Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо Москва

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Стадион: Ростов Арена
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Ростов (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.11.2018 Краснодар 2:2 Ростов ПЛ
- 01.11.2018 Ростов 3:1 Зенит К
- 27.10.2018 Ростов 1:0 Анжи ПЛ
- 19.10.2018 Локомотив Москва 2:1 Ростов ПЛ
- 06.10.2018 Ростов 0:1 Оренбург ПЛ
- 30.09.2018 Спартак Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 26.09.2018 Сызрань-2003 0:4 Ростов К
- 22.09.2018 Ростов 0:0 Уфа ПЛ
- 17.09.2018 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 31.08.2018 Ростов 1:1 Рубин ПЛ
- 24.08.2018 Арсенал Тула 0:1 Ростов ПЛ
- 19.08.2018 Ростов 4:0 Енисей ПЛ
- 11.08.2018 Ростов 0:1 Крылья Советов ПЛ
- 05.08.2018 ЦСКА Москва 0:1 Ростов ПЛ
- 28.07.2018 Ростов 1:0 Ахмат ПЛ
- 19.07.2018 Хайдук 4:0 Ростов ТМК
- 14.07.2018 Славия Прага 2:1 Ростов ТМК
- 05.07.2018 Ростов 1:1 Тренчин ТМК
- 29.06.2018 Ростов 2:0 Партизан ТМК
- 13.05.2018 Ростов 1:0 Урал ПЛ
Динамо Москва (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.11.2018 Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 28.10.2018 Ахмат 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 25.10.2018 Рубин 1:0 Динамо Москва К
- 21.10.2018 Динамо Москва 1:0 Зенит ПЛ
- 06.10.2018 Крылья Советов 1:0 Динамо Москва ПЛ
- 30.09.2018 Краснодар 3:0 Динамо Москва ПЛ
- 26.09.2018 Торпедо Москва 0:1 Динамо Москва К
- 22.09.2018 Динамо Москва 0:1 Анжи ПЛ
- 14.09.2018 Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 09.09.2018 Динамо Москва 0:1 Енисей ТМК
- 02.09.2018 Динамо Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 25.08.2018 Спартак Москва 2:1 Динамо Москва ПЛ
- 20.08.2018 Динамо Москва 3:0 Уфа ПЛ
- 10.08.2018 Урал 1:1 Динамо Москва ПЛ
- 03.08.2018 Динамо Москва 1:1 Рубин ПЛ
- 29.07.2018 Арсенал Тула 0:0 Динамо Москва ПЛ
- 19.07.2018 Хольштайн Киль 2:6 Динамо Москва ТМК
- 15.07.2018 Динамо Москва 4:1 Арминия ТМК
- 11.07.2018 Динамо Москва 2:2 Яблонец ТМК
- 08.07.2018 Зенит 5:0 Динамо Москва ТМК
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
- 02.12.2017 Динамо Москва 2:0 Ростов Премьер-лига
- 09.08.2017 Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 21.09.2016 Динамо Москва 4:0 Ростов Кубок
- 12.05.2016 Динамо Москва 1:3 Ростов Премьер-лига
- 02.11.2015 Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 26.04.2015 Ростов 2:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 03.08.2014 Динамо Москва 7:3 Ростов Премьер-лига
- 02.05.2014 Ростов 2:3 Динамо Москва Премьер-лига
- 01.09.2013 Динамо Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
- 30.03.2013 Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 16.09.2012 Ростов 1:0 Динамо Москва Премьер-лига
- 24.07.2011 Ростов 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
- 20.04.2011 Динамо Москва 1:2 Ростов Кубок
- 19.03.2011 Динамо Москва 3:1 Ростов Премьер-лига
- 06.11.2010 Ростов 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 17.07.2010 Динамо Москва 3:2 Ростов Премьер-лига
- 16.08.2009 Ростов 0:1 Динамо Москва Премьер-лига
- 11.04.2009 Динамо Москва 1:0 Ростов Премьер-лига
- 27.10.2007 Ростов 0:0 Динамо Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|22 - 9
|31
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|3.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 12
|23
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 8
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|17 - 7
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 11
|19
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|14 - 13
|19
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 13
|16
|10.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|10 - 10
|15
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|7 - 17
|14
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 18
|14
|14.
|Анжи
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|8 - 19
|13
|15.
|Уфа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|9 - 16
|11
|16.
|Енисей
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 21
|6
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Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Динамо МоскваДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 19 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва
Ростов
79.5% (70)
Ничья:
10.2% (9)
Динамо Москва
10.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ростов:
36.4% (32)
2:1 Ростов:
27.3% (24)
2:0 Ростов:
10.2% (9)
1:1 Ничья:
9.1% (8)
1:2 Динамо Москва:
8% (7)
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