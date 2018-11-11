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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стрёммен
Состав команд
18
Charles
Ezeh
20
Moses
Ebiye
Стрёммен 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Simon Thomas I Вратарь
- 5 Бьорккьяер Сверре Защитник
- 8 Mathias Blaarud Защитник
- 4 Kristian Jahr Защитник
- 3 Victor Grodaas Защитник
- 17 Oeystein Vestvatn Полузащитник
- 18 Charles Ezeh Полузащитник
- 6 Anders Dieserud Полузащитник
- 14 Sindre M. Hansen Полузащитник
- 20 Moses Ebiye Нападающий
- 9 Alexander Ruud Tveter Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Stian Bolstad Вратарь
- 21 Johannes Groedtlien Защитник
- 23 Paal Steffen Andresen Защитник
- 19 Emil Sildnes Полузащитник
- 11 Ulrich Ness Полузащитник
- 10 Mustafa Achrifi Полузащитник
- 31 Simen Melby
- Главный тренер: Espen Olsen
Олесунн 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ли Андреас Вратарь
- 3 Гретарссон Даниэль Защитник
- 5 Oddbjoern Lie Защитник
- 4 Гроннер Йонас Защитник
- 30 Ткалчич Никола Полузащитник
- 11 Трандарсон Арон-Элис Полузащитник
- 8 Карлсен Фредрик Полузащитник
- 17 Фет Сондре Полузащитник
- 16 Joergen Hatlehol Полузащитник
- 14 Pape Habib Gueye Нападающий
- 10 Фридьонссон Хольмберт Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Tarjei Aase Omenaas Вратарь
- 19 Мид Джернейд Защитник
- 22 Adam Oern Arnarson Полузащитник
- 7 Erikson Lima Полузащитник
- 23 Агдестейн Торбьерн Нападающий
- 21 Jens Hauge Нападающий
- 28 Haavard Breivik
- Главный тренер: Lars Bohinen
Предыдущие игры
Стрёммен (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 04.11.2018 Осане 0:5 Стрёммен ПД
- 28.10.2018 Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ ПД
- 21.10.2018 Нутодден 1:1 Стрёммен ПД
- 07.10.2018 Стрёммен 2:0 Флурё ПД
- 30.09.2018 Левангер 1:4 Стрёммен ПД
- 23.09.2018 Ерв 1:0 Стрёммен ПД
- 16.09.2018 Стрёммен 3:2 Хам-Кам ПД
- 02.09.2018 Нест-Сотра 0:2 Стрёммен ПД
- 26.08.2018 Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 19.08.2018 Викинг 2:0 Стрёммен ПД
- 14.08.2018 Стрёммен 1:0 Согндаль ПД
- 05.08.2018 Мьёндален 1:0 Стрёммен ПД
- 29.07.2018 Стрёммен 2:6 Конгсвингер ПД
- 22.07.2018 Тромсдален 3:2 Стрёммен ПД
- 01.07.2018 Стрёммен 1:6 Викинг ПД
- 24.06.2018 Конгсвингер 1:2 Стрёммен ПД
- 17.06.2018 Стрёммен 1:3 Тромсдален ПД
- 10.06.2018 Флурё 2:1 Стрёммен ПД
- 03.06.2018 Стрёммен 1:0 Нутодден ПД
- 27.05.2018 Согндаль 5:1 Стрёммен ПД
Олесунн (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.11.2018 Олесунн 4:0 Левангер ПД
- 28.10.2018 Согндаль 2:0 Олесунн ПД
- 23.10.2018 Олесунн 1:3 Викинг ПД
- 07.10.2018 Хам-Кам 1:3 Олесунн ПД
- 30.09.2018 Олесунн 1:1 Ерв ПД
- 25.09.2018 Мьёндален 2:0 Олесунн ПД
- 16.09.2018 Олесунн 2:1 Конгсвингер ПД
- 02.09.2018 Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн ПД
- 29.08.2018 Ерв 0:3 Олесунн ПД
- 26.08.2018 Олесунн 0:1 Нест-Сотра ПД
- 19.08.2018 Тромсдален 2:2 Олесунн ПД
- 12.08.2018 Флурё 1:4 Олесунн ПД
- 05.08.2018 Олесунн 1:0 Осане ПД
- 29.07.2018 Нутодден 1:1 Олесунн ПД
- 22.07.2018 Олесунн 4:0 Саннес УЛФ ПД
- 24.06.2018 Олесунн 3:0 Нутодден ПД
- 17.06.2018 Саннес УЛФ 1:2 Олесунн ПД
- 10.06.2018 Олесунн 3:2 Улленсакер-Киса ПД
- 03.06.2018 Нест-Сотра 1:0 Олесунн ПД
- 27.05.2018 Олесунн 1:2 Хам-Кам ПД
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Олесунн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 16.05.2018 Олесунн 2:2 Стрёммен Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|0:0
|30
|19
|2
|9
|65 - 43
|59
|2.
|Мьёндален
|0:0
|30
|16
|10
|4
|47 - 24
|58
|3.
|Олесунн
|0:0
|30
|17
|6
|7
|57 - 31
|57
|4.
|Согндаль
|0:0
|30
|15
|7
|8
|47 - 30
|52
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|30
|12
|7
|11
|58 - 46
|43
|6.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|30
|11
|10
|9
|58 - 47
|43
|7.
|Хам-Кам
|1:0
|30
|12
|6
|12
|44 - 43
|42
|8.
|Нест-Сотра
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 41
|41
|9.
|Тромсдален
|0:0
|30
|11
|8
|11
|42 - 47
|41
|10.
|Саннес УЛФ
|0:0
|30
|10
|10
|10
|39 - 44
|40
|11.
|Стрёммен
|0:0
|30
|12
|3
|15
|49 - 52
|39
|12.
|Ерв
|0:0
|30
|8
|12
|10
|31 - 40
|36
|13.
|Нутодден
|0:0
|30
|9
|7
|14
|35 - 40
|34
|14.
|Осане
|0:0
|30
|9
|7
|14
|38 - 56
|34
|15.
|Флурё
|0:0
|30
|8
|4
|18
|27 - 57
|28
|16.
|Левангер
|0:0
|30
|3
|7
|20
|29 - 67
|16
Первый тайм
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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