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Стадион:
Мельбурн Виктори
3:0
Второй тайм: 60'
Сентрал Кост Маринерз
0'
25' Желтая карточка
Валери Карл
1:0
30' Гол
Хонда Кейсуке
2:0
35' Гол
Троизи Джеймс
44' Желтая карточка
Антонис Терри
3:0
45' Гол
Corey Brown
60'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Corey Brown бьет в цель!
Желтая карточка
44'
Антонис Терри получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Троизи Джеймс бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Хонда Кейсуке бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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