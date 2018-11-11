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Стадион:
Раннерс
0:1
Первый тайм: 43'
Нордшелланн
0'
0:1
3' Гол
Andreas Skov Olsen
36' Желтая карточка
Эгхо Марвин
43'
Первый тайм
42'
Удар от ворот произведет Раннерс
42'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает неудачный навес.
42'
Опасность предотвращена - Бартолец Карло из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
41'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
40'
Лобжанидзе Саба нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Николай не удержал его в руках.
40'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
40'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
39'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Эгхо Марвин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
39'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Матч возобновлен
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
38'
Судья свистит. Godsway Donyoh атаковал сзади соперника. Это Каллесеэ Миккель заработал своей команде штрафной
38'
Рёмер Андре из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
36'
Эгхо Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
36'
Эгхо Марвин из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Нельссон Виктор пострадал.
Фол, нарушение
36'
Рёмер Андре задерживает мяч рукой
35'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
34'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
34'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
34'
Бартолец Карло делает длинную передачу вперед
33'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
33'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
32'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
32'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Томсен Джонни наказан за толчок Расмуссен Матиас
Фол, нарушение
30'
Эгхо Марвин наказан за толчок Ulrik Yttergaard Jenssen
30'
Эгхо Марвин из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Норшеланн контролирует мяч.
Офсайд
28'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
Описание гола
28'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Эгхо Марвин забивает хорошим ударом, но гол не будет засчитан!
28'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бенджамин Стокке
26'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
26'
Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
26'
Удар от ворот произведет Норшеланн
25'
Поульсен Николай II из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Багер Йонас из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Угловой
25'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
25'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
24'
Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом
24'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
24'
Расмуссен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Удар от ворот произведет Норшеланн
23'
Лобжанидзе Саба не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
22'
Godsway Donyoh наказан за толчок Томсен Джонни
22'
Раннерс контролирует мяч.
21'
Эгхо Марвин пробил после навеса, но Ларсен Николай спас! Опасный момент упущен!
21'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
21'
Дамгаард Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рёмер Андре из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
21'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
20'
Отличный пас сделал Дамгаард Миккел из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Расмуссен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Эгхо Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
18'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
18'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Матч возобновлен
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Godsway Donyoh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
17'
Simon Graves хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
17'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
16'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
16'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
Офсайд
15'
Эгхо Марвин из команды Раннерс в офсайде
15'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
14'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
13'
Удар от ворот произведет Раннерс
13'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
13'
ШАНС! Бенджамин Стокке нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Раннерс контролирует мяч.
12'
Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе
12'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
11'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Опасность предотвращена - Дамгаард Миккел из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
10'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
9'
Удар от ворот произведет Норшеланн
9'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
8'
Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Andreas Skov Olsen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
7'
Норшеланн начинает контратаку
6'
Удар от ворот произведет Раннерс
6'
Отличный пас сделал Хансен Беньямин из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
5'
Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
5'
Kasper Enghardt делает длинную передачу вперед
5'
Матч возобновлен
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Удар от ворот произведет Норшеланн
4'
Отличный гол забил Andreas Skov Olsen
3'
Дамгаард Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГОООООЛ - Andreas Skov Olsen Норшеланн забивает ударом головой
3'
Дамгаард Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Mohammed Kudus оказался на газоне.
3'
Поульсен Николай II из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
2'
Mohammed Kudus из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Рёмер Андре пострадал.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Дамгаард Миккел
1'
Бенджамин Стокке из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Норшеланн начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BioNutria Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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