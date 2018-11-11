Стадион: Nature Energy Park
0:1
7' ГолОстин Родольф
27' Желтая карточкаAdrian Petre
1:1
38' ГолЛунд Марко
Первый тайм
39'
Халсти Маркус нанес удар головой, но Грютебуст Стен спокойно отбил мяч.
39'
Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
38'
Кадри Башким сделал результативную передачу.
38'
ГОООООЛ - Лунд Марко Оденсе забивает ударом головой
37'
Кадри Башким из команды Оденсе подал угловой справа.
37'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
37'
36'
36'
Удар от ворот произведет Оденсе
35'
Парунашвили Лаша не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
35'
34'
Парунашвили Лаша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
Лунд Марко возвращается на поле.
33'
33'
Тверсков Йеппе имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот
33'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
32'
Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Лаурсен Якоб-Баррет делает длинную передачу вперед
31'
Остин Родольф делает длинную передачу вперед
31'
30'
Daniel Anyembe из команды Эсбьерг играет слишком грубо. Лаурсен Якоб-Баррет оказался на газоне.
30'
30'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Леувин Рамон делает длинную передачу вперед
29'
Матч возобновлен
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Лунд Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Лунд Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Adrian Petre получил желтую карточку от судьи
27'
Adrian Petre из команды Эсбьерг толкнул локтем оппонента. Это Лунд Марко заработал фол
27'
27'
Джанус Драчманн из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
25'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Adrian Petre из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
25'
25'
Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
24'
24'
23'
23'
23'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
22'
Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
22'
Оденсе начинает контратаку
22'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
22'
Оденсе контролирует мяч.
21'
21'
20'
20'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
20'
Матч возобновится спорным мячом
20'
Матч возобновлен
20'
Судья начинает матч
20'
Матч прерван
16'
Игра приостановлена из-за неполадок со светом.
16'
Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
15'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
14'
Джанус Драчманн делает длинную передачу вперед
14'
Оденсе начинает контратаку
13'
13'
Отличный пас сделал Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
12'
Бринч Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Халсти Маркус из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Хелениус Никлас
11'
Судья сигнализирует, что Adrian Petre из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Джанус Драчманн
10'
10'
Как он промахнулся? Клеве Троэльс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
10'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
9'
7'
Лауридсен Йеспер сделал результативную передачу.
7'
ГОООООЛ - Остин Родольф Эсбьерг забивает ударом головой
7'
Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
7'
Парунашвили Лаша из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Лунд Марко делает длинную передачу вперед
6'
Бринч Йеппе делает длинную передачу вперед
6'
Судья сигнализирует, что Хелениус Никлас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Jacob Lungi Soerensen
5'
5'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Jeppe Hoejbjerg держит все под контролем
5'
Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
4'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Оденсе контролирует мяч.
3'
3'
2'
Шанс! Кадри Башким из команды Оденсе пробил головой, но мимо
2'
Хелениус Никлас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Оденсе начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nature Energy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация