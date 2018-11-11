Стадион: МСХ Арена
2:0
Перерыв
10' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
1:0
21' ГолМабиль Авер
2:0
24' ГолОнуачу Пол
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Скооп Якоб не смог попасть в створ ударом издали
45'
Imed Louati бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
44'
43'
Tobias Moelgaard из команды Вайле хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Шанс! Adam Jakobsen из команды Вайле пробил головой, но мимо
41'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает отличный кросс...
40'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
40'
Хальберг Мелькер из команды Вайле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Imed Louati
38'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Андерссон Йоэль из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
38'
Давидсен Вильормур из команды Вайле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Байза Павол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
36'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
Опасность! Онуачу Пол из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
35'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Allan Sousa из команды Вайле направляет мяч в штрафную площадку, но Хансен Йеспер выбегает и ловит мяч
33'
Вайле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Байза Павол не дал случится голу! Мабиль Авер должен был забивать, но Байза Павол сделал отличный сейв
32'
ШАНС! Мабиль Авер вышел один-на-один с голкипером...
32'
Опасность! Викхейм Густав из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
32'
31'
Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хальберг Мелькер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Imed Louati
31'
30'
Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Греве Мадс оказался на газоне.
29'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
27'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Митьюлланд контролирует мяч.
26'
Вайле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Хенде Марк-Даль сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Онуачу Пол изменил счет на табло!
24'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
24'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
24'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
23'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
23'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
21'
Evander Ferreira сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Мабиль Авер изменил счет на табло!
21'
ШАНС! Evander Ferreira нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Отличные скиллы показывает Evander Ferreira, обводя своих соперников
21'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Греве Мадс из команды Вайле.
21'
Evander Ferreira из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
20'
Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Мабиль Авер нанес удар, мяч был парирован, но Байза Павол не удержал его в руках.
19'
19'
Поульсен Якоб не смог попасть в створ ударом издали
19'
Опасность предотвращена - Шольц Александр из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Allan Sousa, обводя своих соперников
19'
Вайле начинает контратаку
18'
Imed Louati из команды Вайле в офсайде
18'
Allan Sousa из команды Вайле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
Викхейм Густав задерживает мяч рукой
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хенде Марк-Даль и попал в каркас ворот!
17'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
16'
Викхейм Густав мяч отрикошетил от ворот
16'
Плохо сыграл Mads Lauritsen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
16'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Mads Lauritsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
Митьюлланд контролирует мяч.
14'
Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Mads Lauritsen из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Мабиль Авер
13'
Судья сигнализирует, что Allan Sousa из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Шольц Александр
13'
Онуачу Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
12'
12'
11'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Лауритсен Расмус получил желтую карточку от судьи
10'
Безумный фол. Mads Lauritsen грубо играет против соперника. Пострадал Викхейм Густав
10'
Судья сигнализирует, что Tobias Moelgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
9'
Байза Павол взял и забрал мяч на выходе
9'
Evander Ferreira нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Хорошую попытку сделал Imed Louati. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Опасность! Allan Sousa из команды Вайле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
8'
Imed Louati из команды Вайле играет слишком грубо. Шольц Александр оказался на газоне.
8'
Митьюлланд имеет хороший шанс забить.
7'
Allan Sousa из команды Вайле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Вайле начинает контратаку
7'
Онуачу Пол наказан за толчок Греве Мадс
7'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
6'
Лауритсен Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Митьюлланд начинает контратаку
5'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хальберг Мелькер из команды Вайле подал угловой слева.
5'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
4'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
4'
Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Греве Мадс делает длинную передачу вперед
3'
Мабиль Авер из команды Митьюлланд в офсайде
3'
Шольц Александр из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
3'
Tobias Moelgaard из команды Вайле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
2'
Скооп Якоб из команды Вайле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Митьюлланд начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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