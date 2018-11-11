Стадион: Aalborg Portland Park
0:0
Первый тайм: 45+'
25' Желтая карточкаOliver Abildgaard
39' Желтая карточкаБьеллан Андреас
Первый тайм
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
45'
Н'Дойе Даме нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
Андерсен Лукас из команды Ольборг подал угловой слева.
44'
Куск Каспер из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
43'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
42'
Ван Веерт Том хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
42'
Окоре Жорес делает длинную передачу вперед
42'
41'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
41'
Куск Каспер наказан за толчок Бенгтссон Пьер
41'
40'
Опасность предотвращена - Kristoffer Pallesen из команды Ольборг вступил в отбор удачно
40'
Копенгаген начинает контратаку
40'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Расмус Вюрц из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
40'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Андерсен Лукас из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Бьеллан Андреас получил желтую карточку от судьи
39'
Бьеллан Андреас из команды Копенгаген играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
38'
38'
38'
Грегуш Ян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Сотириу Пиерос возвращается на поле.
36'
Oliver Abildgaard из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Н'Дойе Даме заработал фол
35'
Окс Филипп из команды Ольборг в офсайде
35'
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
34'
Расмус Вюрц не смог попасть в створ ударом издали
34'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
33'
Андерсен Лукас из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
32'
Зека Родригес из команды Копенгаген играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
32'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
31'
31'
31'
Отличный пас сделал Грегуш Ян из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
30'
29'
Андерсен Лукас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
29'
Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Окс Филипп из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Отличные скиллы показывает Куск Каспер, обводя своих соперников
28'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
28'
Вавро Денис делает длинную передачу вперед
28'
Педерсен Каспер из команды Ольборг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Анкерсен Петер делает длинную передачу вперед
27'
27'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
26'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой справа.
26'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
25'
Судья подбегает и показывает Oliver Abildgaard из команды Ольборг отложенную желтую карточку за фол.
25'
Бенгтссон Пьер нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
25'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает неудачный навес.
23'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Грегуш Ян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Oliver Abildgaard наказан за толчок Грегуш Ян
23'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Близко! Сков Роберт нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
22'
Сков Роберт из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Фальк Расмус это был.
19'
18'
Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
18'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
17'
Ван Веерт Том из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Ольборг начинает контратаку
16'
Расмус Вюрц из команды Ольборг играет слишком грубо. Сотириу Пиерос оказался на газоне.
16'
Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Куск Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
15'
Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Андерсен Лукас мяча так и не получил
15'
14'
14'
Судья свистит. Вавро Денис атаковал сзади соперника. Это Ван Веерт Том заработал своей команде штрафной
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
13'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
Андерсен Лукас из команды Ольборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Опасность! Расмус Вюрц из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
11'
Куск Каспер из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Ольборг начинает контратаку
11'
Н'Дойе Даме из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
9'
Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Педерсен Каспер возвращается на поле.
9'
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Сотириу Пиерос возвращается на поле.
8'
Матч возобновлен
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Педерсен Каспер получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Педерсен Каспер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Андерсен Лукас из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
3'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
2'
2'
2'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
2'
Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Копенгаген начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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