Стадион: ДС Арена
0:0
Первый тайм: 38'
32' Желтая карточкаOgude Emmanuel Ifeanyi
32' Желтая карточкаКристофферсен Юлиан
Первый тайм
38'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
38'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Brandao не смог удачно сыграть.
37'
37'
Александр Юль Андерсен не смог попасть в створ ударом издали
37'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Дамборг Йонас из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Отличные скиллы показывает Гурийе Нинос, обводя своих соперников
36'
Вольгемут Миккель пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
35'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jeppe Svenningsen
34'
Хобро контролирует мяч.
34'
Опасность предотвращена - Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
34'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
33'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
33'
Расмус Педерсен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
32'
Кристофферсен Юлиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
32'
Emmanuel Ogude получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Кристофферсен Юлиан пострадал.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
28'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
26'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
25'
25'
Какой промах! Brandao имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
25'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
24'
Торстейнссон Йон мяч отрикошетил от ворот
24'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
23'
23'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
22'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
20'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Jeppe Svenningsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
18'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
18'
18'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
17'
Mathias Haarup наказан за толчок Brandao
16'
Хобро контролирует мяч.
16'
Jeppe Svenningsen наказан за толчок Дамборг Йонас
15'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
15'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
14'
13'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
11'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
11'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
11'
11'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гурийе Нинос и попал в перекладину!
10'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Отличные скиллы показывает Гурийе Нинос, обводя своих соперников
8'
8'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Frans Dhia Putros делает длинную передачу вперед
7'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
7'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает неудачный навес.
7'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Brandao из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
6'
6'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Судья сигнализирует, что Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
4'
4'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
4'
3'
3'
3'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
2'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
2'
Хобро начинает контратаку
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация