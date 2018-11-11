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Стадион:
АДО Ден Хааг
0:1
Второй тайм: 56'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
50' Гол
Тил Гуус
56'
Второй тайм
55'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Офсайд
55'
Махер Адам II из команды АЗ Алкмаар в офсайде
55'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
Угловой
55'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
54'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
54'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
53'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Махер Адам II оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
53'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
52'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Офсайд
52'
Нецид Томаш из команды АДО Ден Хааг в офсайде
51'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Хацидиакос Пантелис сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Тил Гуус вбил мяч с отскока в сетку!
50'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
50'
Оуведжан Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
Фол, нарушение
50'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сёнтьенс Матс оказался на газоне.
Фол, нарушение
49'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Сёнтьенс Матс оказался на газоне.
49'
Влаар Рон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
49'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Гудмундссон Альберт грубо играет против соперника. Пострадал Иммерс Лекс
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
47'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
46'
Идрисси Уссама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
46'
Госсенс Джон мяч отрикошетил от ворот
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
46'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
46'
Тил Гуус наказан за толчок Иммерс Лекс
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
45'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
44'
Шанс! Куйперс Ник из команды АДО Ден Хааг пробил головой, но мимо
Угловой
44'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
43'
Хой Элсон мяч отрикошетил от ворот
43'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
42'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Куйперс Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
[player1] из команды [team] отправил кросс в штрафную...
41'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
40'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
39'
Нецид Томаш наказан за толчок Оуведжан Томас
39'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар направляет мяч в штрафную площадку, но Цвинкелс Роберт выбегает и ловит мяч
38'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
36'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар в офсайде
36'
АЗ Алкмаар имеет хороший шанс забить.
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
34'
Сёнтьенс Матс наказан за толчок Кюйперс Бас
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Серж Канон
33'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
32'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
32'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
32'
ШАНС! Эль-Хайяти Абденассер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Гудмундссон Альберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
30'
Бизот Марко из команды АЗ Алкмаар хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
30'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
30'
Гудмундссон Альберт нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
29'
АДО Ден Хааг контролирует мяч.
29'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Идрисси Уссама оказался на газоне.
27'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
26'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
26'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
25'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
24'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
21'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
20'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 27%, [team2]: 73%.
19'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
19'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
18'
ШАНС! Гудмундссон Альберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Махер Адам II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Трупе Джованни из команды АДО Ден Хааг играет слишком грубо. Тил Гуус оказался на газоне.
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Гудмундссон Альберт из команды АЗ Алкмаар навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
15'
Контроль мяча: [team1]: 29%, [team2]: 71%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
Фол, нарушение
14'
Оуведжан Томас наказан за толчок Трупе Джованни
13'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
12'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
12'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
11'
Свенссон Юнас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
10'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
9'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
Офсайд
7'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
7'
АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Малоне Дион
6'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
5'
Матч возобновлен
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
Травма, повреждение
4'
Сёнтьенс Матс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Госсенс Джон из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
3'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
АЗ Алкмаар контролирует мяч.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
АЗ Алкмаар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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