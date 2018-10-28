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Уфа
 
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Спартак Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Спартак Москва

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Уфа - Спартак Москва
Уфа
9% (7)
Ничья:
17.9% (14)
Спартак Москва
73.1% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
39.7% (31)
Спартак Москва:
20.5% (16)
Ничья:
15.4% (12)
Спартак Москва:
7.7% (6)
Уфа:
5.1% (4)
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