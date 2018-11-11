  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Португалия
  5. Примейра-лига
Стадион:
Тондела
1:1
Первый тайм: 18'
Бенфика
0'
1:0
1' Гол в свои ворота
Конти Херман
1:1
9' Гол
Жонас Оливейра
18'
Первый тайм
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Конти Херман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация