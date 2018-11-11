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  5. Суперлига
Стадион:
Гуйчжоу Чжичэн
1:0
Конец матча
Чуньцинь Лифан
0'
3' Желтая карточка
Hao Liu
6' Желтая карточка
Yuan Zhang
1:0
14' Гол
Елавич Никица
32' Желтая карточка
Динь Цзе
56' Желтая карточка
Liang Jiang
70' Желтая карточка
Longchang Lin
82' Желтая карточка
Zhengyu Zhu
87' Желтая карточка
Qing Wu
90' Желтая карточка
Sipeng Zhang
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
97'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
96'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
96'
Yuan Zhang наказан за толчок Ke Yang
95'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
95'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
95'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
94'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
94'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
93'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
92'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
Желтая карточка
92'
Судье надоело, что Жанг Сипенг тянет время и он наказал его горчичником
91'
Динь Цзе не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
91'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Угловой
90'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
89'
Хороший удар издали нанес Елавич Никица, но отличный сейв сделал Денг Ксяофей. Угловой.
89'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
89'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Желтая карточка
87'
Рефери не любит споров - именно за это Ву Ксинг сейчас получил желтую
87'
ШАНС! Инь Цуняо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Динь Цзе наказан за толчок Жанг Сипенг
86'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
86'
Инь Цуняо из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
86'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Fernando Conceicao уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
85'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Синьли Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Елавич Никица наказан за толчок Лю Ю
Фол, нарушение
83'
Динь Цзе наказан за толчок Жанг Сипенг
83'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пасует в штрафную, но Жанг Сипенг выходит и ловит мяч.
Желтая карточка
82'
Zhengyu Zhu получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
82'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
82'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
81'
Шанс! Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
Угловой
81'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
80'
Fan Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Матч возобновлен
78'
Jun Wang получил травму и заменен. Zhengyu Zhu выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Jun Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Jun Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Ke Yang нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
75'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
75'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
73'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
73'
ШАНС! Юань Миньчэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Цзин Фэн уходит с поля и его заменяет Ke Yang
Фол, нарушение
72'
Junlin Min наказан за толчок Динь Цзе
72'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
71'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
71'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
70'
Судья подбегает и показывает Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн отложенную желтую карточку за фол.
70'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
70'
Себа Жуниор наказан за толчок Junlin Min
69'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
69'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
68'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
68'
Шанс! Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
Угловой
68'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
67'
Себа Жуниор нанес удар головой, но Жанг Сипенг перевел мяч на угловой!
67'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
67'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Fan Wang наказан за толчок Цзин Фэн
Фол, нарушение
66'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Себа Жуниор оказался на газоне.
66'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Fan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фанг Ли из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
65'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
63'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Junlin Min задерживает мяч рукой
62'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
61'
Тактическая замена. Liang Jiang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
61'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
60'
ШАНС! Динь Цзе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
59'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hao Liu
59'
Тактическая замена. Тао Чжэн уходит с поля и его заменяет Фанг Ли
58'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
58'
Елавич Никица нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Джиазе Танг имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
57'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Liang Jiang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Liang Jiang грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
56'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Хорошую попытку сделал Елавич Никица. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
54'
Елавич Никица наказан за толчок Динь Цзе
53'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
52'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
52'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Елавич Никица заработал фол
51'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
Офсайд
50'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
49'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Тао Чжэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
48'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
47'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
47'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
46'
Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
Угловой
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
48'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
47'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
46'
ШАНС! Себа Жуниор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Угловой
45'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
44'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
43'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Елавич Никица выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
43'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Iminjan Ilhamjan задерживает мяч рукой
40'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
40'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
40'
Junlin Min не смог попасть в створ ударом издали
39'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Синьли Пэн мяча так и не получил
39'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
38'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
37'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
37'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
37'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
36'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Матч возобновлен
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
ШАНС! Iminjan Ilhamjan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
34'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
34'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Офсайд
32'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
Желтая карточка
32'
Рефери не любит споров - именно за это Динь Цзе сейчас получил желтую
32'
Хорошую попытку сделал Себа Жуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
32'
Отличные скиллы показывает Фернандиньо Луис III, обводя своих соперников
31'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
31'
Hao Liu возвращается на поле.
31'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Hao Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Hao Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Денг Ксяофей взял и забрал мяч на выходе
28'
Longchang Lin делает длинную передачу вперед
27'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
27'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Liang Jiang.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
24'
Какой промах! Тао Чжэн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
23'
Longchang Lin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
23'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Боли Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Тао Чжэн наказан за толчок Елавич Никица
22'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
20'
Longchang Lin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Офсайд
20'
Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
20'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Динь Цзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
19'
Тао Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
18'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
16'
Хорошую попытку сделал Динь Цзе. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
Iminjan Ilhamjan сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Елавич Никица изменил счет на табло!
14'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
14'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
Офсайд
13'
Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
13'
Jun Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Лю Ю наказан за толчок Елавич Никица
12'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Чуньцинь Лифан контролирует мяч.
10'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
10'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
8'
Xin Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
6'
Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
Фол, нарушение
6'
Тао Чжэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Iminjan Ilhamjan оказался на газоне.
5'
Жанг Сипенг взял и забрал мяч на выходе
5'
Плохо сыграл Боли Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
5'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Liang Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
4'
Longchang Lin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
4'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Xin Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
Желтая карточка
3'
Hao Liu грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
2'
Юань Миньчэн мяч отрикошетил от ворот
2'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
Угловой
2'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
2'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Фернандиньо Луис III и Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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