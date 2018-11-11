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Стадион:
Хераклес
0:2
Второй тайм: 63'
Фейеноорд
0'
50' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
0:1
59' Гол
Йоргенсен Николай
0:2
63' Гол
 63'
Второй тайм
Описание гола
63'
ГОООООЛ Фейеноорд забивает
63'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Сама Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
62'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
62'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу одноклубнику.
61'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Меркель Александр из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
60'
Хераклес контролирует мяч.
60'
Ван дер Хейден Ян-Ари ошибается в защите.
60'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
59'
Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
ГОООООЛ - Йоргенсен Николай Фейеноорд забивает ударом головой
Угловой
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
59'
Ван ден Бёйс Дарио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
58'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
57'
Фейеноорд контролирует мяч.
57'
Фейеноорд контролирует мяч.
57'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
Фол, нарушение
56'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
56'
Хорошую попытку сделал Осман Мо. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Плохо сыграл Де Вильена Тонни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
54'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Фейеноорд контролирует мяч.
53'
Хераклес контролирует мяч.
53'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
52'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
52'
Фейеноорд начинает контратаку
52'
Вратарь парирует удар, который нанес Осман Мо, и мяч снова в игре
52'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Ниукоп Барт из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
51'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
51'
Бергёйс Стивен исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Желтая карточка
50'
Ван Хинтум Барт тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
50'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес играет слишком грубо. Ниукоп Барт оказался на газоне.
50'
Фейеноорд начинает контратаку
49'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
49'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Дуарте Лерин оказался на газоне.
48'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
47'
Фейеноорд начинает контратаку
Фол, нарушение
47'
Ван Бик Свен нарушает правила. Петерсон Кристофер пострадал
46'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Хераклес контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
47'
Фейеноорд контролирует мяч.
47'
Фейеноорд начинает контратаку
47'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
46'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Травма, повреждение
46'
Далмау Адриан возвращается на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
45'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
45'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
45'
Кювас Брандлей возвращается на поле.
Травма, повреждение
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Далмау Адриан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
45'
Далмау Адриан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Ниукоп Барт грубо играет против соперника. Пострадал Далмау Адриан
43'
Дуарте Лерин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
43'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
43'
Ох, нехорошо это выглядит. Кювас Брандлей получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Кювас Брандлей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Бейло Юстин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Дуарте Лерин из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Хераклес контролирует мяч.
41'
После дальнего удара, который нанес Де Вильена Тонни мяч отбит вратарем
41'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
40'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
40'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Де Вильена Тонни и Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд.
39'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
39'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Удар от ворот произведет Хераклес
38'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
38'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
38'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
38'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд идет с мячом вперед на обострение...
37'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
Фейеноорд контролирует мяч.
36'
Дуарте Лерин нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Ниукоп Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
36'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
36'
Хераклес начинает контратаку
36'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
35'
Фейеноорд контролирует мяч.
34'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
34'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Удар от ворот произведет Хераклес
33'
Вердонк Калвин из команды Фейеноорд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
33'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Фейеноорд контролирует мяч.
32'
После дальнего удара, который нанес Ларссон Сэм мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Осман Мо из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
31'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
31'
Шанс! Петерсон Кристофер из команды Хераклес пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
30'
Йоргенсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
30'
Меркель Александр не смог попасть в створ ударом издали
30'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
30'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
29'
Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
29'
Фейеноорд начинает контратаку
28'
Хераклес контролирует мяч.
28'
Фейеноорд контролирует мяч.
27'
Фейеноорд контролирует мяч.
27'
Дуарте Лерин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
27'
Хераклес начинает контратаку
27'
Меркель Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
26'
Ван дер Хейден Ян-Ари мяч отрикошетил от ворот
Угловой
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
26'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
Травма, повреждение
26'
Вердонк Калвин возвращается на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
25'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Вердонк Калвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Вердонк Калвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Фейеноорд контролирует мяч.
23'
Фейеноорд контролирует мяч.
23'
Фейеноорд контролирует мяч.
23'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Класи Йорди из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Далмау Адриан заработал фол
22'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
21'
Фейеноорд начинает контратаку
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Вердонк Калвин из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Далмау Адриан
20'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
20'
Опасность предотвращена - Бейло Юстин из команды Фейеноорд вступил в отбор удачно
19'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
19'
Хераклес контролирует мяч.
19'
Хераклес контролирует мяч.
18'
Далмау Адриан из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Хераклес начинает контратаку
18'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
18'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
17'
Фейеноорд контролирует мяч.
16'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
15'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
15'
Фейеноорд контролирует мяч.
15'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Меркель Александр из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Петерсон Кристофер нанес удар в каркас ворот!
13'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Дуарте Лерин из команды Хераклес делает пас партнеру.
13'
Хераклес контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Хераклес
12'
Фейеноорд контролирует мяч.
11'
Тоорнстра Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
11'
Де Вильена Тонни ошибается в защите.
10'
Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
9'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд в офсайде
9'
Фейеноорд контролирует мяч.
8'
Далмау Адриан из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Дуарте Лерин, и мяч снова в игре
8'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Хераклес контролирует мяч.
7'
Фейеноорд контролирует мяч.
7'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Ниукоп Барт из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
6'
Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе
6'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Шанс! Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд пробил головой, но мимо
5'
Йоргенсен Николай мяч отрикошетил от ворот
5'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
5'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
4'
Фейеноорд контролирует мяч.
4'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
3'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
2'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Удар от ворот произведет Хераклес
2'
ШАНС! Ларссон Сэм нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
2'
Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Хераклес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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