Стадион: Casa Arena Horsens
1:1
Второй тайм: 56'
0:1
13' ГолЯкобсен Кристиан II
1:1
36' ГолKasper Junker
Второй тайм
56'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
54'
Делач Матей не дал случится голу! Ромер Марсель должен был забивать, но Делач Матей сделал отличный сейв
54'
Плохо сыграл Делач Матей - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Alexander Bah из команды Сённерйюск направляет мяч в штрафную площадку, но Делач Матей выбегает и ловит мяч
53'
53'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Судья сигнализирует, что Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
52'
51'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
Alexander Bah выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает отличный кросс...
51'
Борринг Йонас наказан за толчок Alexander Bah
50'
Петер Нюманн задерживает мяч рукой
49'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
49'
Ламб Микаэл пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян ловит мяч
48'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Матиас Нильсен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
47'
Милиц Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс делает отличный кросс...
47'
Лидер Март выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс подал угловой справа.
46'
Опасность предотвращена - Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
46'
Kasper Junker из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Наттестад Рагнар делает длинную передачу вперед
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс подал угловой слева.
45'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
45'
44'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
44'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
43'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
43'
43'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
42'
Сённерйюск начинает контратаку
42'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Bjarke Jacobsen нанес удар в каркас ворот!
42'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает пас партнеру.
42'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Jeppe Simonsen наказан за толчок Борринг Йонас
40'
Лидер Март из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Ромер Марсель
38'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
38'
Наттестад Рагнар из команды Хорсенс играет слишком грубо. Лидер Март оказался на газоне.
37'
36'
Ламб Микаэл сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Kasper Junker из команды Хорсенс забил гол! Легко это для такого игрока, как Kasper Junker
36'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
36'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
35'
35'
35'
34'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает отличный кросс...
34'
Лидер Март наказан за толчок Матиас Нильсен
34'
33'
Kasper Junker из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
Rune Frantsen из команды Хорсенс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
33'
Назначен штрафной. Пострадал Ханссон Халлюр, его свалил Лидер Март.
33'
32'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Как он промахнулся? Oliver Drost имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
32'
Rune Frantsen из команды Хорсенс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
32'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Rune Frantsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск подал угловой справа.
30'
Опасность предотвращена - Наттестад Рагнар из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
30'
Отличные скиллы показывает Якобсен Кристиан II, обводя своих соперников
30'
Stefan Gartenmann делает длинную передачу вперед
30'
29'
Сённерйюск начинает контратаку
29'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
28'
Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Rune Frantsen наказан за толчок Поульсен Симон
27'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
27'
Kasper Junker наказан за толчок Педерсен Марк
26'
Судья сигнализирует, что Alexander Bah из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ханссон Халлюр
25'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Опасность предотвращена - Делач Матей из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
25'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
ШАНС! Ромер Марсель вышел один-на-один с голкипером...
25'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
24'
24'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Опасность! Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
Как он промахнулся? Наттестад Рагнар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
21'
Судья сигнализирует, что Alexander Bah из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
20'
Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Опасность предотвращена - Матиас Нильсен из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
18'
ШАНС! Лидер Март вышел один-на-один с голкипером...
18'
Матиас Нильсен ошибается в защите.
18'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
17'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
17'
16'
15'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
ГОЛ! Легко закончил атаку Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск, забив в пустые ворота!
13'
Лидер Март нанес удар, мяч был парирован, но Делач Матей не удержал его в руках.
13'
Борринг Йонас из команды Хорсенс играет слишком грубо. Jeppe Simonsen оказался на газоне.
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Alexander Bah
10'
10'
10'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Матиас Нильсен
10'
10'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Хорсенс начинает контратаку
10'
Делач Матей из команды Хорсенс сделал отличный сейв!
9'
Alexander Bah из команды Сённерйюск направляет мяч в штрафную площадку, но Делач Матей выбегает и ловит мяч
9'
Делач Матей взял и забрал мяч на выходе
9'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
9'
Матиас Нильсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
8'
Rune Frantsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
7'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
7'
Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Плохо сыграл Милиц Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
6'
Ламб Микаэл из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
6'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
Опасность! Лидер Март из команды Сённерйюск отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
5'
4'
3'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Kasper Junker из команды Хорсенс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный кросс...
2'
2'
Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сённерйюск начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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