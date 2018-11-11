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Стадион:
Гронинген
0:0
Первый тайм: 25'
Херенвен
0' 25'
Первый тайм
24'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Доан Рицу из команды Гронинген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Конголо Родни из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кассьерра Матео
23'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
21'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Гронинген контролирует мяч.
16'
Зенели Арбер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
16'
Пири Кик из команды Херенвен увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
15'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Офсайд
14'
Кассьерра Матео из команды Гронинген в офсайде
14'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
14'
Влап Михел из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
13'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кассьерра Матео из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Удар от ворот произведет Херенвен
11'
Вормердам Дьянго не смог попасть в створ ударом издали
11'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Херенвен контролирует мяч.
9'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Гронинген контролирует мяч.
5'
Гронинген контролирует мяч.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
5'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кассьерра Матео
3'
Влап Михел из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Удар от ворот произведет Херенвен
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Гронинген начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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