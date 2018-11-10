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Эрцгебирге Ауэ
1:1
Второй тайм: 48'
Гамбург
0'
5' Желтая карточка
Calogero Rizzuto
0:1
21' Гол
Ласогга Пьер-Мишель
1:1
23' Гол
Фандрих Клеменс
31' Желтая карточка
Хант Аарон
48'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
31'
Хант Аарон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Фандрих Клеменс бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Ласогга Пьер-Мишель бьет в цель!
Желтая карточка
5'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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56' 1 Швеция 3 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


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