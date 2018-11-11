Стадион: Haihe Stadium
3:2
Конец матча
0:1
2' ГолИ Чжан
1:1
22' ГолXu Yang I
2:1
31' ГолСюйжи Чжао
3:1
35' ГолXu Yang I
3:2
69' Гол в свои воротаLiu Yiming
88' Красная карточкаXu Yang I
90' Желтая карточкаHao Yu
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Тяньцзинь Цюаньцзянь вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
94'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь идет с мячом вперед на обострение...
94'
Hao Yu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
94'
Судья сигнализирует, что Hao Yu из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
93'
93'
92'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
91'
Тактическая замена. Wei Zhang уходит с поля и его заменяет Huachen Zhang
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
90'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
90'
Матч возобновлен
89'
После оценки ситуации рефери решает изменить карточку для Янг Ксу
89'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
88'
УДАЛЕНИЕ! - Янг Ксу удален за серьёзный фол
88'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь опасно и грубо сыграл. И Чжан пострадал.
87'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
87'
87'
Шэньчао Ван из команды Шанхай СИПГ идет с мячом вперед на обострение...
87'
Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Лу Чжан пострадал.
86'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направляет мяч в штрафную площадку, но Лу Чжан выбегает и ловит мяч
86'
85'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал И Чжан
85'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
84'
84'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Jie Wang
83'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ в офсайде
82'
Янг Ксу наказан за толчок Ли Шенглонг
82'
Jie Wang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает неудачный навес.
82'
Назначен штрафной. Пострадал Пато Алешандре, его свалил Шэньчао Ван.
81'
Xiuwei Zhang возвращается на поле.
81'
Хуэй-Кан Цай возвращается на поле.
81'
81'
Шанс! Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
81'
Пато Алешандре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Матч возобновлен
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Хуэй-Кан Цай получил травму и медбригада забирает его с поля.
81'
Ох, нехорошо это выглядит. Xiuwei Zhang получил травму и медбригада забирает его с поля.
80'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
79'
Хуэй-Кан Цай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Xiuwei Zhang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Судья сигнализирует, что И Чжан из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
79'
Янг Ксу возвращается на поле.
78'
Матч возобновлен
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Ксу получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Янг Ксу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
77'
76'
76'
И Чжан не смог попасть в створ ударом издали
76'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
Yiming Liu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
75'
Судья сигнализирует, что Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Xiuwei Zhang
75'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
74'
74'
74'
74'
73'
72'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
72'
70'
Тяньцзинь Цюаньцзянь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
69'
Сюйжи Чжао получил травму и заменен. Wei Wu выходит на поле.
69'
Г О О О О Л - Yiming Liu уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
69'
Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
69'
68'
Cheng Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Матч возобновлен
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Сюйжи Чжао получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Сюйжи Чжао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Шэньчао Ван
67'
67'
66'
Cheng Zhang наказан за толчок Ли Шенглонг
66'
66'
Янг Ксу наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
66'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
65'
Шанс! Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
65'
65'
Xiuwei Zhang наказан за толчок Оскар дос Сантос
64'
64'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Пато Алешандре нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Ли Шенглонг
63'
62'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Кэ Сунь
62'
61'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
61'
60'
Какой промах! Ли Шенглонг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
59'
Xiuwei Zhang наказан за толчок Шэньчао Ван
58'
Вон Гвон Ген бьет со штрафного в створ, но Лэ Сунь держит все под контролем
57'
Судья сигнализирует, что Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Сюйжи Чжао
56'
56'
Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
55'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ в офсайде
54'
Ли Шенглонг нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
52'
Матч возобновлен
52'
Jie Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
50'
50'
Xiuwei Zhang задерживает мяч рукой
50'
Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
49'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Пато Алешандре
48'
48'
И Чжан не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Игрок из команды Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
47'
Ли Шенглонг из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Тактическая замена. Yi Liu уходит с поля и его заменяет Пато Алешандре
46'
Тактическая замена. Вэньцзюнь Люй уходит с поля и его заменяет Binbin Chen
46'
Тактическая замена. Элкесон Кардосо уходит с поля и его заменяет Ли Шенглонг
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Как он промахнулся? Лэй У имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
47'
ШАНС! Лэй У вышел один-на-один с голкипером...
47'
Вон Гвон Ген ошибается в защите.
47'
Команда Тяньцзинь Цюаньцзянь играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Отличный пас сделал Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Судья сигнализирует, что Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Юнпо Ван
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
44'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
44'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Cheng Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь в офсайде
43'
Шэньчао Ван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
42'
42'
41'
Судья сигнализирует, что Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Hao Yu
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
39'
Лу Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
38'
38'
Wei Zhang из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
Вон Гвон Ген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
35'
Xiuwei Zhang сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь переиграл вратаря дальним ударом!
34'
34'
Тяньцзинь Цюаньцзянь начинает контратаку
33'
Вэньцзюнь Люй нанес удар головой, но Лу Чжан спокойно отбил мяч.
33'
33'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Вон Гвон Ген наказан за толчок Элкесон Кардосо
32'
31'
Юнпо Ван сделал результативную передачу.
31'
ГОООООЛ - Сюйжи Чжао Тяньцзинь Цюаньцзянь забивает ударом головой
31'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
30'
Hao Yu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кэ Сунь из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
30'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
29'
29'
29'
28'
Шанс! Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь пробил головой, но мимо
28'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
28'
Элкесон Кардосо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Юнпо Ван из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь подал угловой слева.
27'
Guan He предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Xiuwei Zhang из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Сюйжи Чжао из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь забрасывает мяч в штрафную.
27'
И Чжан из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Jie Wang не пострадал и надо продолжать игру!
27'
26'
Судья сигнализирует, что Янг Ксу из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь поставил подножку. Пострадал Элкесон Кардосо
26'
Лу Чжан взял и забрал мяч на выходе
26'
25'
25'
Тактическая замена. Jinzhao Chu уходит с поля и его заменяет Сюйжи Чжао
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
24'
23'
22'
Кэ Сунь сделал результативную передачу.
22'
Г О О О О Л - Янг Ксу изменил счет на табло!
22'
И Чжан ошибается в защите.
21'
20'
Jie Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
18'
18'
17'
17'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Jinzhao Chu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ направляет мяч в штрафную площадку, но Лу Чжан выбегает и ловит мяч
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лэй У и Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ.
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
15'
14'
Лэй У не смог попасть в створ ударом издали
14'
13'
13'
13'
12'
12'
12'
11'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь отправил кросс в штрафную...
10'
Хуэй-Кан Цай из команды Шанхай СИПГ опасно и грубо сыграл. Xiuwei Zhang пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Янг Ксу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
9'
9'
8'
Yiming Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
7'
7'
6'
Jinzhao Chu из команды Тяньцзинь Цюаньцзянь играет слишком грубо. Элкесон Кардосо оказался на газоне.
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
5'
5'
ШАНС! Янг Ксу нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Тяньцзинь Цюаньцзянь имеет хороший шанс забить.
4'
3'
2'
Г О О О О Л - И Чжан забивает!
2'
Плохо сыграл Вон Гвон Ген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
2'
Вэньцзюнь Люй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Шанхай СИПГ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haihe Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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