- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: ААМИ Парк
3:0
Второй тайм: 60'
25' Желтая карточкаВалери Карл
1:0
30' ГолХонда Кейсуке
2:0
35' ГолТроизи Джеймс
44' Желтая карточкаАнтонис Терри
3:0
45' ГолCorey Brown
|
25'
30'
1:0
35'
2:0
44'
45'
3:0
Состав команд
14
Thomas
Deng
21
Валери
Карл
15
Kye
Rowles
20
Сиссе
Калифа
13
О'Нил
Эйден
10
Оар
Томас
11
Connor
Pain
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 14 Thomas Deng Защитник
- 5 Нидермайер Георг Защитник
- 3 Corey Brown Защитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 4 Хонда Кейсуке Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 8 Антонис Терри Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 22 Анселл Николас Защитник
- 11 Тойвонен Ола Нападающий
- 19 Rahmat Akbari
- 16 Хоуп Джош
- Главный тренер: Kevin Muscat
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 15 Kye Rowles Защитник
- 20 Сиссе Калифа Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 3 Клисби Джек Защитник
- 13 О'Нил Эйден Полузащитник
- 22 Меллинг Джейкоб Полузащитник
- 10 Оар Томас Полузащитник
- 8 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 44 Маккормак Росс Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Хул Эндрю Полузащитник
- 23 Mario Shabow
- 25 Jordan Murray
- 18 Matthew Millar
- 12 Adam Pearce
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 03.11.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.10.2018 Мельбурн Виктори 2:3 Перт Глори ЭЛ
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.08.2018 АПИА Лейхардт Тайгерз 3:2 Мельбурн Виктори КФ
- 07.08.2018 Перт Глори 0:1 Мельбурн Виктори КФ
- 05.05.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 18.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +1 =7 -12)
- 04.11.2018 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 27.10.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.08.2018 Аделаида Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз КФ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Сентрал Кост Маринерз: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.12.2016 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 06.03.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.01.2016 Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.04.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.12.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.03.2014 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.02.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 29.11.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.02.2013 Сентрал Кост Маринерз 6:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.01.2013 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 17.11.2012 Мельбурн Виктори 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.02.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Сидней
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Мельбурн Виктори
|3:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|8.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|0:3
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Corey Brown бьет в цель!
44'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке бьет в цель!
25'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация