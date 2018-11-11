  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Китай
  5. Суперлига
Стадион:
Далянь Ифан
2:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
22' Желтая карточка
Jie Sun
1:0
23' Гол
Риаскос Дувьер
25' Желтая карточка
Sheng Qin
2:0
64' Гол
Карраско Янник
71' Желтая карточка
Guang Li
76' Желтая карточка
Ting Zhou
90' Желтая карточка
Карраско Янник
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Тактическая замена. Чжу Тин уходит с поля и его заменяет Bo Sun
93'
Далянь Ифан контролирует мяч.
92'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
92'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
92'
Карраско Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
92'
Гайтан Николас наказан за толчок Zhe Jiang
92'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
91'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
91'
Yake Wu отбил мяч на угловой после удара Гайтан Николас из штрафной площади.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Далянь Ифан контролирует мяч.
90'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
90'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
90'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
89'
Tiancheng Tan делает подножку сопернику.
89'
Тактическая замена. Риаскос Дувьер уходит с поля и его заменяет Ming'an Cui
88'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
88'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
88'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
88'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
88'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
87'
Далянь Ифан контролирует мяч.
86'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
85'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чанчэн Чэн
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Long Tan бьет ножницами в створ ворот, но Чжан Чонг не дал случится отличному голу!
84'
Zilong Han из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
Угловой
83'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
83'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
83'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
82'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
Угловой
82'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
82'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
81'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
81'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
80'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Zilong Han из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
79'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
77'
Чжу Тин фолит на сопернике
77'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
76'
Судье надоело, что Жоу Тинг тянет время и он наказал его горчичником
76'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Mingyu Zhao
75'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
74'
Далянь Ифан контролирует мяч.
74'
Далянь Ифан контролирует мяч.
73'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Травма, повреждение
73'
Гайтан Николас возвращается на поле.
73'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайтан Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Тактическая замена. Jie Sun уходит с поля и его заменяет Zilong Han
Травма, повреждение
72'
Гайтан Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
71'
Guang Li получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Безумный фол. Li Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Гайтан Николас
Фол, нарушение
71'
Карраско Янник фолит на сопернике
70'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Гайтан Николас нанес удар, мяч был парирован, но Yake Wu не удержал его в руках.
Офсайд
68'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан в офсайде
Угловой
68'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Чжу Сяоган
66'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Тактическая замена. Вибе Лассе уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
64'
Qiang Jin сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Карраско Янник изменил счет на табло!
64'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
64'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
62'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
62'
Шанс! Гайтан Николас из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
62'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
62'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
61'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
60'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
59'
Long Tan не смог попасть в створ ударом издали
58'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
57'
Guang Li делает подножку сопернику.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
56'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
54'
Далянь Ифан контролирует мяч.
53'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
52'
После дальнего удара, который нанес Li Zhang мяч отбит вратарем
51'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
50'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Yake Wu пострадал.
50'
Карраско Янник нанес удар, мяч был парирован, но Yake Wu не удержал его в руках.
50'
Далянь Ифан начинает контратаку
50'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
49'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
49'
Чжу Сяоган возвращается на поле.
49'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжу Сяоган получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Чжу Сяоган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
48'
Жоу Тинг наказан за толчок Zhe Jiang
47'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
47'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
46'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jie Sun
49'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
48'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
48'
Карраско Янник возвращается на поле.
48'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
46'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
45'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
44'
Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
44'
Qiang Jin фолит на сопернике
43'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Далянь Ифан контролирует мяч.
42'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
41'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
40'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
38'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
Офсайд
38'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
37'
Жоу Тинг не смог попасть в створ ударом издали
36'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
Травма, повреждение
35'
Zhe Jiang возвращается на поле.
Травма, повреждение
35'
Риаскос Дувьер возвращается на поле.
35'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhe Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Риаскос Дувьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
33'
Риаскос Дувьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Риаскос Дувьер нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.
32'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
32'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
29'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
27'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
27'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
26'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Желтая карточка
25'
Ксин Шенг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Ксин Шенг грубо играет против соперника. Пострадал Вибе Лассе
25'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
23'
Ксин Шенг сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГОООООЛ - Риаскос Дувьер Далянь Ифан забивает ударом головой
23'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
23'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
22'
Jie Sun получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Jie Sun грубо играет против соперника. Пострадал Риаскос Дувьер
21'
Далянь Ифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
21'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
19'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
18'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем
18'
Далянь Ифан имеет хороший шанс забить.
18'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
18'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
17'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
17'
Ксин Шенг возвращается на поле.
17'
Удар от ворот произведет Далянь Ифан
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
ШАНС! Guang Li нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
14'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
13'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
13'
Риаскос Дувьер нанес удар издали, а Yake Wu отбил его обратно в игру!
11'
Чанчунь Ятай контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
10'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Далянь Ифан контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Guang Li задерживает мяч рукой
8'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Вибе Лассе и попал в перекладину!
7'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
Угловой
7'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Qiang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Жоу Тинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Далянь Ифан контролирует мяч.
3'
Далянь Ифан контролирует мяч.
2'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
2'
Шанс! Жоу Тинг из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
2'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
1'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
1'
Фан Ксяодонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ
Позже 0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация