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  5. Первый дивизион А
Стадион:
Кортрейк
0:1
Первый тайм: 45+'
Стандард
0'
0:1
1' Гол
Лестьенн Максим
27' Желтая карточка
Азуни Ларри
28' Желтая карточка
Карсела-Гонсалес Мехди
33' Желтая карточка
Луйиндама Кристиан
42' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
45'+2
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Мпоку Поль-Жозе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Луйиндама Кристиан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Карсела-Гонсалес Мехди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Лестьенн Максим бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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