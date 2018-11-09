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Стадион:
Брондбю
0:0
Первый тайм: 16'
Орхус
0' 16'
Первый тайм
16'
Матч возобновлен
15'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
15'
Вильчек Камиль из команды Брённбю опасно и грубо сыграл. Миканович Дино пострадал.
15'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Эрцег Анте из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Сана Тобиас из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jens Stage
13'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
12'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
12'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Отличный пас сделал Мукхтар Хани из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Радошевич Йосип из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Гира Адама
10'
Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Уалли Оскар взял и забрал мяч на выходе
9'
Рёкер Бенедикт делает длинную передачу вперед
Травма, повреждение
9'
Кайзер Доминик возвращается на поле.
Офсайд
9'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
8'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Араюури Паулус из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Ryan Mmaee
8'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Швебе Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
7'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайзер Доминик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
6'
Кайзер Доминик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Нильсен Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Кайзер Доминик
6'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Вильчек Камиль нанес удар головой, но Уалли Оскар спокойно отбил мяч.
4'
Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Безумный фол. Йулсгор Йеспер грубо играет против соперника. Пострадал Мукхтар Хани
3'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
2'
Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Швебе Марвин делает длинную передачу вперед
2'
Гира Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Брённбю начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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