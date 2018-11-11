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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 7000
1:0
Второй тайм: 56'
23' Желтая карточкаБёрнер Юлиан
41' Желтая карточкаManuel Prietl
|
23'
41'
55'
1:0
Состав команд
26
Нойман
Фил
34
Матип
Марвин
23
Краусе
Робин
13
Бёрнер
Юлиан
6
Шюц
Том
32
Keanu
Staude
Ингольштадт 3-5-2
- Основной состав
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 26 Нойман Фил Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 2 Frederic Ananou Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 23 Краусе Робин Полузащитник
- 7 Кершбаумер Константин Полузащитник
- 6 Paulo Silva Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 14 Osayamen Osawe Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 19 Гауз Марсель Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- 35 Бенсхоп Чарлисон Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Арминия 4-4-2
- Основной состав
- 25 Philipp Klewin Вратарь
- 23 Клаусс Джонатан Защитник
- 3 Берендт Бриан Защитник
- 13 Бёрнер Юлиан Защитник
- 4 Лукоки Андерсон Защитник
- 7 Вайраух Патрик Полузащитник
- 19 Manuel Prietl Полузащитник
- 6 Шюц Том Полузащитник
- 32 Keanu Staude Полузащитник
- 14 Эдмундссон Йохан Нападающий
- 9 Клос Фабиан Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Хартерц Флориан Защитник
- 11 Зальгер Штефан Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 20 Nils Seufert Полузащитник
- 21 Фогльзаммер Андреас Нападающий
- 17 Prince Osei Owusu Нападающий
- 40 Baboucarr Gaye
- Главный тренер: Сайбен Джефф
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 03.11.2018 Хольштайн Киль 2:2 Ингольштадт Б2
- 28.10.2018 Ингольштадт 1:1 Дуйсбург Б2
- 19.10.2018 Зандхаузен 4:0 Ингольштадт Б2
- 07.10.2018 Ингольштадт 1:2 Падерборн Б2
- 01.10.2018 Ингольштадт 1:2 Унион Берлин Б2
- 25.09.2018 Кёльн 2:1 Ингольштадт Б2
- 21.09.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 16.09.2018 Бохум 6:0 Ингольштадт Б2
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Магдебург 1:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2018 Падерборн 2:1 Ингольштадт К
- 10.08.2018 Ингольштадт 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 04.08.2018 Ян 2:1 Ингольштадт Б2
- 29.07.2018 Боруссия М 0:1 Ингольштадт ТМК
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 13.05.2018 Ингольштадт 1:3 Кайзерслаутерн Б2
- 06.05.2018 Айнтрахт Бр 0:2 Ингольштадт Б2
- 29.04.2018 Ингольштадт 1:5 Хольштайн Киль Б2
- 22.04.2018 Фортуна 3:0 Ингольштадт Б2
Арминия (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.11.2018 Арминия 1:2 Санкт-Паули Б2
- 31.10.2018 Арминия 0:3 Дуйсбург К
- 27.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Б2
- 23.10.2018 Вердер 2:1 Арминия ТМК
- 20.10.2018 Арминия 2:3 Гройтер Фюрт Б2
- 05.10.2018 Бохум 1:0 Арминия Б2
- 28.09.2018 Арминия 1:3 Кёльн Б2
- 25.09.2018 Дармштадт 1:2 Арминия Б2
- 22.09.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 17.09.2018 Магдебург 0:0 Арминия Б2
- 01.09.2018 Арминия 5:3 Ян Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 19.08.2018 Лок Штендаль 0:5 Арминия К
- 11.08.2018 Арминия 2:1 Динамо Дрезден Б2
- 05.08.2018 Хайденхайм 1:1 Арминия Б2
- 27.07.2018 Арминия 0:1 Вердер ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 13.05.2018 Арминия 0:0 Зандхаузен Б2
- 06.05.2018 Санкт-Паули 1:0 Арминия Б2
- 27.04.2018 Арминия 3:2 Кайзерслаутерн Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Арминия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Бундеслига 2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Бундеслига 2
- 21.02.2014 Арминия 0:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 23.08.2013 Ингольштадт 3:2 Арминия Бундеслига 2
- 06.02.2011 Ингольштадт 1:0 Арминия Бундеслига 2
- 19.09.2010 Арминия 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
Ингольштадт
Арминия
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|13
|8
|3
|2
|17 - 12
|27
|2.
|Кёльн
|13
|7
|3
|3
|32 - 18
|24
|3.
|Санкт-Паули
|13
|7
|2
|4
|19 - 18
|23
|4.
|Унион Берлин
|3:0
|13
|5
|8
|0
|18 - 8
|23
|5.
|Хайденхайм
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Гройтер Фюрт
|0:3
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|7.
|Динамо Дрезден
|13
|5
|3
|5
|17 - 20
|18
|8.
|Ян
|1:1
|13
|4
|6
|3
|22 - 19
|18
|9.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|11.
|Дармштадт
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|12.
|Бохум
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|13
|4
|2
|7
|13 - 18
|14
|14.
|Арминия
|0:0
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|15.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|16.
|Дуйсбург
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|1:1
|13
|1
|7
|5
|15 - 22
|10
|18.
|Ингольштадт
|0:0
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
Второй тайм
55'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Manuel Prietl получил желтую карточку от судьи
23'
Бёрнер Юлиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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