серкль Брюгге ПДА
- 07.08.2018 Стандард 2:2 Аякс ЛЧ
- 03.08.2018 Васланд-Беверен 0:0 Стандард ПДА
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Стандард: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
- 27.12.2017 Кортрейк 2:1 Стандард Первый дивизион А
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк Первый дивизион А
- 04.02.2017 Стандард 0:3 Кортрейк Лига Про
- 15.10.2016 Кортрейк 3:3 Стандард Лига Про
- 30.04.2016 Кортрейк 1:0 Стандард Лига Про
- 10.04.2016 Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про
- 17.12.2015 Стандард 2:0 Кортрейк Кубок
- 22.11.2015 Стандард 1:1 Кортрейк Лига Про
- 25.07.2015 Кортрейк 2:1 Стандард Лига Про
- 10.05.2015 Стандард 4:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 28.04.2015 Кортрейк 3:1 Стандард Лига Жюпиле
- 30.11.2014 Стандард 0:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 02.08.2014 Кортрейк 2:3 Стандард Лига Жюпиле
- 27.12.2013 Кортрейк 1:5 Стандард Лига Жюпиле
- 01.09.2013 Стандард 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 25.01.2013 Стандард 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 30.09.2012 Кортрейк 2:1 Стандард Лига Жюпиле
- 28.04.2012 Стандард 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 15.04.2012 Кортрейк 1:1 Стандард Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|14
|10
|4
|0
|39 - 15
|34
|2.
|Брюгге
|15
|9
|4
|2
|37 - 16
|31
|3.
|Ройал Антверпен
|15
|9
|4
|2
|23 - 13
|31
|4.
|Андерлехт
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|5.
|Сент-Трюйден
|15
|6
|6
|3
|23 - 17
|24
|6.
|Гент
|15
|7
|2
|6
|29 - 28
|23
|7.
|Стандард
|1:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 16
|23
|8.
|Шарлеруа
|15
|6
|2
|7
|21 - 21
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|10.
|Остенде
|15
|5
|3
|7
|16 - 28
|18
|11.
|Эйпен
|15
|5
|1
|9
|19 - 31
|16
|12.
|Кортрейк
|0:1
|15
|4
|4
|7
|20 - 25
|16
|13.
|Зульте-Варегем
|15
|3
|3
|9
|23 - 35
|12
|14.
|Васланд-Беверен
|15
|1
|8
|6
|16 - 22
|11
|15.
|Локерен
|15
|2
|4
|9
|12 - 25
|10
|16.
|Мускрон-Перювельз
|14
|2
|3
|9
|10 - 21
|9
Первый тайм
45'
Мпоку Поль-Жозе получил желтую карточку от судьи
42'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
33'
Луйиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
28'
Карсела-Гонсалес Мехди получил желтую карточку от судьи
27'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
1'
Г О О О О Л - Лестьенн Максим бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация