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Стадион:
Хобро
0:0
Первый тайм: 38'
Вендсиссель
0'
32' Желтая карточка
Ogude Emmanuel Ifeanyi
32' Желтая карточка
Кристофферсен Юлиан
38'
Первый тайм
38'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
38'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Brandao не смог удачно сыграть.
37'
Удар от ворот произведет Хобро
37'
Александр Юль Андерсен не смог попасть в створ ударом издали
37'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
37'
Дамборг Йонас из команды Хобро хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Отличные скиллы показывает Гурийе Нинос, обводя своих соперников
36'
Вольгемут Миккель пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Emmanuel Sabbi из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Jeppe Svenningsen
34'
Хобро контролирует мяч.
34'
Опасность предотвращена - Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель вступил в отбор удачно
34'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
33'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель в офсайде
33'
Расмус Педерсен из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
32'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Кристофферсен Юлиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
32'
Emmanuel Ogude получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
31'
Emmanuel Ogude из команды Вендсиссель опасно и грубо сыграл. Кристофферсен Юлиан пострадал.
30'
Матч возобновлен
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Soeren Henriksen из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
29'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
28'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
27'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Mathias Haarup из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
26'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
25'
Удар от ворот произведет Хобро
25'
Какой промах! Brandao имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
25'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель разыграл угловой с правого угла.
24'
Торстейнссон Йон мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
23'
Вендсиссель контролирует мяч.
23'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
22'
Вольгемут Миккель из команды Вендсиссель навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
22'
Вендсиссель контролирует мяч.
21'
Вендсиссель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
21'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
20'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Вендсиссель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
19'
Jeppe Svenningsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
18'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
18'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
18'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
17'
Mathias Haarup наказан за толчок Brandao
16'
Хобро контролирует мяч.
Фол, нарушение
16'
Jeppe Svenningsen наказан за толчок Дамборг Йонас
15'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Гурийе Нинос из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
15'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
14'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
13'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Матч возобновлен
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
11'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
11'
Mathias Haarup выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Brandao из команды Вендсиссель отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Хобро
11'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Гурийе Нинос и попал в перекладину!
10'
Торстейнссон Йон из команды Вендсиссель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Отличные скиллы показывает Гурийе Нинос, обводя своих соперников
8'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
8'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Frans Dhia Putros делает длинную передачу вперед
7'
Nicolai Floe взял и забрал мяч на выходе
7'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает неудачный навес.
7'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Brandao из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Mathias Haarup
6'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
6'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Jeppe Svenningsen из команды Вендсиссель поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
4'
Вендсиссель контролирует мяч.
4'
Кристофферсен Юлиан из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
4'
Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Вендсиссель
3'
Шанс! Кристофферсен Юлиан из команды Хобро пробил головой, но мимо
2'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
2'
Andreas Kaltoft выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Педерсен Миккель из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
2'
Хобро начинает контратаку
1'
Вендсиссель контролирует мяч.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Вендсиссель начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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