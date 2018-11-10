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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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1:1
Второй тайм: 48'
5' Желтая карточкаCalogero Rizzuto
0:1
21' ГолЛасогга Пьер-Мишель
1:1
23' ГолФандрих Клеменс
31' Желтая карточкаХант Аарон
|
21'
0:1
23'
1:1
31'
Состав команд
34
Хаас
Даниэль
18
Рапп
Николай
15
Кемпе
Деннис
24
Сакаи
Готоку
14
Хант
Аарон
15
Арп
Янн-Фите
Эрцгебирге Ауэ 3-4-1-2
- Основной состав
- 34 Хаас Даниэль Вратарь
- 18 Рапп Николай Защитник
- 12 Steve Breitkreuz Защитник
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 5 Фандрих Клеменс Полузащитник
- 15 Кемпе Деннис Полузащитник
- 7 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 37 Теструт Паскаль Нападающий
- 10 Назаров Дмитрий II Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Кусич Филип Защитник
- 38 Robert Herrmann Полузащитник
- 25 Выдра Доминик Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Нападающий
- 9 Emmanuel Iyoha Нападающий
- 23 Soeren Bertram Нападающий
- 35 Maximilian Schlosser
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Гамбург 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Поллерсбек Юлиан Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 2 Лакруа Лео Защитник
- 4 Ван Дронгелен Рик Защитник
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 25 Мангаля Орель Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 7 Нарей Халед Нападающий
- 10 Ласогга Пьер-Мишель Нападающий
- 15 Арп Янн-Фите Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Микель Том Вратарь
- 5 Бейтс Дэвид Защитник
- 13 Мориц Кристоф Полузащитник
- 18 Джатта Бейкери Полузащитник
- 19 Винтцаймер Мануэль Нападающий
- 11 Ито Тацуя Нападающий
- 27 Вагноман Жоша
- Главный тренер: Вольф Ханнес
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.11.2018 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 27.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Арминия Б2
- 19.10.2018 Динамо Дрезден 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.10.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Б2
- 29.09.2018 Падерборн 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Зандхаузен Б2
- 23.09.2018 Дуйсбург 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.09.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Санкт-Паули Б2
- 07.09.2018 Вольфсбург 3:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 31.08.2018 Ингольштадт 3:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 25.08.2018 Кёльн 3:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 18.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Майнц К
- 12.08.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Магдебург Б2
- 05.08.2018 Унион Берлин 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 29.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Шальке 04 ТМК
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 22.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Карлсруэ ПОЗПИВБ2
- 18.05.2018 Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ ПОЗПИВБ2
- 13.05.2018 Дармштадт 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.05.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Динамо Дрезден Б2
Гамбург (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 05.11.2018 Гамбург 1:0 Кёльн Б2
- 30.10.2018 Веен Висбаден 0:3 Гамбург К
- 26.10.2018 Магдебург 0:1 Гамбург Б2
- 21.10.2018 Гамбург 0:0 Бохум Б2
- 05.10.2018 Дармштадт 1:2 Гамбург Б2
- 30.09.2018 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Б2
- 27.09.2018 Гройтер Фюрт 0:0 Гамбург Б2
- 23.09.2018 Гамбург 0:5 Ян Б2
- 18.09.2018 Динамо Дрезден 0:1 Гамбург Б2
- 15.09.2018 Гамбург 3:2 Хайденхайм Б2
- 27.08.2018 Гамбург 3:0 Арминия Б2
- 18.08.2018 Эрндтебрюк 3:5 Гамбург К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Зандхаузен 0:3 Гамбург Б2
- 03.08.2018 Гамбург 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 28.07.2018 Гамбург 3:1 Монако ТМК
- 21.07.2018 Гамбург 2:1 Сток Сити ТМК
- 14.07.2018 Рапид Вена 1:2 Гамбург ТМК
- 11.07.2018 ЦСКА Москва 0:1 Гамбург ТМК
- 12.05.2018 Гамбург 2:1 Боруссия М Б
Эрцгебирге Ауэ
Гамбург
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1:1
|13
|7
|4
|2
|15 - 12
|25
|2.
|Кёльн
|2:0
|13
|7
|3
|3
|26 - 17
|24
|3.
|Санкт-Паули
|0:0
|13
|7
|2
|4
|18 - 17
|23
|4.
|Гройтер Фюрт
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|5.
|Унион Берлин
|12
|4
|8
|0
|15 - 8
|20
|6.
|Хайденхайм
|0:0
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Динамо Дрезден
|0:2
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|8.
|Падерборн
|13
|4
|6
|3
|26 - 24
|18
|9.
|Хольштайн Киль
|13
|4
|6
|3
|22 - 21
|18
|10.
|Дармштадт
|12
|5
|2
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Бохум
|12
|4
|5
|3
|21 - 15
|17
|12.
|Ян
|12
|4
|5
|3
|21 - 18
|17
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 16
|15
|14.
|Арминия
|12
|3
|3
|6
|15 - 20
|12
|15.
|Зандхаузен
|13
|2
|4
|7
|13 - 20
|10
|16.
|Дуйсбург
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|17.
|Магдебург
|12
|1
|6
|5
|14 - 21
|9
|18.
|Ингольштадт
|12
|1
|4
|7
|12 - 26
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
31'
Хант Аарон получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Фандрих Клеменс бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Ласогга Пьер-Мишель бьет в цель!
5'
Calogero Rizzuto получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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