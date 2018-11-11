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Стадион: Куперс
0:0
Перерыв
45' Желтая карточкаVince Lia
|
45'
Состав команд
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
31
Боланд
Мирко
26
Халлоран
Бен
11
Гудвин
Крейг
33
Liam
Reddy
27
Хуанде
Хуан
88
Килкенни
Нил
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 4 Ryan Strain Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 22 Michael Jakobsen II Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 6 Vince Lia Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 31 Боланд Мирко Полузащитник
- 26 Халлоран Бен Нападающий
- 33 Apostolos Stamatelopoulos Нападающий
- 11 Гудвин Крейг Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Michael Marrone Защитник
- 10 Ken Ilsoe Полузащитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 30 Isaac Richards
- Главный тренер: Guillermo Amor
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 6 Дино Джулбич Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 2 Alexander Grant Защитник
- 5 Франьич Иван Полузащитник
- 27 Хуанде Хуан Полузащитник
- 88 Килкенни Нил Полузащитник
- 3 Дэвидсон Джейсон Полузащитник
- 7 Joel Chianese Нападающий
- 19 Оикономидис Кристофер Нападающий
- 9 Кио Эндрю Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Tando Velaphi Вратарь
- 14 Chris Harold Полузащитник
- 22 Fabio Ferreira Нападающий
- 25 Walter Scott
- 15 Brandon Wilson
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.11.2018 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.10.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней КФ
- 26.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 05.10.2018 Бентлей Гринз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 26.09.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 0:2 Аделаида Юнайтед КФ
- 29.08.2018 Лайонз 0:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 03.11.2018 Перт Глори 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.10.2018 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори ЭЛ
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 23.07.2018 Перт Глори 0:1 Челси ТМК
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Аделаида Юнайтед: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Перт Глори: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 04.11.2017 Перт Глори 1:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 10.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори Эй-Лига
- 18.11.2016 Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 09.01.2016 Перт Глори 1:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 06.12.2015 Аделаида Юнайтед 1:0 Перт Глори Эй-Лига
- 25.10.2015 Перт Глори 3:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 15.02.2015 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 05.01.2015 Перт Глори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.10.2014 Аделаида Юнайтед 2:0 Перт Глори Эй-Лига
- 22.12.2013 Перт Глори 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.11.2013 Перт Глори 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 13.10.2013 Аделаида Юнайтед 3:1 Перт Глори Эй-Лига
- 30.03.2013 Перт Глори 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 11.01.2013 Аделаида Юнайтед 3:2 Перт Глори Эй-Лига
- 11.11.2012 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори Эй-Лига
- 01.03.2012 Аделаида Юнайтед 0:2 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 30.01.2012 Аделаида Юнайтед 0:3 Перт Глори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|2.
|Перт Глори
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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