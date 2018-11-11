Стадион: Тианхе
5:1
Конец матча
0:1
7' ГолАпаресидо Джонатан
1:1
38' ГолТалиска Андерсон
45' Красная карточкаХаньвэнь Дэн
46' Желтая карточкаЛиньпэн Чжан
2:1
56' ГолAlan VI
70' Желтая карточкаYang Cao
3:1
80' ГолAlan VI
83' Желтая карточкаHao Guo
4:1
84' ГолЛун Чжэн
5:1
90' ГолJinze Wang
Второй тайм
94'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
92'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Jinze Wang изменил счет на табло!
92'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
91'
Бастианс Феликс нанес удар издали, а Чэн Цзэн отбил его обратно в игру!
91'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Jinze Wang из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Бастианс Феликс заработал фол
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
89'
88'
87'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
87'
Отличные скиллы показывает Yuanyi Li, обводя своих соперников
87'
Матч возобновлен
86'
Линьпэн Чжан получил травму и заменен. Чжао Чженг выходит на поле.
86'
Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд, забив в пустые ворота!
84'
Талиска Андерсон отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
83'
Hao Guo получил желтую карточку от судьи
83'
Безумный фол. Hao Guo грубо играет против соперника. Пострадал Талиска Андерсон
83'
83'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Jinze Wang
82'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
82'
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Паулиньо Жозе сделал результативную передачу.
80'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо изменил счет на табло!
80'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
80'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Yingjie Zhao пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
78'
78'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
78'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Апаресидо Джонатан мяч отрикошетил от ворот
77'
Yingjie Zhao нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Матч возобновлен
76'
Тактическая замена. Чао Янг уходит с поля и его заменяет Тианйи Киу
76'
Жанг Ченг Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
74'
Какой промах! Weijun Xie имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
74'
74'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Лиао Бочао
73'
73'
73'
Шанс! Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
72'
Qiming Zhou из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
71'
Талиска Андерсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
70'
Чао Янг получил желтую карточку от судьи
70'
Чао Янг задерживает мяч рукой
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
69'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
69'
Назначен штрафной. Пострадал Лин Гао, его свалил Qiming Zhou.
68'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
67'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
61'
61'
Qiming Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
60'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
59'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд играет в стеночку с партнером по команде. Алан де Карвальо это был.
58'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xin Xu
58'
58'
57'
Qiming Zhou из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд забил гол! Легко это для такого игрока, как Алан де Карвальо
56'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
55'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Xin Xu оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
54'
54'
53'
53'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
52'
52'
52'
51'
51'
Назначен штрафной. Пострадал Лин Гао, его свалил Qiming Zhou.
50'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Алан де Карвальо наказан за толчок Rui Peng
49'
49'
Как он промахнулся? Апаресидо Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
47'
46'
Линьпэн Чжан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
48'
Команда Гуанчжоу Эвергранд играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
47'
47'
Шанс! Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
47'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Матч возобновлен
46'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ханьвэнь Дэн удален с поля!
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
44'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Ачеампонг Франк
44'
44'
44'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
44'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Апаресидо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Игра в одни ворота сейчас. Гуанчжоу Эвергранд доминирует и владеет мячом
43'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
42'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Rui Peng ошибается в защите.
42'
Судья сигнализирует, что Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
41'
41'
Xin Xu не смог попасть в створ ударом издали
41'
Muzepper Mirahmetjan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
38'
Г О О О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
38'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
38'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
36'
36'
Отличный пас сделал Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
35'
35'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
35'
Штрафной исполнил Талиска Андерсон, после его удара Jia Du сделал классный сейв. Угловой
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
33'
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Линьпэн Чжан
31'
31'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
30'
Талиска Андерсон возвращается на поле.
30'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
30'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Апаресидо Джонатан
28'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
28'
28'
27'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд.
27'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
27'
26'
25'
25'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Штрафной исполнил Талиска Андерсон, после его удара Jia Du сделал классный сейв. Угловой
24'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Талиска Андерсон
24'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
23'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
23'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
22'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Лин Гао
22'
22'
Шанс! Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Паулиньо Жозе пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
20'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
20'
19'
19'
Бастианс Феликс задерживает мяч рукой
19'
Апаресидо Джонатан пробил со штрафного прямо в стенку
18'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
17'
16'
16'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
15'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
15'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
14'
Близко! Muzepper Mirahmetjan нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
14'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Ханьвэнь Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
13'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
12'
Хороший удар издали нанес Апаресидо Джонатан, но отличный сейв сделал Чэн Цзэн. Угловой.
12'
Талиска Андерсон ошибается в защите.
12'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
11'
11'
10'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
10'
Судья свистит. Линьпэн Чжан атаковал сзади соперника. Это Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной
9'
9'
Алан де Карвальо пробует нанести удар издали, но Jia Du ловит мяч
8'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
8'
7'
Weijun Xie сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Апаресидо Джонатан изменил счет на табло!
7'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
6'
Талиска Андерсон наказан за толчок Бастианс Феликс
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
5'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Rui Peng
4'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
4'
3'
3'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Линьпэн Чжан пострадал.
2'
2'
2'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Алан де Карвальо пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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