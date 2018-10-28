Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва

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Стадион: Казань Арена
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Рубин (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 05.11.2018 Оренбург 1:0 Рубин ПЛ
- 29.10.2018 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 25.10.2018 Рубин 1:0 Динамо Москва К
- 20.10.2018 Уфа 0:0 Рубин ПЛ
- 06.10.2018 Рубин 1:0 Урал ПЛ
- 01.10.2018 Рубин 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 26.09.2018 Химки 0:1 Рубин К
- 22.09.2018 Арсенал Тула 2:2 Рубин ПЛ
- 15.09.2018 Рубин 1:0 Енисей ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 Ахмат 1:1 Рубин ПЛ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Рубин 2:1 Краснодар ПЛ
- 20.07.2018 Рединг 0:0 Рубин ТМК
- 17.07.2018 Рубин 1:0 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 14.07.2018 Рубин 0:1 Хайдук ТМК
- 10.07.2018 Рубин 1:0 Адмира ТМК
- 26.06.2018 Рубин 2:0 Пролетер ТМК
Локомотив Москва (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.11.2018 Порту 4:1 Локомотив Москва ЛЧ
- 03.11.2018 Локомотив Москва 3:1 Арсенал Тула ПЛ
- 31.10.2018 Локомотив Москва 4:1 Енисей К
- 28.10.2018 Енисей 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 24.10.2018 Локомотив Москва 1:3 Порту ЛЧ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 03.10.2018 Локомотив Москва 0:1 Шальке 04 ЛЧ
- 29.09.2018 Локомотив Москва 2:0 Ахмат ПЛ
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 18.09.2018 Галатасарай 3:0 Локомотив Москва ЛЧ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 01.09.2018 Краснодар 2:1 Локомотив Москва ПЛ
- 26.08.2018 Локомотив Москва 2:1 Анжи ПЛ
- 19.08.2018 Крылья Советов 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 12.08.2018 Оренбург 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 04.08.2018 Локомотив Москва 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.07.2018 Уфа 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
Последние игры между собой
Рубин: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Локомотив Москва: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
- 02.12.2017 Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 09.08.2017 Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 29.04.2017 Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 03.04.2016 Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 12.09.2015 Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 16.05.2015 Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига
- 03.03.2015 Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок
- 17.08.2014 Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
- 07.12.2013 Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 27.10.2013 Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига
- 30.03.2013 Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 15.09.2012 Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 22.04.2012 Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 21.03.2012 Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок
- 11.03.2012 Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 25.09.2011 Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига
- 20.05.2011 Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига
- 28.11.2010 Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 29.06.2010 Локомотив Москва 3:2 Рубин Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 7
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|7 - 17
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|8 - 19
|13
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 16
|11
|16.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив МоскваДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 14 часов 15 минут.
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Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Рубин
13.3% (10)
Ничья:
54.7% (41)
Локомотив Москва
32% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
46.7% (35)
1:2 Локомотив Москва:
17.3% (13)
0:1 Локомотив Москва:
9.3% (7)
0:0 Ничья:
6.7% (5)
2:1 Рубин:
5.3% (4)
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