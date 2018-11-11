Стадион: BioNutria Park Randers
0:1
Первый тайм: 43'
0:1
3' ГолAndreas Skov Olsen
36' Желтая карточкаЭгхо Марвин
Первый тайм
42'
42'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает неудачный навес.
42'
Опасность предотвращена - Бартолец Карло из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
41'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Лобжанидзе Саба нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Николай не удержал его в руках.
40'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
39'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
39'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
39'
38'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Судья свистит. Godsway Donyoh атаковал сзади соперника. Это Каллесеэ Миккель заработал своей команде штрафной
38'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Эгхо Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
36'
Эгхо Марвин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Нельссон Виктор пострадал.
36'
Рёмер Андре задерживает мяч рукой
35'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
34'
Бартолец Карло делает длинную передачу вперед
33'
33'
32'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
32'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
31'
Томсен Джонни наказан за толчок Расмуссен Матиас
30'
Эгхо Марвин наказан за толчок Ulrik Yttergaard Jenssen
30'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Норшеланн контролирует мяч.
28'
28'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Эгхо Марвин забивает хорошим ударом, но гол не будет засчитан!
28'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
27'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бенджамин Стокке
26'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
25'
25'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
24'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
24'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
Расмуссен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Удар от ворот произведет Норшеланн
23'
Лобжанидзе Саба не смог попасть в створ ударом издали
22'
Godsway Donyoh наказан за толчок Томсен Джонни
22'
Раннерс контролирует мяч.
21'
Эгхо Марвин пробил после навеса, но Ларсен Николай спас! Опасный момент упущен!
21'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
21'
Дамгаард Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
20'
20'
20'
Отличный пас сделал Дамгаард Миккел из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
19'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
18'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
18'
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Simon Graves хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
17'
17'
16'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
15'
15'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
13'
13'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
13'
ШАНС! Бенджамин Стокке нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Раннерс контролирует мяч.
12'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
12'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
11'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Опасность предотвращена - Дамгаард Миккел из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
10'
9'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
7'
Норшеланн начинает контратаку
6'
6'
Отличный пас сделал Хансен Беньямин из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
5'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
5'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Удар от ворот произведет Норшеланн
4'
Отличный гол забил Andreas Skov Olsen
3'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
3'
ГОООООЛ - Andreas Skov Olsen Норшеланн забивает ударом головой
3'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
3'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Mohammed Kudus оказался на газоне.
3'
Поульсен Николай II из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Рёмер Андре пострадал.
1'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
1'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Норшеланн начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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