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Кёльн
3:0
Второй тайм: 47'
Динамо Дрезден
0'
1:0
3' Гол
Кордоба Джон
31' Желтая карточка
Теродде Симон
2:0
42' Гол
Теродде Симон
3:0
46' Гол
 47'
Второй тайм
46'
Динамо Дрезден делает замену. Jannis Nikolaou уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Описание гола
46'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Теродде Симон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Кордоба Джон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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53' 1 Швеция 3 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


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