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Зрители: 7000
Ингольштадт
1:0
Второй тайм: 56'
Арминия
0'
23' Желтая карточка
Бёрнер Юлиан
41' Желтая карточка
Manuel Prietl
1:0
55' Гол
 56'
Второй тайм
Описание гола
55'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Manuel Prietl получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
23'
Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
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