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Стадион: ВЭБ Арена
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 07.11.2018 ЦСКА Москва 1:2 Рома ЛЧ
- 03.11.2018 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 28.10.2018 ЦСКА Москва 1:2 Краснодар ПЛ
- 23.10.2018 Рома 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 19.10.2018 Анжи 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.10.2018 Тюмень 1:1 ЦСКА Москва К
- 07.10.2018 ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 28.09.2018 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.09.2018 ЦСКА Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 19.09.2018 Виктория Пльзень 2:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 15.09.2018 Уфа 0:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.09.2018 ЦСКА Москва 1:2 Арсенал Тула ТМК
- 01.09.2018 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 25.08.2018 Рубин 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.08.2018 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 11.08.2018 Енисей 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 31.07.2018 Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.07.2018 Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва С
Зенит (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 04.11.2018 Зенит 1:0 Ахмат ПЛ
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 29.10.2018 Крылья Советов 0:1 Зенит ПЛ
- 25.10.2018 Зенит 2:1 Бордо ЛЕ
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 07.10.2018 Зенит 2:1 Краснодар ПЛ
- 04.10.2018 Зенит 1:0 Славия Прага ЛЕ
- 30.09.2018 Анжи 2:1 Зенит ПЛ
- 26.09.2018 Волгарь 0:4 Зенит К
- 23.09.2018 Зенит 5:3 Локомотив Москва ПЛ
- 20.09.2018 Копенгаген 1:1 Зенит ЛЕ
- 16.09.2018 Оренбург 1:2 Зенит ПЛ
- 09.09.2018 Зенит 1:0 Кайрат ТМК
- 02.09.2018 Зенит 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 30.08.2018 Мольде 2:1 Зенит ЛЕ
- 26.08.2018 Уфа 0:2 Зенит ПЛ
- 23.08.2018 Зенит 3:1 Мольде ЛЕ
- 19.08.2018 Зенит 4:1 Урал ПЛ
- 16.08.2018 Зенит 8:1 Динамо Минск ЛЕ
- 13.08.2018 Рубин 0:1 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Зенит: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
- 29.04.2018 Зенит 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 04.03.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит Премьер-лига
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок
- 02.05.2016 ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок
- 03.04.2016 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.09.2015 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 05.04.2015 Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.11.2014 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 15.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 02.02.2014 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок
- 18.10.2013 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.07.2013 ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок
- 26.11.2012 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.08.2012 ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.04.2012 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.03.2012 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 06.08.2011 ЦСКА Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
- 20.04.2011 Зенит 0:2 ЦСКА Москва Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 7
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|7 - 17
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|8 - 19
|13
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 16
|11
|16.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - ЗенитДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
ЦСКА Москва
23.8% (19)
Ничья:
43.8% (35)
Зенит
32.5% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.3% (25)
1:2 Зенит:
21.3% (17)
2:1 ЦСКА Москва:
11.3% (9)
0:0 Ничья:
7.5% (6)
0:1 Зенит:
6.3% (5)
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