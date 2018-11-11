Стадион: Van Donge and De Roo Stadion
1:4
Второй тайм: 59'
25' Желтая карточкаХасполат Догукан
25' Желтая карточкаФортеш Джеффри
0:1
31' ГолВан де Бек Донни
43' Желтая карточкаМаттис Эрве
0:2
44' ГолШоне Лассе
0:3
48' ГолВан де Бек Донни
1:3
52' ГолМессауд Али
1:4
59' ГолДольберг Каспер
Второй тайм
59'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер записал гол на свой счет!
58'
Хорошую попытку сделал Бюрнет Лоренцо. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
57'
57'
Мессауд Али из команды Эксельсиор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
57'
Хасполат Догукан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Лихт Маттайс
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Матч возобновлен
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Омарссон Элиас сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
52'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
51'
51'
51'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Зиеш Хаким из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
49'
49'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
Шанс! Колвейк Райан из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
46'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Ниссен Расмус
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Отличный гол забил Шоне Лассе
44'
Г О О О О Л Шоне Лассе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
44'
Шоне Лассе бьет со штрафного удара в створ ворот
43'
Маттис Эрве получил желтую карточку от судьи
43'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ван де Бек Донни пострадал.
42'
42'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Дольберг Каспер наказан за толчок Матей Юрген
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
38'
38'
Зиеш Хаким из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
37'
37'
ШАНС! Тальяфико Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
36'
Стивенс Сонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Дольберг Каспер из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Аякс начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
34'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
33'
31'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
31'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
31'
Аякс имеет хороший шанс забить.
31'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Омарссон Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
30'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
30'
30'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
30'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
30'
29'
29'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
29'
29'
Фортеш Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Фортеш Джеффри ошибается в защите.
28'
28'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
28'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Мазрауи Нуссер наказан за толчок Хасполат Догукан
27'
27'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
27'
26'
Рефери не любит споров - именно за это Фортеш Джеффри сейчас получил желтую
26'
Хасполат Догукан получил желтую карточку от судьи
25'
Хасполат Догукан из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
25'
25'
Шанс! Тальяфико Николас из команды Аякс пробил головой, но мимо
25'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
24'
24'
24'
Тадич Душан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
24'
23'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
22'
21'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
20'
20'
ШАНС! Тадич Душан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Тальяфико Николас из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
20'
20'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
17'
16'
15'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Стивенс Сонни держит все под контролем
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
14'
14'
Дольберг Каспер из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Матей Юрген пострадал.
14'
13'
Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
13'
13'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
11'
После дальнего удара, который нанес Ван де Бек Донни мяч отбит вратарем
11'
Плохо сыграл Матей Юрген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
11'
10'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
10'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
9'
8'
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван де Бек Донни, и мяч снова в игре
7'
7'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
7'
7'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
6'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
6'
5'
5'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
5'
3'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
2'
2'
1'
1'
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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