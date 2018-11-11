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Стадион:
Эксельсиор
1:4
Второй тайм: 59'
Аякс
0'
25' Желтая карточка
Хасполат Догукан
25' Желтая карточка
Фортеш Джеффри
0:1
31' Гол
Ван де Бек Донни
43' Желтая карточка
Маттис Эрве
0:2
44' Гол
Шоне Лассе
0:3
48' Гол
Ван де Бек Донни
1:3
52' Гол
Мессауд Али
1:4
59' Гол
Дольберг Каспер
59'
Второй тайм
59'
Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Дольберг Каспер записал гол на свой счет!
58'
Хорошую попытку сделал Бюрнет Лоренцо. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Аякс
57'
Мессауд Али из команды Эксельсиор попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
57'
Хасполат Догукан из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Де Лихт Маттайс
55'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
54'
Тадич Душан нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Матч возобновлен
53'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
52'
Омарссон Элиас сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Мессауд Али изменил счет на табло!
52'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
52'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
51'
Эксельсиор контролирует мяч.
Угловой
51'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
51'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Блинд Дэйли нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Зиеш Хаким из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
50'
Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
50'
Аякс контролирует мяч.
49'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Ниссен Расмус сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
48'
Ниссен Расмус из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Удар от ворот произведет Аякс
47'
Шанс! Колвейк Райан из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
46'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
46'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Ниссен Расмус
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
45'
Удар от ворот произведет Аякс
45'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
45'
Отличный гол забил Шоне Лассе
Описание гола
44'
Г О О О О Л Шоне Лассе закручивает штрафной в сетку! Великолепно
44'
Шоне Лассе бьет со штрафного удара в створ ворот
Желтая карточка
43'
Маттис Эрве получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Маттис Эрве из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Ван де Бек Донни пострадал.
42'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Дольберг Каспер наказан за толчок Матей Юрген
41'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
40'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
40'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
39'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
38'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Зиеш Хаким из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
37'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
37'
ШАНС! Тальяфико Николас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
37'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
36'
Стивенс Сонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Дольберг Каспер из команды Аякс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Тадич Душан из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Аякс начинает контратаку
35'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
35'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
34'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Эксельсиор начинает контратаку
34'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Аякс контролирует мяч.
33'
Эксельсиор контролирует мяч.
31'
Тадич Душан сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Ван де Бек Донни изменил счет на табло!
31'
Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
31'
Аякс имеет хороший шанс забить.
31'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Омарссон Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
30'
Омарссон Элиас из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
30'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
30'
Бюрнет Лоренцо из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
30'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
30'
Эксельсиор начинает контратаку
29'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
Угловой
29'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
29'
Фортеш Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Фортеш Джеффри ошибается в защите.
28'
Удар от ворот произведет Аякс
28'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
28'
Онана Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Мазрауи Нуссер наказан за толчок Хасполат Догукан
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
27'
Шанс! Дольберг Каспер из команды Аякс пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Фортеш Джеффри сейчас получил желтую
Желтая карточка
26'
Хасполат Догукан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Хасполат Догукан из команды Эксельсиор опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
25'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
25'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
25'
Шанс! Тальяфико Николас из команды Аякс пробил головой, но мимо
25'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
24'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
24'
Тадич Душан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
24'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает передачу одноклубнику.
24'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
23'
Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
23'
Аякс контролирует мяч.
22'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
22'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
21'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
21'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.
20'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
20'
ШАНС! Тадич Душан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Тальяфико Николас из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
20'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
20'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
20'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
19'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
17'
Удар от ворот произведет Аякс
16'
Эксельсиор контролирует мяч.
15'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Стивенс Сонни держит все под контролем
15'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
14'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Дольберг Каспер из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Матей Юрген пострадал.
14'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
13'
Шанс! Де Лихт Маттайс из команды Аякс пробил головой, но мимо
13'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
13'
Схаутен Йерди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
13'
Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
11'
После дальнего удара, который нанес Ван де Бек Донни мяч отбит вратарем
11'
Плохо сыграл Матей Юрген - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
11'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
10'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Контроль мяча: [team1]: 21%, [team2]: 79%.
10'
Блинд Дэйли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
9'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тальяфико Николас из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
8'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван де Бек Донни, и мяч снова в игре
7'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
7'
Блинд Дэйли не смог попасть в створ ударом издали
7'
Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
7'
Схаутен Йерди из команды Эксельсиор сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
6'
Эксельсиор начинает контратаку
6'
Маттис Эрве выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
6'
Зиеш Хаким мяч отрикошетил от ворот
5'
Удар от ворот произведет Аякс
5'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 16%, [team2]: 84%.
5'
Эксельсиор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе
3'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
2'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Эксельсиор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идеальный солнечный день для футбола
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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