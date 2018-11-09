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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
2:0
Второй тайм: 57'
1:0
34' ГолНене Да Сильва
|
34'
1:0
56'
2:0
Состав команд
18
Жонатан
Луис
77
Арсенио
27
Нуну
Педру
22
Chiquinho
V
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
11
Табата
Бруно
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 82 Д'Альберто Антони Защитник
- 3 Абархоун Мохамед Защитник
- 14 Фернандеш Иванилду Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 31 Mamadou Ndiaye Полузащитник
- 6 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 27 Нуну Педру Полузащитник
- 22 Chiquinho V Нападающий
- 11 Нене Да Сильва Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 4 Сантос Яго Защитник
- 2 Аурелиу Жоау Защитник
- 21 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 9 Техейра Давид Нападающий
- 73 Heri Нападающий
- Главный тренер: Виейра Иво
Портимоненсе 4-4-2
- Основной состав
- 22 Наваккио Леонардо Вратарь
- 30 Тормена Витор Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 19 Манафа Вилсон Защитник
- 25 Lucas Fernandes IV Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 8 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 11 Табата Бруно Полузащитник
- 10 Накацзима Шоя Нападающий
- 9 Мартинес Джексон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рикарду Абел Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 6 Хакмен Эммануэль Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 16 Эвертон Перейра Полузащитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 17 Карлос Жоао Нападающий
- Главный тренер: Antonio Folha
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 02.11.2018 Бенфика 1:3 Морейренсе ПЛ
- 28.10.2018 Морейренсе 1:0 Маритиму ПЛ
- 21.10.2018 Мартинью 0:1 Морейренсе К
- 06.10.2018 Витория Сетубал 3:0 Морейренсе ПЛ
- 29.09.2018 Морейренсе 1:0 Фейренсе ПЛ
- 23.09.2018 Тондела 2:0 Морейренсе ПЛ
- 02.09.2018 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 27.08.2018 Морейренсе 1:1 Белененсеш ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Морейренсе 1:3 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2018 Варзим 2:0 Морейренсе КЛ
- 25.07.2018 Фамаликан 0:2 Морейренсе ТМК
- 22.07.2018 Агеда 1:2 Морейренсе ТМК
- 21.07.2018 Морейренсе 0:3 Боавишта ТМК
- 14.07.2018 Пенафьел 2:1 Морейренсе ТМК
- 07.07.2018 Варзим 1:1 Морейренсе ТМК
- 13.05.2018 Бенфика 1:0 Морейренсе ПЛ
- 06.05.2018 Морейренсе 0:3 Авиш ПЛ
- 27.04.2018 Витория Гимарайнш 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.04.2018 Морейренсе 2:1 Риу Аве ПЛ
Портимоненсе (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 03.11.2018 Портимоненсе 1:1 Белененсеш ПЛ
- 26.10.2018 Насьонал Мадейра 0:1 Портимоненсе ПЛ
- 20.10.2018 Кова-Пьедаде 2:1 Портимоненсе К
- 07.10.2018 Портимоненсе 4:2 Спортинг Л ПЛ
- 01.10.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 23.09.2018 Портимоненсе 3:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 02.09.2018 Риу Аве 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 25.08.2018 Портимоненсе 2:2 Санта-Клара ПЛ
- 18.08.2018 Шавиш 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.08.2018 Портимоненсе 0:2 Боавишта ПЛ
- 05.08.2018 Портимоненсе 0:2 Риу Аве КЛ
- 25.07.2018 Портимоненсе 0:2 Лилль ТМК
- 17.07.2018 Портимоненсе 2:1 Порту ТМК
- 14.07.2018 Портимоненсе 1:1 Порту-2 ТМК
- 13.05.2018 Портимоненсе 3:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 05.05.2018 Белененсеш 3:2 Портимоненсе ПЛ
- 28.04.2018 Портимоненсе 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 22.04.2018 Шавиш 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 14.04.2018 Портимоненсе 0:1 Эшторил ПЛ
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
- 31.03.2018 Портимоненсе 4:3 Морейренсе Примейра-лига
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
- 23.03.2014 Морейренсе 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига
- 06.11.2013 Портимоненсе 1:1 Морейренсе Португальская вторая лига
- 24.01.2012 Портимоненсе 1:2 Морейренсе Главная лига
- 21.08.2011 Морейренсе 2:0 Портимоненсе Главная лига
- 31.07.2011 Портимоненсе 2:3 Морейренсе Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 6
|21
|2.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|5.
|Бенфика
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Морейренсе
|2:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 14
|16
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|9.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|11.
|Портимоненсе
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|Маритиму
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 11
|9
|14.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|6 - 9
|9
|15.
|Боавишта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
|16.
|Авиш
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 14
|7
|17.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 19
|6
Второй тайм
56'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
47'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
46'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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