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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Состав команд
24
Хабот
Юлиан
10
Махи
Мимаун
5
Пири
Кик
10
Ринстра
Бен
18
Влап
Михел
21
Кобаяси
Юки
13
Зенели
Арбер
Гронинген 4-4-2
- Основной состав
- 1 Падт Серджио Вратарь
- 42 Зеефейк Дейовайзио Защитник
- 4 Те Вирик Мик Защитник
- 24 Хабот Юлиан Защитник
- 29 Хандверкер Тим Защитник
- 7 Доан Рицу Полузащитник
- 5 Мемишевич Самир Полузащитник
- 6 Рейс Людовит Полузащитник
- 21 Вормердам Дьянго Полузащитник
- 9 Кассьерра Матео Нападающий
- 10 Махи Мимаун Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Бегуа Кевин Вратарь
- 31 Хукстра Ян Вратарь
- 20 Абсалем Амир Защитник
- 12 Крамер Ларс II Защитник
- 36 Ван Де Лои Томми Полузащитник
- 23 Хрустиц Айдин Полузащитник
- 18 Морейра Ахмад Мендес Нападающий
- 22 Брей Майкл Нападающий
- 14 Антуна Уриэль Нападающий
- 11 Jannik Pohl Нападающий
- 33 Tim Freriks
- 58 Daniel van Kaam
- Главный тренер: Бёйс Данни
Херенвен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хан Уорнер Вратарь
- 2 Флоранюс Шерел Защитник
- 15 Конголо Родни Защитник
- 14 Бюлтхейс Дэйв Защитник
- 5 Пири Кик Защитник
- 10 Ринстра Бен Полузащитник
- 18 Влап Михел Полузащитник
- 8 Торсби Мортен Полузащитник
- 21 Кобаяси Юки Нападающий
- 9 Ламмерс Сэм Нападающий
- 13 Зенели Арбер Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Беднарек Филип Вратарь
- 24 Доорнбюс Тревор Вратарь
- 16 Вауденберг Лукас Защитник
- 4 Несс Николай Защитник
- 26 Брюин Джорди Полузащитник
- 19 Ван Амерсфоорт Пелле Полузащитник
- 35 Хорнкамп Ииц Нападающий
- 17 Михайлович Неманья Нападающий
- 11 Ван Берген Митчелл Нападающий
- 7 Рохас Марко Нападающий
- Главный тренер: Рикеринк Ян Олде
Предыдущие игры
Гронинген (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 02.11.2018 Эксельсиор 2:4 Гронинген Э
- 27.10.2018 Гронинген 1:2 ПСВ Э
- 21.10.2018 Хераклес 4:1 Гронинген Э
- 06.10.2018 АДО Ден Хааг 1:0 Гронинген Э
- 30.09.2018 Гронинген 1:1 Утрехт Э
- 27.09.2018 Гронинген 0:2 Твенте К
- 23.09.2018 Гронинген 1:3 АЗ Алкмаар Э
- 15.09.2018 Аякс 3:0 Гронинген Э
- 02.09.2018 Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Э
- 25.08.2018 Де Графсхап 0:1 Гронинген Э
- 17.08.2018 Гронинген 0:1 Виллем II Э
- 12.08.2018 Витесс 5:1 Гронинген Э
- 04.08.2018 Гронинген 0:0 Кан ТМК
- 29.07.2018 Гронинген 0:0 Вердер ТМК
- 24.07.2018 Де Графсхап 1:3 Гронинген ТМК
- 21.07.2018 Гронинген 0:1 Эммен ТМК
- 18.07.2018 Гронинген 0:1 Юрдинген ТМК
- 13.07.2018 Гронинген 2:1 Меппен ТМК
- 07.07.2018 Феан-58 0:16 Гронинген ТМК
- 04.07.2018 Нейв-Буйнен 1:2 Гронинген ТМК
Херенвен (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.11.2018 Херенвен 1:1 Эммен Э
- 31.10.2018 Гроене Стер 1:3 Херенвен К
- 28.10.2018 АЗ Алкмаар 2:3 Херенвен Э
- 20.10.2018 Херенвен 0:4 Аякс Э
- 06.10.2018 Де Графсхап 0:5 Херенвен Э
- 29.09.2018 Херенвен 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 26.09.2018 Катвийк 0:1 Херенвен К
- 22.09.2018 Эксельсиор 3:3 Херенвен Э
- 16.09.2018 Херенвен 3:5 Хераклес Э
- 06.09.2018 Херенвен 0:1 ПЕК Зволле ТМК
- 01.09.2018 ВВВ-Венло 1:1 Херенвен Э
- 26.08.2018 Херенвен 3:5 Фейеноорд Э
- 19.08.2018 Херенвен 1:1 Витесс Э
- 10.08.2018 ПЕК Зволле 2:3 Херенвен Э
- 04.08.2018 Херенвен 1:3 Леванте ТМК
- 28.07.2018 Хоффенхайм 8:2 Херенвен ТМК
- 21.07.2018 Херенвен 2:1 Кайсериспор ТМК
- 18.07.2018 Херенвен 1:1 Твенте ТМК
- 07.07.2018 Херенвен 3:3 Боруссия-2 М ТМК
- 03.07.2018 Стиенс 0:12 Херенвен ТМК
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Херенвен: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 08.04.2018 Херенвен 1:1 Гронинген Эредивизие
- 13.08.2017 Гронинген 3:3 Херенвен Эредивизие
- 29.01.2017 Херенвен 0:0 Гронинген Эредивизие
- 15.10.2016 Гронинген 0:3 Херенвен Эредивизие
- 01.05.2016 Херенвен 1:2 Гронинген Эредивизие
- 13.09.2015 Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие
