Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Спартак Москва

Стадион: Нефтяник
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Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Спартак МоскваДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 11 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Уфа - Спартак Москва
Уфа
9% (7)
Ничья:
17.9% (14)
Спартак Москва
73.1% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
39.7% (31)
0:1 Спартак Москва:
20.5% (16)
1:1 Ничья:
15.4% (12)
0:2 Спартак Москва:
7.7% (6)
2:1 Уфа:
5.1% (4)
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