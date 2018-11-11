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Стадион:
Гуанчжоу Эвергранд
5:1
Конец матча
Тяньцзинь Тэда
0'
0:1
7' Гол
Апаресидо Джонатан
1:1
38' Гол
Талиска Андерсон
45' Красная карточка
Ханьвэнь Дэн
46' Желтая карточка
Линьпэн Чжан
2:1
56' Гол
Alan VI
70' Желтая карточка
Yang Cao
3:1
80' Гол
Alan VI
83' Желтая карточка
Hao Guo
4:1
84' Гол
Лун Чжэн
5:1
90' Гол
Jinze Wang
90'+4
Второй тайм
94'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Гуанчжоу Эвергранд заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
92'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Jinze Wang изменил счет на табло!
92'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
92'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
91'
Бастианс Феликс нанес удар издали, а Чэн Цзэн отбил его обратно в игру!
91'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Jinze Wang из команды Гуанчжоу Эвергранд толкнул локтем оппонента. Это Бастианс Феликс заработал фол
90'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
89'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
89'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
88'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
88'
Чэн Цзэн не дал случится голу! Yuanyi Li должен был забивать, но Чэн Цзэн сделал отличный сейв
87'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
87'
Yuanyi Li нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
87'
Отличные скиллы показывает Yuanyi Li, обводя своих соперников
87'
Матч возобновлен
86'
Линьпэн Чжан получил травму и заменен. Чжао Чженг выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Линьпэн Чжан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Описание гола
84'
ГОЛ! Легко закончил атаку Лун Чжэн из команды Гуанчжоу Эвергранд, забив в пустые ворота!
84'
Талиска Андерсон отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Желтая карточка
83'
Hao Guo получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Hao Guo грубо играет против соперника. Пострадал Талиска Андерсон
83'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
83'
Тактическая замена. Алан де Карвальо уходит с поля и его заменяет Jinze Wang
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
82'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
81'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Паулиньо Жозе сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо изменил счет на табло!
80'
Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
80'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Yingjie Zhao пробует нанести удар издали, но Чэн Цзэн держит все под контролем
78'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
78'
Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Гуанчжоу Эвергранд начинает контратаку
78'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
78'
Апаресидо Джонатан мяч отрикошетил от ворот
77'
Yingjie Zhao нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Матч возобновлен
76'
Тактическая замена. Чао Янг уходит с поля и его заменяет Тианйи Киу
Травма, повреждение
76'
Жанг Ченг Лин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
74'
Какой промах! Weijun Xie имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
74'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
74'
Линьпэн Чжан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Тактическая замена. Qiming Zhou уходит с поля и его заменяет Лиао Бочао
73'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
73'
Шанс! Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
72'
Qiming Zhou из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
72'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
72'
Тактическая замена. Лин Гао уходит с поля и его заменяет Лун Чжэн
71'
Талиска Андерсон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
70'
Чао Янг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Чао Янг задерживает мяч рукой
70'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
70'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Назначен штрафной. Пострадал Лин Гао, его свалил Qiming Zhou.
68'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Сюэпэн Ли
67'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Жанг Ченг Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
66'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
Матч возобновлен
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
65'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
64'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
63'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
62'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
61'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Qiming Zhou нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
61'
Тактическая замена. Rui Peng уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
60'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
60'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
60'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
59'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
59'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд играет в стеночку с партнером по команде. Алан де Карвальо это был.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xin Xu
58'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
58'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
57'
Qiming Zhou из команды Тяньцзинь Тэда навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Ханчао Ю сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Алан де Карвальо из команды Гуанчжоу Эвергранд забил гол! Легко это для такого игрока, как Алан де Карвальо
56'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
56'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Линьпэн Чжан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Xin Xu оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
54'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
53'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
53'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
52'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
52'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
52'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Назначен штрафной. Пострадал Лин Гао, его свалил Qiming Zhou.
