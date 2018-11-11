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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Жоау Кардошу
1:0
1' Гол в свои воротаКонти Херман
1:1
9' ГолЖонас Оливейра
|
1'
1:0
9'
1:1
Состав команд
22
Бруну
Давид
14
Мурильо
Хон
16
Пенья
Серхио
21
Пицци
Луиш
27
Силва
Рафа
11
Серви
Франко
Тондела 4-4-2
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 2 Икаро Силва Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 14 Мурильо Хон Полузащитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 7 Шавьер Антониу Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- 16 Пенья Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Патрик II Защитник
- 44 Фернандеш Жорже Защитник
- 25 Мендеш Жоау Полузащитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 5 Жаките Жоау Полузащитник
- 17 Рейш Жоау Нападающий
- 28 Pedro Silva II
- Главный тренер: Пепа
Бенфика 4-3-3
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 6 Диаш Рубен Защитник
- 2 Конти Херман Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 27 Силва Рафа Нападающий
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- 11 Серви Франко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 79 Фелиш Жоау Полузащитник
- 83 Фернандеш Жедсон Полузащитник
- 22 Самарис Андреас Полузащитник
- 20 Кровинович Филип Полузащитник
- 17 Живкович Андрия Полузащитник
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Предыдущие игры
Тондела (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.11.2018 Фейренсе 2:4 Тондела ПЛ
- 28.10.2018 Тондела 1:2 Витория Сетубал ПЛ
- 21.10.2018 Эшторил 1:1 Тондела К
- 05.10.2018 Тондела 1:1 Насьонал Мадейра ПЛ
- 28.09.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 15.09.2018 Брага 2:1 Тондела КЛ
- 31.08.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ПЛ
- 26.08.2018 Тондела 1:1 Риу Аве ПЛ
- 17.08.2018 Авиш 2:2 Тондела ПЛ
- 11.08.2018 Тондела 0:1 Белененсеш ПЛ
- 06.08.2018 Витория Гимарайнш 0:2 Тондела КЛ
- 21.07.2018 Агеда 0:2 Тондела ТМК
- 18.07.2018 Тондела 0:1 Шавиш ТМК
- 14.07.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Тондела ТМК
- 11.07.2018 Тондела 1:1 Анадия ТМК
- 11.07.2018 Тондела 2:1 Академика ТМК
- 07.07.2018 Тондела 2:0 Оливейра Ошпитал ТМК
- 13.05.2018 Витория Сетубал 1:0 Тондела ПЛ
- 05.05.2018 Тондела 1:4 Витория Гимарайнш ПЛ
Бенфика (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 07.11.2018 Бенфика 1:1 Аякс ЛЧ
- 02.11.2018 Бенфика 1:3 Морейренсе ПЛ
- 27.10.2018 Белененсеш 2:0 Бенфика ПЛ
- 23.10.2018 Аякс 1:0 Бенфика ЛЧ
- 18.10.2018 Сертаненсе 0:3 Бенфика К
- 07.10.2018 Бенфика 1:0 Порту ПЛ
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 27.09.2018 Шавиш 2:2 Бенфика ПЛ
- 23.09.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бенфика 2:1 Риу Аве КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 18.08.2018 Боавишта 0:2 Бенфика ПЛ
- 14.08.2018 Фенербахче 1:1 Бенфика ЛЧ
- 10.08.2018 Бенфика 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 07.08.2018 Бенфика 1:0 Фенербахче ЛЧ
- 01.08.2018 Бенфика 2:3 Лион КЧ
Последние игры между собой
Тондела: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Бенфика: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 6
|24
|2.
|Брага
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 14
|16
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Витория Сетубал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|Авиш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|13.
|Маритиму
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 13
|10
|14.
|Тондела
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 12
|10
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 19
|9
|18.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
Первый тайм
9'
Г О О О О Л - Жонас Оливейра бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Конти Херман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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