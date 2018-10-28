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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Оренбург

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Урал - Оренбург
Урал
58.8% (57)
Ничья:
36.1% (35)
Оренбург
5.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
35.1% (34)
Ничья:
30.9% (30)
Урал:
18.6% (18)
Ничья:
4.1% (4)
Оренбург:
2.1% (2)
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