- 22.02.2015 Херенвен 3:1 Гронинген Эредивизие
- 07.12.2014 Гронинген 1:1 Херенвен Эредивизие
- 09.02.2014 Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие
- 15.09.2013 Херенвен 4:2 Гронинген Эредивизие
- 07.04.2013 Гронинген 3:1 Херенвен Эредивизие
- 21.10.2012 Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие
- 31.03.2012 Гронинген 1:3 Херенвен Эредивизие
- 11.09.2011 Херенвен 3:0 Гронинген Эредивизие
- 30.01.2011 Херенвен 1:4 Гронинген Эредивизие
- 17.10.2010 Гронинген 1:0 Херенвен Эредивизие
- 20.01.2010 Гронинген 2:0 Херенвен Эредивизие
- 12.09.2009 Херенвен 0:1 Гронинген Эредивизие
- 07.03.2009 Херенвен 2:1 Гронинген Премьер-лига
- 28.12.2008 Гронинген 2:3 Херенвен Премьер-лига
Гронинген
Херенвен
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|43 - 5
|36
|2.
|Аякс
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|30 - 4
|28
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|4.
|Хераклес
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 22
|20
|5.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Витесс
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|7.
|Утрехт
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 14
|18
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|21 - 18
|15
|9.
|Херенвен
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|24 - 25
|15
|10.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|23 - 24
|13
|11.
|Виллем II
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 23
|13
|12.
|Эммен
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 26
|13
|13.
|Эксельсиор
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|14.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|15.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|16.
|Де Графсхап
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|12 - 26
|10
|17.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|10 - 23
|8
|18.
|НАК Бреда
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|13 - 27
|8
Первый тайм
24'
23'
23'
23'
Судья сигнализирует, что Конголо Родни из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кассьерра Матео
23'
Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Пири Кик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
21'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Матч возобновлен
21'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
20'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
19'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
18'
17'
16'
Зенели Арбер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
15'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Хандверкер Тим из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
14'
Кассьерра Матео из команды Гронинген в офсайде
14'
Зеефейк Дейовайзио из команды Гронинген делает пас партнеру.
14'
Влап Михел из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
13'
Бюлтхейс Дэйв выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Флоранюс Шерел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кассьерра Матео из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
11'
Вормердам Дьянго не смог попасть в створ ударом издали
11'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хандверкер Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Зенели Арбер из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Зеефейк Дейовайзио
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
9'
Херенвен контролирует мяч.
9'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
5'
5'
Судья сигнализирует, что Махи Мимаун из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
5'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
4'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кассьерра Матео
3'
Влап Михел из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Гронинген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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