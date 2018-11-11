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Стадион:
Тяньцзинь Цюаньцзянь
3:2
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
2' Гол
И Чжан
1:1
22' Гол
Xu Yang I
2:1
31' Гол
Сюйжи Чжао
3:1
35' Гол
Xu Yang I
3:2
69' Гол в свои ворота
Liu Yiming
88' Красная карточка
Xu Yang I
90' Желтая карточка
Hao Yu
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Тяньцзинь Цюаньцзянь вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
Желтая карточка
94'
Hao Yu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Hao Yu из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
93'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
93'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
91'
Тактическая замена. Wei Zhang уходит с поля и его заменяет Huachen Zhang
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Матч возобновлен
89'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Янг Ксу
89'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Желтая карточка
88'
УДАЛЕНИЕ! - Янг Ксу удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
88'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. И Чжан пострадал.
87'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
87'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
87'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
87'
Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Лу Чжан пострадал.
86'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направляет мяч в штрафную площадку, но Лу Чжан выбегает и ловит мяч
86'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал И Чжан
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jie Wang
Офсайд
83'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ в офсайде
Фол, нарушение
82'
Янг Ксу наказан за толчок Ли Шенглонг
82'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Пато Алешандре, его свалил Шэньчао Ван.
Травма, повреждение
81'
Xiuwei Zhang возвращается на поле.
Травма, повреждение
81'
Хуэй-Кан Цай возвращается на поле.
81'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
81'
Шанс! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
81'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуэй-Кан Цай получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiuwei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Травма, повреждение
79'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
79'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
Травма, повреждение
79'
Янг Ксу возвращается на поле.
78'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
77'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
77'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
76'
И Чжан не смог попасть в створ ударом издали
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
74'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
73'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
72'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Wei Wu выходит на поле.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Yiming Liu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
69'
Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
69'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
68'
Cheng Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Сюйжи Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
68'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
67'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Cheng Zhang наказан за толчок Ли Шенглонг
66'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
66'
Янг Ксу наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
66'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
65'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Шанс! Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
65'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Xiuwei Zhang наказан за толчок Оскар дос Сантос
64'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
64'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
64'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ли Шенглонг
63'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
62'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
61'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
60'
Какой промах! Ли Шенглонг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
60'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
60'
Штрафной исполнил Лэй У, после его удара Лу Чжан сделал классный сейв. Угловой
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
59'
Xiuwei Zhang наказан за толчок Шэньчао Ван
58'
Вон Гвон Ген бьет со штрафного в створ, но Лэ Сунь держит все под контролем
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Сюйжи Чжао
Фол, нарушение
56'
Hao Yu наказан за толчок Янг Ксу
56'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
54'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ в офсайде
54'
Ли Шенглонг нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
52'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
52'
Jie Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
50'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
50'
Xiuwei Zhang задерживает мяч рукой
50'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
48'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
48'
И Чжан не смог попасть в створ ударом издали
48'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Янг Ксу наказан за толчок Wei Zhang
46'
Тактическая замена. Yi Liu уходит с поля и его заменяет Пато Алешандре
46'
Тактическая замена. Вэньцзюнь Люй уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
46'
Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Как он промахнулся? Лэй У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Лэй У вышел один-на-один с голкипером...
47'
Вон Гвон Ген ошибается в защите.
47'
Команда Тяньцзинь Цюаньцзянь играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
46'
Отличный пас сделал Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
45'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Офсайд
44'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
44'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
43'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
43'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Янг Ксу наказан за толчок Hao Yu
42'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Hao Yu
41'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
40'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
39'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
38'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
37'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой справа.
37'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
36'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Xiuwei Zhang сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь переиграл вратаря дальним ударом!
34'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
34'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
33'
Вэньцзюнь Люй нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
33'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
33'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Элкесон Кардосо
32'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГОООООЛ - Сюйжи Чжао Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает ударом головой
31'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
30'
Hao Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
30'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
28'
Шанс! Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
Угловой
28'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
28'
Элкесон Кардосо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
28'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
27'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
27'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Jie Wang не пострадал и надо продолжать игру!
27'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
26'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
26'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
25'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Тактическая замена. Jinzhao Chu уходит с поля и его заменяет Сюйжи Чжао
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
22'
Кэ Сунь сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Янг Ксу изменил счет на табло!
22'
И Чжан ошибается в защите.
21'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
20'
Jie Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Шанхай СИПГ контролирует мяч.
18'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
18'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
17'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
15'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ направляет мяч в штрафную площадку, но Лу Чжан выбегает и ловит мяч
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Цюаньцзянь
14'
Лэй У не смог попасть в створ ударом издали
14'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
11'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
10'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Xiuwei Zhang пострадал.
10'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
9'
Yiming Liu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ подал угловой слева.
8'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Шанхай СИПГ начинает контратаку
8'
Тяньцзинь Цюаньцзянь контролирует мяч.
7'
Вон Гвон Ген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Элкесон Кардосо оказался на газоне.
6'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
Удар от ворот произведет Шанхай СИПГ
5'
ШАНС! Янг Ксу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
4'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Описание гола
2'
Г О О О О Л - И Чжан забивает!
2'
Плохо сыграл Вон Гвон Ген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
2'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шанхай СИПГ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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