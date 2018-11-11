Стадион: Полман
50' Желтая карточкаВан Хинтум Барт
0:1
59' ГолЙоргенсен Николай
Второй тайм
63'
ГОООООЛ Фейеноорд забивает
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
62'
Сама Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
62'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
61'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
61'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
60'
60'
Ван дер Хейден Ян-Ари ошибается в защите.
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
59'
ГОООООЛ - Йоргенсен Николай Фейеноорд забивает ударом головой
59'
59'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
57'
57'
57'
56'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
56'
Хорошую попытку сделал Осман Мо. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Плохо сыграл Де Вильена Тонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
55'
55'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
53'
53'
52'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
52'
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Осман Мо, и мяч снова в игре
52'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
52'
Судья сигнализирует, что Ниукоп Барт из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
51'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Бергёйс Стивен исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Ван Хинтум Барт тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
50'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес играет слишком грубо. Ниукоп Барт оказался на газоне.
50'
49'
49'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
48'
47'
47'
47'
47'
Ван Бик Свен нарушает правила. Петерсон Кристофер пострадал
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
47'
47'
47'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
46'
46'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Далмау Адриан возвращается на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Матч возобновлен
45'
Кювас Брандлей возвращается на поле.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Далмау Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
45'
Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Безумный фол. Ниукоп Барт грубо играет против соперника. Пострадал Далмау Адриан
43'
Дуарте Лерин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
43'
Матч возобновлен
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Кювас Брандлей получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Кювас Брандлей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Дуарте Лерин из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
41'
После дальнего удара, который нанес Де Вильена Тонни мяч отбит вратарем
41'
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
40'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Де Вильена Тонни и Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд.
39'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
39'
39'
38'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
38'
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
36'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ниукоп Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
36'
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
34'
34'
33'
33'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
32'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
31'
31'
Шанс! Петерсон Кристофер из команды Хераклес пробил головой, но мимо
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Йоргенсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
Меркель Александр не смог попасть в створ ударом издали
30'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
29'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
28'
28'
27'
27'
Дуарте Лерин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Ван дер Хейден Ян-Ари мяч отрикошетил от ворот
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
26'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
26'
Вердонк Калвин возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
25'
Матч возобновлен
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Вердонк Калвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Вердонк Калвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
23'
23'
23'
22'
Класи Йорди из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Далмау Адриан заработал фол
22'
22'
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
21'
21'
Судья сигнализирует, что Вердонк Калвин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
20'
Опасность предотвращена - Бейло Юстин из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
19'
19'
19'
18'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
18'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
17'
16'
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
15'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Меркель Александр из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Петерсон Кристофер нанес удар в каркас ворот!
13'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
13'
12'
12'
11'
Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Де Вильена Тонни ошибается в защите.
10'
10'
10'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд в офсайде
9'
8'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуарте Лерин, и мяч снова в игре
8'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
7'
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Ниукоп Барт из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
6'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
5'
Шанс! Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
5'
Йоргенсен Николай мяч отрикошетил от ворот
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
5'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
4'
4'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
3'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
2'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
2'
1'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Хераклес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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