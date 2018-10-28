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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
ЦСКА Москва
23.8% (19)
Ничья:
43.8% (35)
Зенит
32.5% (26)

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Ничья:
31.3% (25)
Зенит:
21.3% (17)
ЦСКА Москва:
11.3% (9)
Ничья:
7.5% (6)
Зенит:
6.3% (5)
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