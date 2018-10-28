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Динамо Москва
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 19 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва
Ростов
79.5% (70)
Ничья:
10.2% (9)
Динамо Москва
10.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
36.4% (32)
Ростов:
27.3% (24)
Ростов:
10.2% (9)
Ничья:
9.1% (8)
Динамо Москва:
8% (7)
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