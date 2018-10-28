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Стадион:
Рубин
 
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Локомотив Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Рубин
13.3% (10)
Ничья:
54.7% (41)
Локомотив Москва
32% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
46.7% (35)
Локомотив Москва:
17.3% (13)
Локомотив Москва:
9.3% (7)
Ничья:
6.7% (5)
Рубин:
5.3% (4)
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