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Стадион:
Левангер
0:0
Первый тайм: 21'
Саннес УЛФ
0' 21'
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TOBB Arena Levanger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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