50'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Фол, нарушение
50'
Алан де Карвальо наказан за толчок Rui Peng
49'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
49'
Как он промахнулся? Апаресидо Джонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
49'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
49'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
48'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
47'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
46'
Линьпэн Чжан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
46'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
48'
Команда Гуанчжоу Эвергранд играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
47'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
47'
Шанс! Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
47'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Матч возобновлен
46'
УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Ханьвэнь Дэн удален с поля!
45'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
45'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
44'
Ханьвэнь Дэн наказан за толчок Ачеампонг Франк
44'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
44'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
44'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Апаресидо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
44'
Игра в одни ворота сейчас. Гуанчжоу Эвергранд доминирует и владеет мячом
43'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
43'
Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
42'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
42'
Rui Peng ошибается в защите.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Xin Xu из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Апаресидо Джонатан
41'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
41'
Xin Xu не смог попасть в створ ударом издали
41'
Muzepper Mirahmetjan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
40'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
40'
Хороший удар издали нанес Hao Guo, но отличный сейв сделал Чэн Цзэн. Угловой.
40'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Описание гола
38'
Г О О О О О О Л - Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
38'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
38'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
36'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
36'
Отличный пас сделал Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
35'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
Угловой
35'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
35'
Штрафной исполнил Талиска Андерсон, после его удара Jia Du сделал классный сейв. Угловой
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
33'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
33'
Матч возобновлен
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
32'
Апаресидо Джонатан наказан за толчок Линьпэн Чжан
31'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
31'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Травма, повреждение
30'
Талиска Андерсон возвращается на поле.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Алан де Карвальо
30'
Паулиньо Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Апаресидо Джонатан
28'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда идет с мячом вперед на обострение...
28'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
27'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд.
27'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
27'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
25'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
25'
Шанс! Паулиньо Жозе из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
Угловой
25'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
25'
Штрафной исполнил Талиска Андерсон, после его удара Jia Du сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
24'
Muzepper Mirahmetjan наказан за толчок Талиска Андерсон
24'
Паулиньо Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Чао Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
23'
Отличные скиллы показывает Паулиньо Жозе, обводя своих соперников
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Лин Гао
22'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
22'
Шанс! Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда пробил головой, но мимо
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
21'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Тяньцзинь Тэда контролирует мяч.
21'
Паулиньо Жозе пробил со штрафного прямо в стенку
20'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Паулиньо Жозе
20'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
19'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Фол, нарушение
19'
Бастианс Феликс задерживает мяч рукой
19'
Апаресидо Джонатан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
18'
Безумный фол. Линьпэн Чжан грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
17'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
16'
Гуанчжоу Эвергранд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
15'
Алан де Карвальо не смог попасть в створ ударом издали
15'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Ханьвэнь Дэн
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
14'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
14'
Близко! Muzepper Mirahmetjan нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
14'
Rui Peng из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
14'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
13'
Ханьвэнь Дэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Чэн Цзэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Yingjie Zhao из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
12'
Хороший удар издали нанес Апаресидо Джонатан, но отличный сейв сделал Чэн Цзэн. Угловой.
12'
Талиска Андерсон ошибается в защите.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
11'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Тяньцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Фол, нарушение
10'
Судья свистит. Линьпэн Чжан атаковал сзади соперника. Это Ачеампонг Франк заработал своей команде штрафной
9'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
9'
Алан де Карвальо пробует нанести удар издали, но Jia Du ловит мяч
8'
Талиска Андерсон из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
8'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
7'
Weijun Xie сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Апаресидо Джонатан изменил счет на табло!
7'
Weijun Xie из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
6'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
5'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Эвергранд
5'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Rui Peng
4'
Чэн Цзэн из команды Гуанчжоу Эвергранд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Тяньцзинь Тэда начинает контратаку
4'
Гуанчжоу Эвергранд имеет хороший шанс забить.
3'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
Фол, нарушение
3'
Апаресидо Джонатан из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Линьпэн Чжан пострадал.
Угловой
2'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой справа.
2'
Тяньцзинь Тэда имеет хороший шанс забить.
2'
Жанг Ченг Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Алан де Карвальо пробует нанести удар издали, но Jia Du держит все под контролем
1'
Гуанчжоу Эвергранд контролирует мяч.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Тяньцзинь Тэда начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianhe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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