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Стадион:
Оденсе
1:1
Первый тайм: 45+'
Эсбьерг
0'
0:1
7' Гол
Остин Родольф
27' Желтая карточка
Adrian Petre
1:1
38' Гол
Лунд Марко
45'+4
Первый тайм
39'
Халсти Маркус нанес удар головой, но Грютебуст Стен спокойно отбил мяч.
39'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
38'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГОООООЛ - Лунд Марко Оденсе забивает ударом головой
Угловой
37'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
37'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
37'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Эсбьерг контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Оденсе
35'
Парунашвили Лаша не смог попасть в створ ударом издали
35'
Эсбьерг начинает контратаку
35'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
34'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
34'
Лунд Марко возвращается на поле.
33'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Тверсков Йеппе имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
Угловой
33'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
32'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
31'
Остин Родольф делает длинную передачу вперед
31'
Эсбьерг контролирует мяч.
Фол, нарушение
30'
Daniel Anyembe из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Лаурсен Якоб-Баррет оказался на газоне.
30'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
30'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
29'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Лунд Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
27'
Adrian Petre получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Adrian Petre из команды Эсбьерг толкнул локтем оппонента. Это Лунд Марко заработал фол
27'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
27'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
25'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Adrian Petre из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
25'
Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
24'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
24'
Эсбьерг контролирует мяч.
23'
Jeppe Hoejbjerg взял и забрал мяч на выходе
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
23'
Эсбьерг начинает контратаку
23'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
22'
Оденсе начинает контратаку
22'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
22'
Оденсе контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
21'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
20'
Матч возобновится спорным мячом
20'
Матч возобновлен
Первый тайм начался
20'
Судья начинает матч
Свисток
20'
Матч прерван
16'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
16'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
14'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
14'
Оденсе начинает контратаку
13'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
13'
Отличный пас сделал Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Халсти Маркус из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Adrian Petre из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
10'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
10'
Как он промахнулся? Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Лауридсен Йеспер сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГОООООЛ - Остин Родольф Эсбьерг забивает ударом головой
Угловой
7'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
7'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Эсбьерг начинает контратаку
6'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
6'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Хелениус Никлас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Jacob Lungi Soerensen
5'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg держит все под контролем
5'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
4'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Оденсе контролирует мяч.
3'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
2'
Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
2'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
2'
Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
1'
Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Оденсе начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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