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Стадион:
Аделаида Юнайтед
0:0
Перерыв
Перт Глори
0'
45' Желтая карточка
Vince Lia
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coopers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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