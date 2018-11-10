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3:0
Второй тайм: 47'
1:0
3' ГолКордоба Джон
31' Желтая карточкаТеродде Симон
2:0
42' ГолТеродде Симон
|
3'
1:0
31'
42'
2:0
46'
3:0
Состав команд
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
13
Шауб
Луис
15
Кордоба
Джон
26
Гонтер
Сёрен
16
Хайзе
Филип
20
Эберт
Патрик
10
Aias
Aosman
Кёльн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Хорн Тимо Вратарь
- 2 Шмиц Бенно Защитник
- 22 Мере Хорхе Защитник
- 5 Кцихос Рафаэль Защитник
- 14 Хектор Йонас Защитник
- 13 Шауб Луис Полузащитник
- 6 Хёгер Марко Полузащитник
- 24 Dominick Drexler Полузащитник
- 7 Риссе Марсель Нападающий
- 9 Теродде Симон Нападающий
- 15 Кордоба Джон Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кесслер Томас Вратарь
- 35 Matthias Bader Защитник
- 4 Соренсен Фредерик Защитник
- 36 Niklas Hauptman Полузащитник
- 20 Эзкан Салих Полузащитник
- 21 Козьелло Венсан Полузащитник
- 19 Гирасси Серу Нападающий
- Главный тренер: Рутенбек Штефан
Динамо Дрезден 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Шуберт Маркус Вратарь
- 3 Думич Дарио Защитник
- 6 Marco Hartmann Защитник
- 26 Гонтер Сёрен Защитник
- 2 Вальквист Линус Полузащитник
- 8 Rico Benatelli Полузащитник
- 4 Jannis Nikolaou Полузащитник
- 16 Хайзе Филип Полузащитник
- 20 Эберт Патрик Полузащитник
- 10 Aias Aosman Полузащитник
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Tim Boss Вратарь
- 11 Дульевич Харис Полузащитник
- 40 Erich Berko Полузащитник
- 7 Кройцер Никлас Полузащитник
- 28 Атик Бариш Полузащитник
- 9 Lucas Roeser Нападающий
- 34 Justin Loewe
- Главный тренер: Uwe Neuhaus
Предыдущие игры
Кёльн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.11.2018 Гамбург 1:0 Кёльн Б2
- 31.10.2018 Кёльн 1:1 Шальке 04 К
- 27.10.2018 Кёльн 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.10.2018 Хольштайн Киль 1:1 Кёльн Б2
- 11.10.2018 Васланд-Беверен 0:3 Кёльн ТМК
- 08.10.2018 Кёльн 1:2 Дуйсбург Б2
- 28.09.2018 Арминия 1:3 Кёльн Б2
- 25.09.2018 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б2
- 21.09.2018 Зандхаузен 0:2 Кёльн Б2
- 16.09.2018 Кёльн 3:5 Падерборн Б2
- 02.09.2018 Санкт-Паули 3:5 Кёльн Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 19.08.2018 Динамо Берлин 1:9 Кёльн К
- 13.08.2018 Кёльн 1:1 Унион Берлин Б2
- 04.08.2018 Бохум 0:2 Кёльн Б2
- 20.07.2018 Вердер 0:1 Кёльн ТМК
- 17.07.2018 Кёльн 1:1 Уотфорд ТМК
- 12.05.2018 Вольфсбург 4:1 Кёльн Б
- 05.05.2018 Кёльн 1:3 Бавария Б
- 28.04.2018 Фрайбург 3:2 Кёльн Б
Динамо Дрезден (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 02.11.2018 Динамо Дрезден 3:1 Зандхаузен Б2
- 28.10.2018 Унион Берлин 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 19.10.2018 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.10.2018 Магдебург 2:2 Динамо Дрезден Б2
- 30.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гройтер Фюрт Б2
- 25.09.2018 Бохум 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 22.09.2018 Динамо Дрезден 4:1 Дармштадт Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 14.09.2018 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 26.08.2018 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Б2
- 18.08.2018 Рёдингхаузен 3:2 Динамо Дрезден К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 06.08.2018 Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Б2
- 28.07.2018 Динамо Дрезден 1:2 Астон Вилла ТМК
- 18.07.2018 Динамо Дрезден 0:0 Хаддерсфилд Таун ТМК
- 13.05.2018 Динамо Дрезден 0:1 Унион Берлин Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
- 28.04.2018 Динамо Дрезден 1:2 Фортуна Б2
- 22.04.2018 Кайзерслаутерн 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 14.04.2018 Динамо Дрезден 0:4 Хольштайн Киль Б2
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Динамо Дрезден: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 13.12.2013 Кёльн 3:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
- 20.07.2013 Динамо Дрезден 1:1 Кёльн Бундеслига 2
- 18.03.2013 Динамо Дрезден 0:2 Кёльн Бундеслига 2
- 08.10.2012 Кёльн 1:1 Динамо Дрезден Бундеслига 2
Кёльн
Динамо Дрезден
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 12
|25
|2.
|Кёльн
|2:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|3.
|Санкт-Паули
|0:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|Гройтер Фюрт
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|5.
|Унион Берлин
|12
|4
|8
|0
|15 - 8
|20
|6.
|Хайденхайм
|0:0
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Динамо Дрезден
|0:2
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|8.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|9.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|10.
|Дармштадт
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Бохум
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|12.
|Ян
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|Арминия
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|15.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|16.
|Дуйсбург
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|12
|1
|6
|5
|14 - 21
|9
|18.
|Ингольштадт
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
Второй тайм
46'
Динамо Дрезден делает замену. Jannis Nikolaou уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
31'
Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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