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Стадион: Де Мадейра
0:0
Второй тайм: 48'
Состав команд
13
Daniel
VI
22
Калинди
37
Лопес
Фелипе
44
Сезар
Жулио
19
Камачу
Жоау
8
Jota
IV
2
Бибито
45
Чина
Фабиу
27
Baiano
I
12
Кошта
Эдгар
15
Клебер
Жан
Насьонал Мадейра 4-4-2
- Основной состав
- 13 Daniel VI Вратарь
- 22 Калинди Защитник
- 37 Лопес Фелипе Защитник
- 44 Сезар Жулио Защитник
- 2 Кампуш Нуну Защитник
- 19 Камачу Жоау Полузащитник
- 21 Маракиш Сержиу Полузащитник
- 8 Jota IV Полузащитник
- 23 Вити Витиньеш Полузащитник
- 80 Гонсалвеш Витор Нападающий
- 9 Хамзауи Окача Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фрамелин Оуло Вратарь
- 5 Серкейра Мауру Защитник
- 26 Палочевич Александар Полузащитник
- 11 Горре Кенджи Полузащитник
- 6 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 35 Bryan Rochez Нападающий
- 4 Diogo Coelho I
- Главный тренер: Коштинья
Маритиму 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Абедзадех Амир Вратарь
- 2 Бибито Защитник
- 5 Зайнадин Джуниор Защитник
- 6 Африко Лукас Защитник
- 45 Чина Фабиу Защитник
- 27 Baiano I Полузащитник
- 44 Вукович Йосип Полузащитник
- 12 Кошта Эдгар Полузащитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 23 Баррера Леандро Полузащитник
- 95 Дьедеррик Жоэль Нападающий
- Запасные игроки
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 31 Нану Защитник
- 4 Маркау Защитник
- 8 Корреа Хорхе Полузащитник
- 33 Валенте Рикарду Нападающий
- 7 Ибсон Баррето Нападающий
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- Главный тренер: Claudio Braga
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 05.11.2018 Риу Аве 3:3 Насьонал Мадейра ПЛ
- 30.10.2018 Брага 5:0 Насьонал Мадейра КЛ
- 26.10.2018 Насьонал Мадейра 0:1 Портимоненсе ПЛ
- 21.10.2018 Лузитану Вилдемойньос 4:3 Насьонал Мадейра К
- 05.10.2018 Тондела 1:1 Насьонал Мадейра ПЛ
- 30.09.2018 Насьонал Мадейра 0:3 Санта-Клара ПЛ
- 23.09.2018 Фейренсе 0:0 Насьонал Мадейра ПЛ
- 16.09.2018 Насьонал Мадейра 3:3 Витория Сетубал КЛ
- 02.09.2018 Насьонал Мадейра 0:4 Бенфика ПЛ
- 26.08.2018 Витория Сетубал 1:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 19.08.2018 Насьонал Мадейра 1:2 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2018 Брага 4:2 Насьонал Мадейра ПЛ
- 29.07.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Боавишта КЛ
- 21.07.2018 Амора 1:2 Насьонал Мадейра ТМК
- 18.07.2018 Насьонал Мадейра 1:1 Бенфика-2 ТМК
- 14.07.2018 Эшторил 2:1 Насьонал Мадейра ТМК
- 13.05.2018 Насьонал Мадейра 0:0 Витория-2 Гимарайнш ПВЛ
- 06.05.2018 Арока 0:1 Насьонал Мадейра ПВЛ
- 28.04.2018 Насьонал Мадейра 2:1 Лейшоэш ПВЛ
- 22.04.2018 Жил Висенте 0:0 Насьонал Мадейра ПВЛ
Маритиму (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 03.11.2018 Маритиму 0:2 Порту ПЛ
- 31.10.2018 Фейренсе 3:2 Маритиму КЛ
- 28.10.2018 Морейренсе 1:0 Маритиму ПЛ
- 21.10.2018 Моура 0:0 Маритиму К
- 06.10.2018 Маритиму 1:3 Витория Гимарайнш ПЛ
- 29.09.2018 Спортинг Л 2:0 Маритиму ПЛ
- 22.09.2018 Маритиму 0:0 Белененсеш ПЛ
- 16.09.2018 Спортинг Л 3:1 Маритиму КЛ
- 02.09.2018 Авиш 0:1 Маритиму ПЛ
- 24.08.2018 Маритиму 2:1 Шавиш ПЛ
- 19.08.2018 Риу Аве 3:1 Маритиму ПЛ
- 12.08.2018 Маритиму 1:0 Санта-Клара ПЛ
- 28.07.2018 Маритиму 3:0 Мафра КЛ
- 18.07.2018 Маритиму 1:0 Питерборо Юнайтед ТМК
- 17.07.2018 Маритиму 3:0 Лулетану ТМК
- 14.07.2018 Фаренсе 4:1 Маритиму ТМК
- 12.07.2018 Маритиму 0:1 Шеффилд Юнайтед ТМК
- 10.07.2018 Маритиму 1:2 Халл Сити ТМК
- 13.05.2018 Маритиму 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.05.2018 Шавиш 4:1 Маритиму ПЛ
Последние игры между собой
Насьонал Мадейра: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Маритиму: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
- 20.02.2017 Маритиму 0:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 16.09.2016 Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига
- 02.04.2016 Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 27.11.2015 Насьонал Мадейра 3:1 Маритиму Примейра-лига
- 20.04.2015 Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 08.01.2015 Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок
- 08.01.2015 Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Кубок Португалии
- 08.12.2014 Насьонал Мадейра 3:0 Маритиму Примейра-лига
- 12.04.2014 Насьонал Мадейра 2:0 Маритиму Примейра-лига
- 08.12.2013 Маритиму 2:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 21.04.2013 Насьонал Мадейра 2:1 Маритиму Примейра-лига
- 09.12.2012 Маритиму 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 07.04.2012 Маритиму 2:4 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 26.11.2011 Насьонал Мадейра 2:2 Маритиму Примейра-лига
- 08.04.2011 Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 12.11.2010 Насьонал Мадейра 0:0 Маритиму Примейра-лига
- 19.02.2010 Маритиму 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига
- 20.09.2009 Насьонал Мадейра 2:1 Маритиму Примейра-лига
- 16.03.2009 Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму Примейра-лига
- 03.11.2008 Маритиму 4:2 Насьонал Мадейра Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|20 - 6
|21
|2.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Риу Аве
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Бенфика
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|17
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 14
|16
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 14
|14
|8.
|Витория Сетубал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|12.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|6 - 12
|11
|13.
|Авиш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|14.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 11
|9
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|16.
|Боавишта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|17.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 15
|7
|18.
|Насьонал Мадейра
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Madeira. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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