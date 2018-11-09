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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Брондбю
Состав команд
13
Ларссон
Юхан
10
Мукхтар
Хани
50
Эрцег
Анте
17
Гира
Адама
11
Сана
Тобиас
14
Jens
Stage
Брондбю 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Швебе Марвин Вратарь
- 13 Ларссон Юхан Защитник
- 23 Араюури Паулус Защитник
- 4 Рёкер Бенедикт Защитник
- 3 Юнг Антони Защитник
- 22 Радошевич Йосип Полузащитник
- 21 Кристенсен Лассе Полузащитник
- 7 Кайзер Доминик Полузащитник
- 10 Мукхтар Хани Полузащитник
- 20 Вильчек Камиль Нападающий
- 50 Эрцег Анте Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Беллот Бенджамин Вратарь
- 24 Кабонго Жоэль Защитник
- 6 Херманнссон Хьёртур Защитник
- 12 Тибблинг Симон Полузащитник
- 5 Халими Бесар Полузащитник
- 11 Уре Микаэль Нападающий
- 32 Morten Frendrup
- Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Менса Кевин Травмирован
- Фискер Каспер Травмирован
- Бех Уффе Травмирован
Орхус 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Уалли Оскар Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 18 Йулсгор Йеспер Защитник
- 16 Нильсен Каспер Защитник
- 17 Гира Адама Полузащитник
- 11 Сана Тобиас Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 14 Jens Stage Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 9 Ryan Mmaee Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Блуме Брор Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 6 Bjoern Daniel Sverrisson Полузащитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 33 Daniel Thoegersen
- 31 Kasper T. Kristensen
- Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Andre Riel Травмирован
- Мисак Роман Травмирован
- Бакман Никлас Травмирован
Предыдущие игры
Брондбю (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 04.11.2018 Брондбю 0:1 Копенгаген СД
- 29.10.2018 Митьюлланд 3:2 Брондбю СД
- 22.10.2018 Брондбю 1:1 Оденсе СД
- 07.10.2018 Ольборг 1:3 Брондбю СД
- 30.09.2018 Брондбю 1:2 Хорсенс СД
- 27.09.2018 Хиллерёд 1:4 Брондбю К
- 23.09.2018 Орхус 3:2 Брондбю СД
- 16.09.2018 Брондбю 2:4 Сённерйюск СД
- 02.09.2018 Брондбю 2:2 Митьюлланд СД
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Вендсиссель 1:2 Брондбю СД
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Брондбю 0:1 Эсбьерг СД
- 16.08.2018 Брондбю 2:1 Спартак Суботица ЛЕ
- 12.08.2018 Копенгаген 3:1 Брондбю СД
- 09.08.2018 Спартак Суботица 0:2 Брондбю ЛЕ
- 05.08.2018 Брондбю 2:0 Нордшелланн СД
- 29.07.2018 Хобро 1:2 Брондбю СД
- 22.07.2018 Брондбю 1:1 Вайле СД
- 16.07.2018 Раннерс 0:2 Брондбю СД
Орхус (последние 20 матчей: +5 =10 -5)
- 04.11.2018 Орхус 0:2 Раннерс СД
- 31.10.2018 Нествед 2:1 Орхус К
- 28.10.2018 Копенгаген 4:2 Орхус СД
- 21.10.2018 Орхус 2:2 Ольборг СД
- 06.10.2018 Оденсе 2:2 Орхус СД
- 30.09.2018 Эсбьерг 0:0 Орхус СД
- 26.09.2018 Орхус Фремад 1:5 Орхус К
- 23.09.2018 Орхус 3:2 Брондбю СД
- 16.09.2018 Хорсенс 3:2 Орхус СД
- 05.09.2018 Сюдвест 0:2 Орхус К
- 02.09.2018 Орхус 1:1 Вендсиссель СД
- 24.08.2018 Хобро 0:2 Орхус СД
- 19.08.2018 Орхус 1:1 Копенгаген СД
- 12.08.2018 Раннерс 0:0 Орхус СД
- 03.08.2018 Орхус 1:0 Сённерйюск СД
- 30.07.2018 Вайле 1:1 Орхус СД
- 22.07.2018 Орхус 1:1 Нордшелланн СД
- 14.07.2018 Митьюлланд 0:0 Орхус СД
- 30.06.2018 Юргорден 2:2 Орхус ТМК
- 23.06.2018 Орхус 1:3 Митьюлланд ТМК
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 23.09.2018 Орхус 3:2 Брондбю Суперлига Дании
