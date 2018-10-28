Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Ахмат

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Стадион: Самара Арена
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Крылья Советов (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 05.11.2018 Уфа 1:2 Крылья Советов ПЛ
- 01.11.2018 Крылья Советов 1:2 Краснодар К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 20.10.2018 Урал 1:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 27.09.2018 Тамбов 1:2 Крылья Советов К
- 24.09.2018 Крылья Советов 0:3 Краснодар ПЛ
- 15.09.2018 Арсенал Тула 4:0 Крылья Советов ПЛ
- 01.09.2018 Крылья Советов 1:0 Анжи ПЛ
- 27.08.2018 Енисей 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 Крылья Советов 0:3 Оренбург ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 19.07.2018 Эрцгебирге Ауэ 5:1 Крылья Советов ТМК
- 19.07.2018 Хайденхайм 0:0 Крылья Советов ТМК
- 10.07.2018 Крылья Советов 1:2 Спарта Прага ТМК
- 08.07.2018 Рапид Вена 1:0 Крылья Советов ТМК
- 30.06.2018 Крылья Советов 2:0 Мачва Шабац ТМК
Ахмат (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.11.2018 Зенит 1:0 Ахмат ПЛ
- 31.10.2018 Ахмат 0:2 Арсенал Тула К
- 28.10.2018 Ахмат 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 21.10.2018 Краснодар 0:1 Ахмат ПЛ
- 07.10.2018 Ахмат 0:0 Анжи ПЛ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 СКА-Хабаровск 3:3 Ахмат К
- 22.09.2018 Ахмат 1:1 Оренбург ПЛ
- 16.09.2018 Спартак Москва 1:2 Ахмат ПЛ
- 02.09.2018 Ахмат 2:1 Уфа ПЛ
- 25.08.2018 Урал 2:1 Ахмат ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал Тула 3:1 Ахмат ПЛ
- 05.08.2018 Ахмат 1:0 Енисей ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 20.07.2018 Ахмат 1:0 Истанбул Башакшехир ТМК
- 19.07.2018 Ахмат 1:2 Лехвия ТМК
- 12.07.2018 Ахмат 1:0 Бирмингем ТМК
- 06.07.2018 Ахмат 0:4 Виктория Пльзень ТМК
- 03.07.2018 Швац 1:4 Ахмат ТМК
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Ахмат: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига
- 31.07.2016 Ахмат 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 01.05.2016 Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 18.10.2015 Крылья Советов 0:2 Ахмат Премьер-лига
- 08.04.2014 Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 04.11.2013 Ахмат 0:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 26.05.2013 Ахмат 4:1 Крылья Советов Премьер-лига
- 22.07.2012 Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 13.05.2012 Крылья Советов 1:1 Ахмат Премьер-лига
- 19.11.2011 Ахмат 0:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 30.10.2011 Крылья Советов 2:1 Ахмат Премьер-лига
- 18.06.2011 Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 21.08.2010 Крылья Советов 1:3 Ахмат Премьер-лига
- 04.04.2010 Ахмат 2:0 Крылья Советов Премьер-лига
- 24.10.2009 Крылья Советов 2:0 Ахмат Премьер-лига
- 13.06.2009 Ахмат 3:2 Крылья Советов Премьер-лига
- 22.11.2008 Крылья Советов 4:3 Ахмат Премьер-лига
- 14.03.2008 Ахмат 0:3 Крылья Советов Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 7
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|7 - 17
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|8 - 19
|13
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 16
|11
|16.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - АхматДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 17 часов 4 минуты.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов
52.3% (46)
Ничья:
36.4% (32)
Ахмат
11.4% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.8% (28)
1:0 Крылья Советов:
27.3% (24)
2:1 Крылья Советов:
14.8% (13)
2:0 Крылья Советов:
6.8% (6)
1:2 Ахмат:
5.7% (5)
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