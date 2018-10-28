Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Оренбург

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Стадион: Екатеринбург Арена
Предыдущие игры
Урал (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.11.2018 Спартак Москва 1:2 Урал ПЛ
- 31.10.2018 Урал 2:0 Нижний Новгород К
- 27.10.2018 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 29.09.2018 Урал 2:1 Арсенал Тула ПЛ
- 25.09.2018 Нефтехимик 2:3 Урал К
- 22.09.2018 Енисей 1:2 Урал ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 04.08.2018 Урал 1:2 Краснодар ПЛ
- 28.07.2018 Урал 0:1 Анжи ПЛ
- 20.07.2018 Урал 4:1 СК Катар ТМК
- 03.07.2018 Енисей 0:2 Урал ТМК
- 26.06.2018 Мура 1:4 Урал ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
- 06.05.2018 Урал 0:2 Амкар ПЛ
Оренбург (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.11.2018 Оренбург 1:0 Рубин ПЛ
- 31.10.2018 Оренбург 1:0 Тюмень К
- 27.10.2018 Арсенал Тула 2:2 Оренбург ПЛ
- 20.10.2018 Оренбург 0:0 Енисей ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 25.09.2018 Динамо Барнаул 0:2 Оренбург К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.08.2018 Оренбург 1:1 Краснодар ПЛ
- 17.08.2018 Анжи 1:3 Оренбург ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 28.07.2018 Спартак Москва 1:0 Оренбург ПЛ
- 17.07.2018 Краснодар 1:0 Оренбург ТМК
- 13.07.2018 Оренбург 3:1 Сепси ТМК
- 07.07.2018 Оренбург 2:3 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 28.06.2018 Оренбург 2:1 Гонвед ТМК
- 25.06.2018 Оренбург 1:0 Вардар ТМК
Последние игры между собой
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 10.04.2017 Урал 2:0 Оренбург Премьер-лига
- 25.09.2016 Оренбург 0:1 Урал Премьер-лига
- 06.09.2011 Урал 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
- 11.07.2011 Оренбург 0:1 Урал ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 7
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|7 - 17
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|8 - 19
|13
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 16
|11
|16.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Урал - ОренбургДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 14 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Урал - Оренбург
Урал
58.8% (57)
Ничья:
36.1% (35)
Оренбург
5.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Урал:
35.1% (34)
1:1 Ничья:
30.9% (30)
2:1 Урал:
18.6% (18)
0:0 Ничья:
4.1% (4)
0:1 Оренбург:
2.1% (2)
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