Стадион: Nanjing Olympic Sports Centre
4:0
Конец матча
5' Желтая карточкаВаш Те Рикарду
34' Вторая желтая карточкаВаш Те Рикарду
1:0
45' ГолТейшейра Алекс
49' Желтая карточкаСи У
2:0
61' ГолСи У
70' Красная карточкаЦао Гу
3:0
79' ПенальтиSong Wang
4:0
90' ГолЭдер Мартинс
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
93'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
93'
93'
92'
92'
Yinong Tian не смог попасть в створ ударом издали
92'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Pengfei Xie сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Эдер Мартинс изменил счет на табло!
90'
Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
90'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
89'
89'
Abduhamit Abdugheni из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
88'
88'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
88'
88'
Тактическая замена. Xiaotian Yang уходит с поля и его заменяет Abduhamit Abdugheni
87'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
87'
87'
ШАНС! Эдер Мартинс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Си У нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
85'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
84'
84'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
84'
Эдер Мартинс имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
84'
Шангуань Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
83'
83'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
82'
82'
Какой промах! Тейшейра Алекс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
82'
81'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
81'
81'
Тактическая замена. Бассогог Кристиан уходит с поля и его заменяет Changjie Du
80'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
80'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Г О О О О Л - Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти забивает с точки!
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiang Ji получил травму и медбригада забирает его с поля.
77'
Xiang Ji на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
76'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
74'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
73'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти в офсайде
72'
72'
Тактическая замена. Kuo Yang уходит с поля и его заменяет Ма Ксянгью
71'
71'
71'
Матч возобновлен
70'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
70'
Цао Гу получает красную карточку за не спортивное поведение
68'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
68'
68'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
66'
Палетта Габриэль наказан за толчок Xuan Han
66'
66'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
65'
65'
Выглядело как неплохой момент. Си У из команды Цзянсу Сайнти закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
64'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
64'
ШАНС! Оливио да Роса Иво нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
64'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
61'
Xiang Ji сделал результативную передачу.
61'
ГОООООЛ - Си У Цзянсу Сайнти забивает ударом головой
61'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
60'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
59'
59'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Zhuoyi Feng
57'
57'
Эдер Мартинс не смог попасть в створ ударом издали
57'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Матч возобновлен
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Судья сигнализирует, что Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Оливио да Роса Иво
55'
Yinong Tian наказан за толчок Zhuoyi Feng
55'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
55'
Судья сигнализирует, что Pengfei Xie из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Шангуань Ван
53'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Zhuoyi Feng
53'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
51'
51'
ШАНС! Xiang Ji нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
51'
Хэнань Цзянье имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Си У получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Оливио да Роса Иво оказался на газоне.
49'
Головой пробил Си У, но голкипер отбил его в поле!
49'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
47'
Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Эдер Мартинс сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Тейшейра Алекс изменил счет на табло!
47'
Эдер Мартинс из команды Цзянсу Сайнти сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
47'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
46'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Pengfei Xie нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
45'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
45'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Цзянсу Сайнти начинает контратаку
43'
Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Бассогог Кристиан оказался на газоне.
42'
42'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти подал угловой слева.
42'
Pengfei Xie имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
41'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти делает отличный кросс...
41'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
40'
Судья сигнализирует, что Ли Ан из команды Цзянсу Сайнти поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
39'
Ванг Сонг из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
38'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
37'
37'
ШАНС! Тейшейра Алекс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Ванг Сонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
34'
УДАЛЕНИЕ! - Ваш Те Рикарду удален из-за второго грубого нарушения
34'
Безумный фол. Ваш Те Рикарду грубо играет против соперника. Пострадал Xiang Ji
34'
34'
Тейшейра Алекс не смог попасть в створ ударом издали
33'
Ванг Сонг задерживает мяч рукой
32'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Pengfei Xie сделал результативную передачу.
30'
ОТМЕНЕН ГОЛ - Си У наносит голевой удар издали, но он отменен!
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
29'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
29'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Yinong Tian из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
28'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Си У из команды Цзянсу Сайнти играет слишком грубо. Шангуань Ван оказался на газоне.
27'
26'
Zhuoyi Feng возвращается на поле.
26'
Судья сигнализирует, что Цао Гу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
25'
Xiang Ji выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhuoyi Feng получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Zhuoyi Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
23'
23'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
22'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
22'
21'
21'
Pengfei Xie не смог попасть в створ ударом издали
20'
Hao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Голкипер мог бы сыграть и получше
20'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
20'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
19'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
18'
Палетта Габриэль из команды Цзянсу Сайнти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тейшейра Алекс
17'
Палетта Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
16'
Хэнань Цзянье начинает контратаку
16'
16'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти отправил кросс в штрафную...
15'
Ли Ан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Yao Lu из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
14'
Тейшейра Алекс наказан за толчок Цао Гу
14'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
13'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
13'
12'
Цзянсу Сайнти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Оливио да Роса Иво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Цзянсу Сайнти имеет хороший шанс забить.
11'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти играет в стеночку с партнером по команде. Си У это был.
10'
Тейшейра Алекс из команды Цзянсу Сайнти разыграл угловой с левого угла.
10'
Тейшейра Алекс нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Хэнань Цзянье контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
8'
7'
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шангуань Ван из команды Хэнань Цзянье.
7'
Xiang Ji из команды Цзянсу Сайнти идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
Xiaotian Yang из команды Цзянсу Сайнти навешивает в штрафную с рикошетом.
5'
Ваш Те Рикарду получает желтую карточку за нырок
5'
Ваш Те Рикарду упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
4'
Удар от ворот произведет Цзянсу Сайнти
3'
Xiaotian Yang задерживает мяч рукой
2'
2'
Цзянсу Сайнти контролирует мяч.
1'
Оливио да Роса Иво из команды Хэнань Цзянье в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Хэнань Цзянье начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nanjing Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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