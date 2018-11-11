Стадион: Dalian Sports Center Stadium
2:0
Конец матча
22' Желтая карточкаJie Sun
1:0
23' ГолРиаскос Дувьер
25' Желтая карточкаSheng Qin
2:0
64' ГолКарраско Янник
71' Желтая карточкаGuang Li
76' Желтая карточкаTing Zhou
90' Желтая карточкаКарраско Янник
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
93'
92'
92'
92'
Карраско Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
92'
Гайтан Николас наказан за толчок Zhe Jiang
92'
91'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
91'
Yake Wu отбил мяч на угловой после удара Гайтан Николас из штрафной площади.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Tiancheng Tan делает подножку сопернику.
89'
Тактическая замена. Риаскос Дувьер уходит с поля и его заменяет Ming'an Cui
88'
88'
88'
88'
88'
88'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
87'
86'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Гайтан Николас оказался на газоне.
85'
Судья сигнализирует, что Pengfei Shan из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Чанчэн Чэн
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
84'
Zilong Han из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
84'
Судья сигнализирует, что Гайтан Николас из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
83'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
83'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с правого угла.
82'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
82'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
82'
Zhe Jiang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
81'
80'
80'
80'
Матч возобновлен
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Судья сигнализирует, что Zilong Han из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
79'
78'
77'
Чжу Тин фолит на сопернике
77'
77'
76'
Судье надоело, что Жоу Тинг тянет время и он наказал его горчичником
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Mingyu Zhao
74'
74'
73'
73'
Гайтан Николас возвращается на поле.
73'
Матч возобновлен
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайтан Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Тактическая замена. Jie Sun уходит с поля и его заменяет Zilong Han
72'
Гайтан Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Guang Li получил желтую карточку от судьи
71'
Безумный фол. Li Zhang грубо играет против соперника. Пострадал Гайтан Николас
71'
Карраско Янник фолит на сопернике
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Гайтан Николас нанес удар, мяч был парирован, но Yake Wu не удержал его в руках.
68'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан в офсайде
68'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан разыграл угловой с левого угла.
66'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Чжу Сяоган
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Тактическая замена. Вибе Лассе уходит с поля и его заменяет Чанчэн Чэн
64'
Qiang Jin сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Карраско Янник изменил счет на табло!
64'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
64'
63'
63'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
62'
62'
Шанс! Гайтан Николас из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
62'
Pengfei Shan из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
62'
Zhe Jiang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
61'
60'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
60'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
59'
Long Tan не смог попасть в створ ударом издали
58'
57'
Guang Li делает подножку сопернику.
57'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
56'
56'
Матч возобновлен
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
54'
53'
53'
52'
После дальнего удара, который нанес Li Zhang мяч отбит вратарем
51'
50'
Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан опасно и грубо сыграл. Yake Wu пострадал.
50'
Карраско Янник нанес удар, мяч был парирован, но Yake Wu не удержал его в руках.
50'
Далянь Ифан начинает контратаку
50'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
49'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
49'
Чжу Сяоган возвращается на поле.
49'
Матч возобновлен
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Чжу Сяоган получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Чжу Сяоган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Судья сигнализирует, что Риаскос Дувьер из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Jie Sun
49'
48'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
48'
Карраско Янник возвращается на поле.
48'
Матч возобновится спорным мячом
48'
Матч возобновлен
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Карраско Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Карраско Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Жанг Ксяофей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
46'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Чжу Тин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Qiang Jin фолит на сопернике
43'
43'
42'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
41'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
40'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
38'
Qiang Jin из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Межеевски Адриан оказался на газоне.
38'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай в офсайде
37'
37'
Жоу Тинг не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Zhe Jiang
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
Zhe Jiang возвращается на поле.
35'
Риаскос Дувьер возвращается на поле.
35'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Гайтан Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhe Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Риаскос Дувьер получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Риаскос Дувьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Риаскос Дувьер нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.
32'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Игрок из команды Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
29'
Судья сигнализирует, что Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
29'
28'
27'
27'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Судья сигнализирует, что Карраско Янник из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Межеевски Адриан
26'
25'
Ксин Шенг получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Ксин Шенг грубо играет против соперника. Пострадал Вибе Лассе
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Гайтан Николас не смог попасть в створ ударом издали
23'
Ксин Шенг сделал результативную передачу.
23'
ГОООООЛ - Риаскос Дувьер Далянь Ифан забивает ударом головой
23'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан делает передачу одноклубнику.
23'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Jie Sun получил желтую карточку от судьи
22'
Безумный фол. Jie Sun грубо играет против соперника. Пострадал Риаскос Дувьер
21'
21'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Риаскос Дувьер
21'
Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Чанчунь Ятай имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
20'
19'
Карраско Янник из команды Далянь Ифан играет слишком грубо. Zhe Jiang оказался на газоне.
18'
Карраско Янник пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем
18'
18'
18'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Ксин Шенг возвращается на поле.
17'
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Ксин Шенг получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Ксин Шенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
ШАНС! Guang Li нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
14'
14'
13'
Yake Wu взял и забрал мяч на выходе
13'
Риаскос Дувьер нанес удар издали, а Yake Wu отбил его обратно в игру!
11'
11'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
9'
8'
Guang Li задерживает мяч рукой
8'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Вибе Лассе и попал в перекладину!
7'
Guang Li из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
7'
Межеевски Адриан из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
7'
Матч возобновлен
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Qiang Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Судья сигнализирует, что Жоу Тинг из команды Далянь Ифан поставил подножку. Пострадал Вибе Лассе
5'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
5'
4'
3'
2'
2'
2'
Шанс! Жоу Тинг из команды Далянь Ифан пробил головой, но мимо
2'
Ксин Шенг из команды Далянь Ифан отправил кросс в штрафную...
1'
Гайтан Николас из команды Далянь Ифан подал угловой справа.
1'
Фан Ксяодонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Далянь Ифан начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация