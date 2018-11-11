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Стадион:
Цзянсу Сунин
4:0
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
5' Желтая карточка
Ваш Те Рикарду
34' Вторая желтая карточка
Ваш Те Рикарду
1:0
45' Гол
Тейшейра Алекс
49' Желтая карточка
Си У
2:0
61' Гол
Си У
70' Красная карточка
Цао Гу
3:0
79' Пенальти
Song Wang
4:0
90' Гол
Эдер Мартинс
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
93'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
92'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
92'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Pengfei Xie сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эдер Мартинс изменил счет на табло!
90'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
90'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
89'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
89'
Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
88'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
88'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
87'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
87'
ШАНС! Эдер Мартинс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Си У нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
84'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Офсайд
84'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
84'
Эдер Мартинс имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
84'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
83'
Xuan Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Тактическая замена. Chao Gu уходит с поля и его заменяет Haitao Li
83'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
82'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
82'
Какой промах! Тейшейра Алекс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
Угловой
81'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
81'
Xuan Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Тактическая замена. Бассогог Кристиан уходит с поля и его заменяет Changjie Du
80'
Xiang Ji получил травму и заменен. Ян Бо Ю выходит на поле.
80'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
80'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти забивает с точки!
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiang Ji получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
77'
Xiang Ji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛЬТИ! - Ву Ян совершил грубый фол. Xiang Ji заработал пенальти!
76'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
76'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
74'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
Офсайд
73'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
72'
Тактическая замена. Kuo Yang уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
71'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Цао Гу получает красную карточку за не спортивное поведение
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
68'
Xuan Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
66'
Палетта Габриэль наказан за толчок Xuan Han
66'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
66'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
65'
Xuan Han предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Выглядело как неплохой момент. Си У из команды Цзянсу Сайнти закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
64'
ШАНС! Оливио да Роса Иво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
64'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
62'
Тактическая замена. Hao Chen уходит с поля и его заменяет Zhao Ke
61'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГОООООЛ - Си У Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
61'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
60'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
57'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
57'
Эдер Мартинс не смог попасть в створ ударом издали
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
Фол, нарушение
55'
Yinong Tian наказан за толчок Zhuoyi Feng
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
Фол, нарушение
53'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Zhuoyi Feng
53'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
51'
ШАНС! Xiang Ji нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
51'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
49'
Си У получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
49'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Оливио да Роса Иво оказался на газоне.
49'
Головой пробил Си У, но голкипер отбил его в поле!
49'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
47'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс изменил счет на табло!
47'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Pengfei Xie нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
Фол, нарушение
43'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Бассогог Кристиан оказался на газоне.
42'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
42'
Pengfei Xie имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
41'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
41'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
38'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
37'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
УДАЛЕНИЕ! - Ваш Те Рикарду удален из-за второго грубого нарушения
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Ваш Те Рикарду грубо играет против соперника. Пострадал Xiang Ji
34'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
34'
Тейшейра Алекс не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
33'
Ванг Сонг задерживает мяч рукой
Описание гола
32'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Pengfei Xie сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ОТМЕНЕН ГОЛ - Си У наносит голевой удар издали, но он отменен!
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
29'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Шангуань Ван оказался на газоне.
27'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
26'
Zhuoyi Feng возвращается на поле.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Цао Гу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
25'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
25'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhuoyi Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Травма, повреждение
24'
Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Xuan Han выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
23'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
22'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
22'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
21'
Pengfei Xie не смог попасть в створ ударом издали
20'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Голкипер мог бы сыграть и получше
20'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
20'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
19'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
18'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
17'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
16'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
16'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
15'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
14'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Цао Гу
14'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
13'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
13'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Оливио да Роса Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой справа.
11'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
11'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти играет в стеночку с партнером по команде. Си У это был.
Угловой
10'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
10'
Тейшейра Алекс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
8'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье.
7'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
6'
Цао Гу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
Желтая карточка
5'
Ваш Те Рикарду получает желтую карточку за нырок
Фол, нарушение
5'
Ваш Те Рикарду упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
5'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
Фол, нарушение
3'
Xiaotian Yang задерживает мяч рукой
2'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
Офсайд
1'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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