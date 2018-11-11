Стадион: Cars Jeans Stadium
0:1
Второй тайм: 56'
0:1
50' ГолТил Гуус
Второй тайм
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
55'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар в офсайде
55'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
54'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
54'
53'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
53'
53'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
52'
52'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
51'
50'
Хацидиакос Пантелис сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Тил Гуус вбил мяч с отскока в сетку!
50'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
50'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
50'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сёнтьенс Матс оказался на газоне.
49'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сёнтьенс Матс оказался на газоне.
49'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
49'
48'
48'
Безумный фол. Гудмундссон Альберт грубо играет против соперника. Пострадал Иммерс Лекс
47'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
47'
46'
Идрисси Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
46'
Госсенс Джон мяч отрикошетил от ворот
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
46'
46'
Тил Гуус наказан за толчок Иммерс Лекс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
44'
Шанс! Куйперс Ник из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
44'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
43'
Хой Элсон мяч отрикошетил от ворот
43'
42'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
41'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
39'
Нецид Томаш наказан за толчок Оуведжан Томас
39'
38'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направляет мяч в штрафную площадку, но Цвинкелс Роберт выбегает и ловит мяч
38'
37'
36'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
36'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
34'
Сёнтьенс Матс наказан за толчок Кюйперс Бас
33'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серж Канон
33'
32'
32'
32'
ШАНС! Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
30'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
30'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
29'
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
27'
26'
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
24'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
21'
20'
20'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
19'
18'
18'
ШАНС! Гудмундссон Альберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Тил Гуус оказался на газоне.
17'
17'
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
15'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
14'
Оуведжан Томас наказан за толчок Трупе Джованни
13'
12'
12'
12'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
11'
Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
10'
10'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
9'
7'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
7'
6'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
6'
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
4'
Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
АЗ Алкмаар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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