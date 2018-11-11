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Стадион: TOBB ARENA Levanger
0:0
Первый тайм: 21'
Состав команд
Левангер 4-3-3
- Основной состав
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 15 Haavard Kleven Lorentsen Защитник
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 16 Simen Raaen Sandmael Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Нападающий
- 11 Kasper Nissen Нападающий
- 20 Adrian Olsen Teigen Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 7 Andreas Peterson Полузащитник
- 21 Solomon Duah Нападающий
- 13 Robert Stene Нападающий
- 9 Ermal Hajdari Нападающий
- 32 Sander Sundnes
- 28 Jonathan Lein Valberg
- Главный тренер: Roger Naustan
Саннес УЛФ 4-1-4-1
- Основной состав
- 92 Nicklas Frenderup Вратарь
- 4 Axel Kryger Защитник
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 21 Herman Kleppa Защитник
- 18 Bjoernar Holmvik Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien Полузащитник
- 2 Akinbola Akinyemi Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 24 Брикс Кристиан Полузащитник
- 14 Akinsola Akinyemi Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 7 Нисья Видар Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Левангер (последние 20 матчей: +1 =4 -15)
- 04.11.2018 Олесунн 4:0 Левангер ПД
- 28.10.2018 Левангер 0:3 Нутодден ПД
- 21.10.2018 Левангер 0:1 Флурё ПД
- 07.10.2018 Ерв 0:0 Левангер ПД
- 30.09.2018 Левангер 1:4 Стрёммен ПД
- 23.09.2018 Хам-Кам 2:2 Левангер ПД
- 16.09.2018 Левангер 0:1 Нест-Сотра ПД
- 02.09.2018 Викинг 3:0 Левангер ПД
- 26.08.2018 Левангер 1:1 Конгсвингер ПД
- 19.08.2018 Улленсакер-Киса 3:2 Левангер ПД
- 12.08.2018 Левангер 1:2 Тромсдален ПД
- 05.08.2018 Согндаль 5:1 Левангер ПД
- 29.07.2018 Левангер 1:2 Осане ПД
- 22.07.2018 Мьёндален 4:0 Левангер ПД
- 01.07.2018 Левангер 2:3 Улленсакер-Киса ПД
- 24.06.2018 Осане 3:3 Левангер ПД
- 17.06.2018 Левангер 0:4 Мьёндален ПД
- 10.06.2018 Конгсвингер 2:1 Левангер ПД
- 03.06.2018 Левангер 1:2 Согндаль ПД
- 27.05.2018 Флурё 0:2 Левангер ПД
Саннес УЛФ (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 04.11.2018 Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам ПД
- 28.10.2018 Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ ПД
- 21.10.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра ПД
- 07.10.2018 Саннес УЛФ 1:0 Согндаль ПД
- 30.09.2018 Осане 0:2 Саннес УЛФ ПД
- 23.09.2018 Саннес УЛФ 1:1 Нутодден ПД
- 16.09.2018 Флурё 1:3 Саннес УЛФ ПД
- 02.09.2018 Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 25.08.2018 Саннес УЛФ 3:0 Викинг ПД
- 19.08.2018 Ерв 1:1 Саннес УЛФ ПД
- 12.08.2018 Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален ПД
- 07.08.2018 Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ ПД
- 29.07.2018 Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 01.07.2018 Саннес УЛФ 3:0 Осане ПД
- 24.06.2018 Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Нутодден 1:0 Саннес УЛФ ПД
- 02.06.2018 Саннес УЛФ 0:3 Конгсвингер ПД
- 27.05.2018 Мьёндален 1:0 Саннес УЛФ ПД
Последние игры между собой
Левангер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Саннес УЛФ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
- 15.04.2018 Саннес УЛФ 1:0 Левангер Первый дивизион
- 10.09.2017 Саннес УЛФ 2:2 Левангер Первый дивизион
- 09.04.2017 Левангер 0:1 Саннес УЛФ Первый дивизион
- 18.09.2016 Левангер 0:2 Саннес УЛФ Первый дивизион
- 29.06.2016 Саннес УЛФ 1:1 Левангер Первый дивизион
- 18.10.2015 Саннес УЛФ 2:3 Левангер Первый дивизион
- 26.04.2015 Левангер 0:0 Саннес УЛФ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|0:0
|30
|19
|2
|9
|65 - 43
|59
|2.
|Мьёндален
|0:0
|30
|16
|10
|4
|47 - 24
|58
|3.
|Олесунн
|0:0
|30
|17
|6
|7
|57 - 31
|57
|4.
|Согндаль
|0:0
|30
|15
|7
|8
|47 - 30
|52
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|30
|12
|7
|11
|58 - 46
|43
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|30
|11
|10
|9
|58 - 47
|43
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|30
|12
|6
|12
|44 - 43
|42
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 41
|41
|9.
|Тромсдален
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 47
|41
|10.
|Саннес УЛФ
|0:0
|30
|10
|10
|10
|39 - 44
|40
|11.
|Стрёммен
|0:0
|30
|12
|3
|15
|49 - 52
|39
|12.
|Ерв
|0:0
|30
|8
|12
|10
|31 - 40
|36
|13.
|Нутодден
|0:0
|30
|9
|7
|14
|35 - 40
|34
|14.
|Осане
|0:0
|30
|9
|7
|14
|38 - 56
|34
|15.
|Флурё
|0:0
|30
|8
|4
|18
|27 - 57
|28
|16.
|Левангер
|0:0
|30
|3
|7
|20
|29 - 67
|16
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TOBB Arena Levanger. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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