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Стадион:
Бэйцзин Женьхэ
0:0
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
25' Желтая карточка
Weihui Rao
44' Желтая карточка
Gong Zhang
63' Желтая карточка
Nizamdin Ependi
71' Желтая карточка
Тошич Душко
76' Желтая карточка
Lin Lu
79' Желтая карточка
Аугусто Фернандес
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
94'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
93'
Почти гол! Чжи Сяо пробил головой по воротам, но Jiamin Xu спас!
93'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
93'
Удивительный сейв сделал Jiamin Xu из команды Бэйцзин Женьхэ! А был бы точно гол!
93'
Должен был быть гол! Zhizhao Chen имел отличный шанс, но Jiamin Xu не дал голу состоятся!
Фол, нарушение
92'
Yufeng Zhang наказан за толчок Лю Лин
91'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
91'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
91'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
87'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Хайфэн Дин уходит с поля и его заменяет Chenlong Zhang
Офсайд
86'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
86'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
85'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Chu Wang
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
83'
Тошич Душко пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем
83'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
82'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
80'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
80'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
79'
Аугусто Фернандес получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Yufeng Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
79'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
78'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
78'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
78'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
Желтая карточка
76'
Лю Лин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Аугусто Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Xin Luo
73'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
72'
Хайфэн Дин возвращается на поле.
71'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
Желтая карточка
71'
Судья подбегает и показывает Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отложенную желтую карточку за фол.
71'
Как он промахнулся? Makhete Diop имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный кросс...
Фол, нарушение
71'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Масика Аюб не пострадал и надо продолжать игру!
70'
Отличные скиллы показывает Масика Аюб, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
Фол, нарушение
70'
Yongjing Cao наказан за толчок Лю Лин
Фол, нарушение
69'
Miao Tang наказан за толчок Масика Аюб
68'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайфэн Дин получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
67'
ШАНС! Nizamdin Ependi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
66'
Yongjing Cao не смог попасть в створ ударом издали
66'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Захави Эран и попал в каркас ворот!
66'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Захави Эран пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лю Лин
64'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
64'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
63'
Nizamdin Ependi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
63'
Безумный фол. Nizamdin Ependi грубо играет против соперника. Пострадал Zhizhao Chen
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
62'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
62'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
62'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
62'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
60'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Тактическая замена. Gong Zhang уходит с поля и его заменяет Zhizhao Chen
59'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Yongjing Cao пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
58'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
56'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
54'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
52'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
51'
Тошич Душко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Какой шанс! Лю Цзянь почти забил, но мяч вынесли с линии!
50'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
49'
Miao Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
48'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
47'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья свистит. Weihui Rao атаковал сзади соперника. Это Рибейро Калихто Ренатиньо заработал своей команде штрафной
46'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Назначен штрафной. Пострадал Nizamdin Ependi, его свалил Чжи Сяо.
44'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
Желтая карточка
44'
Gong Zhang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Yongjing Cao оказался на газоне.
43'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Miao Tang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
41'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Лю Лин пострадал.
39'
Weihui Rao бьет со штрафного в створ, но Ченг Юелей держит все под контролем
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
37'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
ШАНС! Yongjing Cao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Yongjing Cao, обводя своих соперников
Угловой
37'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
36'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
35'
Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Yongjing Cao оказался на газоне.
34'
Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе
34'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
34'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
34'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Чжи Сяо оказался на газоне.
33'
Makhete Diop пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
32'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
30'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
30'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Xin Luo, его свалил Тошич Душко.
29'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хорошую попытку сделал Масика Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
27'
Nizamdin Ependi задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Желтая карточка
25'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Захави Эран оказался на газоне.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
24'
Хорошую попытку сделал Захави Эран. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
23'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
22'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
21'
Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе
21'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
21'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
20'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
18'
Makhete Diop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Xin Luo наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
Фол, нарушение
17'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Рибейро Калихто Ренатиньо оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Фол, нарушение
15'
Gong Zhang наказан за толчок Масика Аюб
14'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
14'
Шанс! Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
14'
Ван Хоулианг нанес удар головой, но Ченг Юелей перевел мяч на угловой!
14'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
13'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
Makhete Diop нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
13'
Yongjing Cao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
12'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Женьхэ
Фол, нарушение
10'
Yufeng Zhang задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Бэйцзин Женьхэ контролирует мяч.
8'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Чжи Сяо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
7'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
7'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
1'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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