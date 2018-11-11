Стадион: Хонгкоу
2:2
Конец матча
0:1
13' ГолПелле Грациано
1:1
25' ГолJianrong Zhu
1:2
40' ГолRoger I
56' Желтая карточкаPeng Li
67' Красная карточкаГуарин Фредди
2:2
74' ГолБа Демба
85' Желтая карточкаJunshuai Liu
86' Желтая карточкаChi Zhang
87' Желтая карточкаЦао Юньдин
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
95'
Как он промахнулся? Жил Карлос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
94'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
94'
Шанс! Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
94'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Жил Карлос, и мяч снова в игре
92'
92'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа делает навес прямо в штрафную.
92'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
92'
ШАНС! Xinghan Wu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Отличные скиллы показывает Xinghan Wu, обводя своих соперников
92'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
91'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Ли Шуай взял и забрал мяч на выходе
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Junshuai Liu нанес удар головой, но Ли Шуай перевел мяч на угловой!
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
89'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
89'
Xinghan Wu наказан за толчок Морено Джованни
88'
Хорошую попытку сделал Цуй Пэн. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Женг Женг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Цао Юньдин получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Судья сигнализирует, что Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Xinghan Wu
87'
87'
86'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Жанг Чи получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Близко! Морено Джованни нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
85'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
85'
Junshuai Liu получил желтую карточку от судьи
83'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
83'
83'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
82'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Aidi Fulang Xisi
82'
82'
82'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
81'
Тактическая замена. Jianrong Zhu уходит с поля и его заменяет Гао Ди
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
ШАНС! Пелле Грациано нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Отличные скиллы показывает Пелле Грациано, обводя своих соперников
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
79'
Матч возобновлен
79'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
79'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
77'
77'
77'
После удара через себя Морено Джованни, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
77'
76'
Тактическая замена. Жу Хайбин уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Цао Юньдин сделал результативную передачу.
74'
Г О О О О Л - Ба Демба изменил счет на табло!
74'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
73'
72'
Тактическая замена. Jiajun Bai уходит с поля и его заменяет Shilin Sun
72'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
72'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
71'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Матч возобновлен
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
67'
УДАЛЕНИЕ! - Гуарин Фредди удален за серьёзный фол
67'
Судья сигнализирует, что Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
67'
Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
66'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Гуарин Фредди бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
66'
Жу Хайбин наказан за толчок Jianrong Zhu
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
65'
65'
64'
Aidi Fulang Xisi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
63'
Жил Карлос наказан за толчок Jianrong Zhu
63'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
63'
62'
62'
Шанс! Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
61'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
61'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
60'
60'
Ба Демба из команды Шанхай Шэньхуа не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
60'
Морено Джованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ба Демба
59'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
58'
57'
Jingdao Jin возвращается на поле.
57'
Матч возобновлен
57'
Jingdao Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Peng Li совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
56'
Безумный фол. Peng Li грубо играет против соперника. Пострадал Jingdao Jin
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
55'
Шанс! Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн пробил головой, но мимо
55'
55'
55'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
55'
Жу Хайбин мяч отрикошетил от ворот
54'
Shenglong Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с правого угла.
53'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
53'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Roger Guedes
52'
52'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Shenglong Jiang
52'
52'
Ба Демба не смог попасть в створ ударом издали
51'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
50'
50'
50'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает пас партнеру.
49'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Ванг Тонг
48'
Ванг Тонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Тактическая замена. Chenjie Zhu уходит с поля и его заменяет Ruofan Liu
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
47'
47'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
46'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
46'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
44'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
40'
Jingdao Jin сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Roger Guedes изменил счет на табло!
40'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
40'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Женг Женг
39'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
39'
ШАНС! Yang Liu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Roger Guedes из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Отличные скиллы показывает Roger Guedes, обводя своих соперников
38'
36'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
36'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
35'
35'
Шанс! Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа пробил головой, но мимо
35'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
34'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
34'
Jingdao Jin не смог попасть в створ ударом издали
34'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Морено Джованни бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв
32'
Yang Liu наказан за толчок Морено Джованни
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
30'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Shenglong Jiang
29'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
29'
29'
29'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
28'
27'
Женг Женг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
25'
ГОЛ! Легко закончил атаку Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа, забив в пустые ворота!
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Ба Демба, и мяч снова в игре
25'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
25'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
25'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Пелле Грациано задерживает мяч рукой
24'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
23'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ванг Тонг из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
21'
ШАНС! Roger Guedes нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
21'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн идет с мячом вперед на обострение...
20'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
20'
19'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Судья сигнализирует, что Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Пелле Грациано
18'
18'
Shenglong Jiang не смог попасть в створ ударом издали
17'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
17'
ШАНС! Жу Хайбин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн забрасывает мяч в штрафную.
16'
15'
15'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Жанг Чи сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Пелле Грациано классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
13'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
11'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа разыграл угловой с правого угла.
11'
Aidi Fulang Xisi нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
11'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа забрасывает мяч в штрафную.
10'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
10'
Jianrong Zhu из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
10'
Судья сигнализирует, что Жу Хайбин из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ба Демба
10'
9'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
9'
9'
9'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Шаньдун Лунэн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
7'
Jiajun Bai возвращается на поле.
7'
7'
Матч возобновлен
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Jiajun Bai получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Jiajun Bai на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Jingdao Jin нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
6'
Плохо сыграл Peng Li - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Yang Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
4'
3'
Судья сигнализирует, что Женг Женг из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
3'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
2'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
2'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Шаньдун Лунэн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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