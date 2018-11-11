Стадион: Beijing Fengtai Stadium
0:0
Конец матча
25' Желтая карточкаWeihui Rao
44' Желтая карточкаGong Zhang
63' Желтая карточкаNizamdin Ependi
71' Желтая карточкаТошич Душко
76' Желтая карточкаLin Lu
79' Желтая карточкаАугусто Фернандес
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
94'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
93'
93'
Удивительный сейв сделал Jiamin Xu из команды Бэйцзин Женьхэ! А был бы точно гол!
93'
Должен был быть гол! Zhizhao Chen имел отличный шанс, но Jiamin Xu не дал голу состоятся!
92'
Yufeng Zhang наказан за толчок Лю Лин
91'
91'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
91'
90'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
89'
89'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули подал угловой слева.
87'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
86'
Тактическая замена. Хайфэн Дин уходит с поля и его заменяет Chenlong Zhang
86'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ в офсайде
86'
86'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
84'
Тактическая замена. Nizamdin Ependi уходит с поля и его заменяет Chu Wang
84'
Судья сигнализирует, что Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
83'
Тошич Душко пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем
83'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
82'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
82'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
80'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Аугусто Фернандес получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Судья сигнализирует, что Yufeng Zhang из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
79'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
78'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
78'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
76'
Лю Лин получил желтую карточку от судьи
76'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Масика Аюб
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
74'
Аугусто Фернандес нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
74'
74'
Судья сигнализирует, что Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Xin Luo
73'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
72'
72'
Рибейро Калихто Ренатиньо не смог попасть в створ ударом издали
72'
Хайфэн Дин возвращается на поле.
71'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
71'
Судья подбегает и показывает Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули отложенную желтую карточку за фол.
71'
Как он промахнулся? Makhete Diop имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает отличный кросс...
71'
Тошич Душко из команды Гуанчжоу Фули вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Масика Аюб не пострадал и надо продолжать игру!
70'
Отличные скиллы показывает Масика Аюб, обводя своих соперников
70'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
70'
Yongjing Cao наказан за толчок Лю Лин
69'
Miao Tang наказан за толчок Масика Аюб
68'
68'
Матч возобновлен
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Хайфэн Дин получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
67'
ШАНС! Nizamdin Ependi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
67'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
66'
Yongjing Cao не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Захави Эран и попал в каркас ворот!
66'
65'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
65'
Захави Эран пробил со штрафного прямо в стенку
65'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Лю Лин
64'
Лю Цзянь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хайфэн Дин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
64'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
63'
Nizamdin Ependi получил желтую карточку от судьи
63'
Безумный фол. Nizamdin Ependi грубо играет против соперника. Пострадал Zhizhao Chen
63'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Аугусто Фернандес
62'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
62'
Шанс! Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
62'
62'
62'
61'
61'
61'
Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
60'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
59'
Тактическая замена. Gong Zhang уходит с поля и его заменяет Zhizhao Chen
59'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Yongjing Cao пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
58'
58'
57'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
57'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Makhete Diop
56'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
55'
55'
54'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
53'
53'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
52'
52'
Матч возобновлен
51'
Тошич Душко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Какой шанс! Лю Цзянь почти забил, но мяч вынесли с линии!
50'
50'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
50'
Масика Аюб из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
49'
Miao Tang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
48'
47'
47'
47'
Судья свистит. Weihui Rao атаковал сзади соперника. Это Рибейро Калихто Ренатиньо заработал своей команде штрафной
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Назначен штрафной. Пострадал Nizamdin Ependi, его свалил Чжи Сяо.
44'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
44'
Gong Zhang получил желтую карточку от судьи
44'
Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Yongjing Cao оказался на газоне.
43'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
41'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
41'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
40'
40'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ опасно и грубо сыграл. Лю Лин пострадал.
39'
Weihui Rao бьет со штрафного в створ, но Ченг Юелей держит все под контролем
38'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Yongjing Cao
37'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
ШАНС! Yongjing Cao нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Отличные скиллы показывает Yongjing Cao, обводя своих соперников
37'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с левого угла.
36'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Yongjing Cao оказался на газоне.
34'
Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе
34'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
34'
Гуанчжоу Фули имеет хороший шанс забить.
34'
Ван Хоулианг из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Чжи Сяо оказался на газоне.
33'
Makhete Diop пробует нанести удар издали, но Ченг Юелей держит все под контролем
32'
Судья сигнализирует, что Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Тошич Душко
32'
Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
30'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Weihui Rao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Назначен штрафной. Пострадал Xin Luo, его свалил Тошич Душко.
29'
29'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
28'
Хорошую попытку сделал Масика Аюб. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Nizamdin Ependi задерживает мяч рукой
25'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
25'
Weihui Rao получил желтую карточку от судьи
25'
Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Захави Эран оказался на газоне.
25'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Nizamdin Ependi
24'
Хорошую попытку сделал Захави Эран. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Судья сигнализирует, что Nizamdin Ependi из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Хайфэн Дин
23'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Судья сигнализирует, что Weihui Rao из команды Бэйцзин Женьхэ поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
22'
21'
Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе
21'
21'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Jiamin Xu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули подал угловой справа.
20'
Ван Хоулианг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
18'
18'
Лю Лин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Xin Luo наказан за толчок Рибейро Калихто Ренатиньо
17'
Xin Luo из команды Бэйцзин Женьхэ играет слишком грубо. Рибейро Калихто Ренатиньо оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
Gong Zhang наказан за толчок Масика Аюб
14'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
14'
Шанс! Лю Цзянь из команды Бэйцзин Женьхэ пробил головой, но мимо
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ подал угловой справа.
14'
Ван Хоулианг нанес удар головой, но Ченг Юелей перевел мяч на угловой!
14'
14'
Yongjing Cao из команды Бэйцзин Женьхэ разыграл угловой с правого угла.
13'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Makhete Diop из команды Бэйцзин Женьхэ отправил кросс в штрафную...
13'
Makhete Diop нанес удар головой, но Ченг Юелей спокойно отбил мяч.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Weihui Rao
12'
11'
11'
10'
Yufeng Zhang задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
10'
9'
8'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Чжи Сяо нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
7'
Ван Хоулианг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
7'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Бэйцзин Женьхэ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
4'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Гуанчжоу Фули вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
2'
Гуанчжоу Фули контролирует мяч.
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Гуанчжоу Фули начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Beijing Fengtai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация