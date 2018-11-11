Стадион: Гюиянг Олимпик Спортс Сентер
1:0
Конец матча
3' Желтая карточкаHao Liu
6' Желтая карточкаYuan Zhang
1:0
14' ГолЕлавич Никица
32' Желтая карточкаДинь Цзе
56' Желтая карточкаLiang Jiang
70' Желтая карточкаLongchang Lin
82' Желтая карточкаZhengyu Zhu
87' Желтая карточкаQing Wu
90' Желтая карточкаSipeng Zhang
Второй тайм
97'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
97'
97'
96'
96'
Yuan Zhang наказан за толчок Ke Yang
95'
95'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
95'
94'
94'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
94'
94'
93'
93'
92'
92'
Тактическая замена. Junlin Min уходит с поля и его заменяет Mengqi Zhang
92'
Судье надоело, что Жанг Сипенг тянет время и он наказал его горчичником
91'
Динь Цзе не смог попасть в створ ударом издали
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
91'
91'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
91'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
90'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн разыграл угловой с правого угла.
89'
Хороший удар издали нанес Елавич Никица, но отличный сейв сделал Денг Ксяофей. Угловой.
89'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
89'
89'
89'
88'
87'
Рефери не любит споров - именно за это Ву Ксинг сейчас получил желтую
87'
ШАНС! Инь Цуняо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
86'
Динь Цзе наказан за толчок Жанг Сипенг
86'
86'
Инь Цуняо из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
86'
86'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
86'
Тактическая замена. Fernando Conceicao уходит с поля и его заменяет Инь Цуняо
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
84'
Синьли Пэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Елавич Никица наказан за толчок Лю Ю
83'
Динь Цзе наказан за толчок Жанг Сипенг
83'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пасует в штрафную, но Жанг Сипенг выходит и ловит мяч.
82'
Zhengyu Zhu получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
82'
81'
81'
Шанс! Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
81'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
80'
Fan Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
78'
Матч возобновлен
78'
Jun Wang получил травму и заменен. Zhengyu Zhu выходит на поле.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Jun Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Jun Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Ke Yang нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
75'
74'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
73'
73'
ШАНС! Юань Миньчэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
72'
Junlin Min наказан за толчок Динь Цзе
72'
71'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
71'
71'
70'
Судья подбегает и показывает Longchang Lin из команды Гуйчжоу Чжичэн отложенную желтую карточку за фол.
70'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
70'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Себа Жуниор наказан за толчок Junlin Min
69'
69'
Jun Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Шанс! Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
68'
67'
Себа Жуниор нанес удар головой, но Жанг Сипенг перевел мяч на угловой!
67'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
67'
67'
66'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Себа Жуниор оказался на газоне.
66'
66'
Fan Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
63'
63'
Junlin Min задерживает мяч рукой
62'
62'
Судья сигнализирует, что Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Елавич Никица
61'
Тактическая замена. Liang Jiang уходит с поля и его заменяет Fan Wang
61'
60'
ШАНС! Динь Цзе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Hao Liu
58'
58'
Елавич Никица нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
57'
57'
Джиазе Танг имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
57'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Liang Jiang получил желтую карточку от судьи
56'
Безумный фол. Liang Jiang грубо играет против соперника. Пострадал Фернандиньо Луис III
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
55'
Хорошую попытку сделал Елавич Никица. Удар в створ, но вратарь начеку
55'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
54'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Елавич Никица наказан за толчок Динь Цзе
53'
52'
52'
52'
51'
Юань Миньчэн из команды Чуньцинь Лифан толкнул локтем оппонента. Это Елавич Никица заработал фол
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
50'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
49'
49'
Тао Чжэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
47'
46'
Синьли Пэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
48'
48'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
48'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Отличные скиллы показывает Цзин Фэн, обводя своих соперников
47'
46'
46'
46'
ШАНС! Себа Жуниор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Liang Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
45'
44'
43'
43'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
43'
Елавич Никица выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
41'
41'
Iminjan Ilhamjan задерживает мяч рукой
40'
40'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали
40'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
40'
40'
Junlin Min не смог попасть в створ ударом издали
39'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Синьли Пэн мяча так и не получил
39'
38'
38'
38'
Шанс! Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
37'
37'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
37'
Боли Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
36'
36'
Матч возобновлен
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
35'
ШАНС! Iminjan Ilhamjan нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
34'
34'
Юань Миньчэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
33'
Елавич Никица из команды Гуйчжоу Чжичэн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
32'
Рефери не любит споров - именно за это Динь Цзе сейчас получил желтую
32'
Хорошую попытку сделал Себа Жуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
32'
31'
Чуньцинь Лифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Hao Liu возвращается на поле.
31'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Hao Liu получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Hao Liu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
28'
28'
Longchang Lin делает длинную передачу вперед
27'
27'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Назначен штрафной. Пострадал Фернандиньо Луис III, его свалил Liang Jiang.
25'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Iminjan Ilhamjan
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
25'
24'
24'
Какой промах! Тао Чжэн имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
24'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
23'
Longchang Lin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
23'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Боли Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Тао Чжэн наказан за толчок Елавич Никица
22'
21'
20'
20'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
20'
Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
20'
Xin Tang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
20'
Динь Цзе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
19'
Тао Чжэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Hao Liu из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
18'
Лю Ю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
16'
Хорошую попытку сделал Динь Цзе. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
15'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
14'
Iminjan Ilhamjan сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Елавич Никица изменил счет на табло!
14'
Iminjan Ilhamjan из команды Гуйчжоу Чжичэн делает пас партнеру.
14'
Отличные скиллы показывает Iminjan Ilhamjan, обводя своих соперников
14'
Гуйчжоу Чжичэн имеет хороший шанс забить.
13'
Боли Кевин из команды Гуйчжоу Чжичэн в офсайде
13'
12'
Лю Ю наказан за толчок Елавич Никица
12'
Гуйчжоу Чжичэн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
10'
9'
8'
8'
8'
Xin Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
6'
Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи
6'
Yuan Zhang из команды Гуйчжоу Чжичэн играет слишком грубо. Фернандиньо Луис III оказался на газоне.
6'
Тао Чжэн из команды Чуньцинь Лифан играет слишком грубо. Iminjan Ilhamjan оказался на газоне.
5'
5'
Плохо сыграл Боли Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Liang Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
4'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с левого угла.
4'
Longchang Lin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Себа Жуниор из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
4'
4'
3'
3'
Hao Liu грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
2'
Юань Миньчэн мяч отрикошетил от ворот
2'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
2'
2'
1'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Фернандиньо Луис III и Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан.
1'
Судья сигнализирует, что Liang Jiang из команды Гуйчжоу Чжичэн поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Чуньцинь Лифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guiyang Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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