- 10.12.2017 Брондбю 2:2 Орхус Суперлига Дании
- 20.08.2017 Орхус 2:0 Брондбю Суперлига Дании
- 23.10.2016 Брондбю 1:0 Орхус Суперлига Дании
- 21.08.2016 Орхус 0:7 Брондбю Суперлига Дании
- 24.04.2016 Брондбю 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 22.11.2015 Орхус 1:1 Брондбю Суперлига Дании
- 19.07.2015 Орхус 2:1 Брондбю Суперлига Дании
- 21.04.2014 Орхус 1:2 Брондбю Суперлига Дании
- 10.11.2013 Брондбю 3:0 Орхус Суперлига Дании
- 22.09.2013 Орхус 1:3 Брондбю Суперлига Дании
- 01.04.2013 Брондбю 3:2 Орхус Суперлига Дании
- 10.03.2013 Орхус 0:3 Брондбю Суперлига Дании
- 05.08.2012 Орхус 3:1 Брондбю Суперлига Дании
- 13.05.2012 Орхус 5:1 Брондбю Суперлига Дании
- 21.08.2011 Орхус 0:0 Брондбю САС Лигаен
- 18.04.2010 Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен
- 29.11.2009 Орхус 1:0 Брондбю САС Лигаен
- 13.09.2009 Брондбю 1:0 Орхус САС Лигаен
- 24.05.2009 Орхус 1:0 Брондбю САС Лигаен
Брондбю
Орхус
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|15
|11
|1
|3
|34 - 15
|34
|2.
|Митьюлланд
|15
|9
|5
|1
|36 - 15
|32
|3.
|Эсбьерг
|15
|7
|4
|4
|20 - 16
|25
|4.
|Сённерйюск
|15
|5
|5
|5
|21 - 19
|20
|5.
|Ольборг
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|6.
|Хорсенс
|15
|5
|5
|5
|17 - 24
|20
|7.
|Брондбю
|0:0
|16
|5
|4
|7
|23 - 24
|19
|8.
|Орхус
|0:0
|16
|3
|10
|3
|18 - 19
|19
|9.
|Оденсе
|15
|4
|6
|5
|18 - 16
|18
|10.
|Раннерс
|15
|4
|6
|5
|17 - 23
|18
|11.
|Нордшелланн
|15
|4
|5
|6
|23 - 21
|17
|12.
|Вендсиссель
|15
|4
|3
|8
|16 - 25
|15
|13.
|Вайле
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|14.
|Хобро
|15
|3
|3
|9
|15 - 34
|12
Первый тайм
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
15'
Вильчек Камиль из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Миканович Дино пострадал.
15'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
14'
Эрцег Анте из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Сана Тобиас из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
13'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jens Stage
13'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
12'
12'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Гира Адама
10'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
9'
Рёкер Бенедикт делает длинную передачу вперед
9'
Кайзер Доминик возвращается на поле.
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
8'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ryan Mmaee
8'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Швебе Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Матч возобновлен
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайзер Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Кайзер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Безумный фол. Нильсен Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Кайзер Доминик
6'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Вильчек Камиль нанес удар головой, но Уалли Оскар спокойно отбил мяч.
4'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
4'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Безумный фол. Йулсгор Йеспер грубо играет против соперника. Пострадал Мукхтар Хани
3'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
2'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
2'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
2'
Швебе Марвин делает длинную передачу вперед
2'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Брённбю начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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