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Стадион:
Морейренсе
2:0
Второй тайм: 57'
Портимоненсе
0'
1:0
34' Гол
Нене Да Сильва
2:0
56' Гол
 57'
Второй тайм
Описание гола
56'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
47'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Морейренсе делает замену. Пачеку Фабиу уходит с поля, а Нето Анжело выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Нене Да Сильва бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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